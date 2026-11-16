Quy tụ gần 1.000 y bác sĩ tại Buôn Ma Thuột, Cần Thơ và Hà Nội, diễn đàn ImexForum Medical 2026 do Imexpharm tổ chức đã đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chuỗi thảo luận chuyên môn thực hành lâm sàng.

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Medical Internet Research năm 2025, phân tích hơn 106.000 lượt tương tác với AI của 989 bác sĩ cho thấy công nghệ này được khai thác chủ yếu để phục vụ nghiên cứu y khoa và các hoạt động liên quan đến thực hành lâm sàng.

Xu hướng này cũng được phán ảnh tại ImexForum Medical 2026, khi ứng dụng AI trong y khoa là một chủ đề thu hút sự quan tâm và trao đổi của đội ngũ y bác sĩ và chuyên gia y tế tại diễn đàn.

Các diễn giả và đại diện Imexpharm trao đổi, giải đáp câu hỏi của đội ngũ y tế tại phiên thảo luận trong diễn đàn y khoa ImexForum Medical 2026. Ảnh: Imexpharm

Từ công cụ AI đến năng lực khai thác của bác sĩ

Tại ImexForum Medical 2026, TS.BS Hoàng Lê Phúc - Trưởng khoa Tiêu Hóa - Bệnh viện Nhi Đồng 1, Phó Chủ tịch Hội Tiêu hóa Gan Mật & Dinh dưỡng Nhi Việt Nam, Tổng thư ký Hội Nhi khoa TP.HCM trình bày chuyên đề “Vai trò ChatGPT tinh chỉnh trong bệnh lý hô hấp”, mang đến góc nhìn về khả năng ứng dụng AI trong hoạt động chuyên môn của đội ngũ y tế.

AI ngày nay gần như có thể đóng vai 1 trợ lý hữu ích, nhưng để dùng "trợ lý" này một cách hiệu quả, kỹ năng tương tác với AI lại trở nên quan trọng. Việc xác định rõ mục tiêu, cung cấp bối cảnh chuyên môn, xây dựng câu hỏi có cấu trúc và yêu cầu nguồn dẫn chứng phù hợp giúp người sử dụng dễ dàng khai thác được thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

TS.BS Hoàng Lê Phúc trình bày chuyên đề “Vai trò ChatGPT tinh chỉnh trong thực hành lâm sàng”. Ảnh: Imexpharm

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí JMIR Formative Research năm 2026, khảo sát 170 nhân viên chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Mỹ, 88,2% cho rằng cần ưu tiên đào tạo kỹ năng sử dụng AI. Kết quả này cho thấy nhu cầu trang bị kiến thức và kỹ năng để đội ngũ y tế khai thác công nghệ hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Tại diễn đàn, TS.BS Hoàng Lê Phúc giới thiệu ChatGPT tinh chỉnh nhằm tối ưu thời gian phản hồi, nâng cao chất lượng câu trả lời của AI, cùng hệ sinh thái 49 công cụ GPT y khoa chuyên biệt phục vụ thực hành lâm sàng, y học chứng cứ, nghiên cứu, đào tạo và quản lý y tế. Các công cụ này cho thấy tiềm năng của AI tạo sinh trong việc hỗ trợ bác sĩ tiếp cận và khai thác thông tin chuyên môn hiệu quả hơn.

Hệ sinh thái 49 công cụ GPT y khoa chuyên biệt do TS.BS Hoàng Lê Phúc phát triển. Ảnh: Imexpharm

Theo TS.BS Hoàng Lê Phúc, ứng dụng AI trong y khoa cần gắn với việc kiểm chứng thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, bảo mật dữ liệu người bệnh và tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn. Kết quả do AI cung cấp có thể hỗ trợ quá trình tìm hiểu, phân tích thông tin nhưng không thay thế năng lực đánh giá, quyết định lâm sàng và trách nhiệm của bác sĩ.

ImexForum Medical - Diễn đàn kết nối tri thức và thực hành y khoa

Được tổ chức liên tục từ năm 2019, ImexForum Medical là diễn đàn khoa học do Imexpharm đứng ra tổ chức cùng sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành cùng đông đảo y bác sĩ trong suốt 8 năm qua.

Tại ImexForum Medical 2026, PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, chia sẻ những tiến bộ trong chẩn đoán sớm và điều trị viêm phổi cộng đồng.

Trong khi đó, PGS.TS.BS Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, tập trung vào chẩn đoán và điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan thở máy, cùng những vấn đề trong lựa chọn và phối hợp kháng sinh thế hệ cũ và mới.

Các chuyên đề nhấn mạnh vai trò của xét nghiệm, bằng chứng khoa học và đánh giá lâm sàng trong việc xác định tác nhân gây bệnh, đặc điểm đề kháng, qua đó hỗ trợ bác sĩ lựa chọn và điều chỉnh phác đồ kháng sinh phù hợp với tình trạng người bệnh.

Năm nay, ImexForum lần đầu đưa chủ đề ứng dụng AI vào thảo luận trong chương trình, thể hiện nổ lực của Imexpharm trong việc chủ động kết nối các chuyên gia, giúp đội ngũ y tế tiếp cận những xu hướng công nghệ mới và tìm hiểu tiềm năng ứng dụng AI trong thực hành y khoa.

ImexForum Medical 2026 thu hút gần 1.000 bác sĩ chuyên khoa hô hấp, dược sĩ và cán bộ y tế tham gia. Ảnh: Imexpharm

Là một trong những công ty dược hàng đầu chuyên sản xuất và phân phối thuốc đạt chuẩn WHO-GMP, EU-GMP tại Việt Nam trong gần 50 năm qua, Imexpharm không ngừng nỗ lực lan toả những giá trị tích cực tới cộng đồng y khoa thông qua các hoạt động kết nối khoa học.

Bên cạnh ImexForum, năm 2026, Imexpharm còn tổ chức các hội thảo ứng dụng AI trong nghiên cứu và phát triển chuyên môn y khoa tại nhiều bệnh viện, phòng khám trên cả nước và chia sẻ kiến thức AI với sinh viên ngành Dược thông qua chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, ĐHQG-HCM.

Với triết lý “1.000 năm sau hoa sen vẫn nở”, Imexpharm tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất dược phẩm, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến cộng đồng y khoa.

(Nguồn: Imexpharm)