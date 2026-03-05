Phát hiện sớm các bệnh. ung thư, đột quỵ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thành phố đặt mục tiêu từ tháng 3/2026 sẽ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 3 bệnh viện gồm: Đức Giang, Xanh Pôn và Ung bướu Hà Nội. Hiện các cơ sở y tế đang tích cực chuẩn bị hạ tầng và nhân lực để triển khai.

Trao đổi với PV VietNamNet, TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết AI dự kiến được ứng dụng trước tiên trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ phân tích dữ liệu từ X-quang, CT scan và MRI tại bệnh viện.

Theo ông Tùng, hệ thống AI có khả năng hỗ trợ phát hiện sớm một số bệnh lý nguy hiểm như ung thư, đột quỵ, bệnh tim mạch và các bệnh lý về phổi. Giai đoạn đầu, việc thí điểm sẽ tập trung tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh và các chuyên khoa liên quan để đánh giá hiệu quả thực tế của AI trong hỗ trợ bác sĩ đọc và phân tích hình ảnh y khoa.

Dự kiến trong tháng 3/2026, bệnh viện sẽ bắt đầu thí điểm ứng dụng AI tại một số hoạt động của Khoa Chẩn đoán hình ảnh, sau đó đánh giá hiệu quả để từng bước mở rộng.

Tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, BSCKII Võ Quốc Hoàn, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp cho biết từ năm 2015, bệnh viện đã sử dụng phần mềm AI hỗ trợ đọc phim X-quang, giúp phân tích gần 12.000 ca bệnh. Sau khi có kết quả chụp, AI ghi nhận các tổn thương nghi ngờ như một nguồn tham khảo để bác sĩ hạn chế bỏ sót, đặc biệt trong tầm soát ung thư vú.

Trong thời gian tới, bệnh viện dự kiến mở rộng ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh như chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT) và hỗ trợ lập kế hoạch xạ trị thông minh. AI cũng có thể hỗ trợ đọc tiêu bản bệnh phẩm, giúp quá trình phân tích nhanh hơn và giảm nguy cơ bỏ sót.

Các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội áp dụng AI trong đọc kết quả phim. Ảnh: N. Huyền

Ngoài chuyên môn, AI còn được định hướng áp dụng trong quản lý hồ sơ bệnh án, giám sát quy chế chuyên môn và hỗ trợ kiểm soát các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

“Bệnh viện cũng đang phát triển ứng dụng tích hợp chatbot AI nhằm cung cấp thông tin về thủ tục khám chữa bệnh, lịch khám, giá dịch vụ, quy trình điều trị và hướng dẫn di chuyển trong bệnh viện. Hệ thống chatbot đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến đưa vào sử dụng trong tới đây”, ông Hoàn thông tin.

Giúp bác sĩ ra quyết định điều trị chính xác

Các chuyên gia y tế nhìn nhận, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả bác sĩ và người bệnh.

Đối với bác sĩ, AI giúp phân tích nhanh khối lượng lớn dữ liệu hình ảnh y khoa đồng thời gợi ý những dấu hiệu bất thường có thể bị bỏ sót trong quá trình đọc phim. Công nghệ này cũng đóng vai trò là công cụ tham khảo hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng chính xác hơn.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bệnh viện Đức Giang nhấn mạnh AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ còn quyết định chuyên môn cuối cùng vẫn thuộc về bác sĩ.

Đối với người bệnh, việc ứng dụng AI có thể giúp phát hiện bệnh sớm hơn, tăng độ chính xác trong chẩn đoán và rút ngắn thời gian chờ kết quả. Điều này góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân, đặc biệt trong bối cảnh số lượng người bệnh tại các bệnh viện ngày càng tăng.

Ghi nhận thực tế trong quá trình thực hiện triển khai thí điểm tại các bệnh viện bước đầu phát sinh một số khó khăn, đặc biệt liên quan đến hạ tầng công nghệ.

Theo đó, các bệnh viện cần đầu tư máy tính có cấu hình đủ mạnh cho hoạt động AI. Ngoài ra, các bệnh viện phải thực hiện chuẩn hóa dữ liệu hoặc tối ưu hệ thống để phù hợp với thực tiễn hoạt động. Trong khi đó, bệnh viện phải tự chi trả cho phần mềm, nhân sự và hệ thống vận hành trong khi chưa có nguồn thu trực tiếp từ công nghệ này.