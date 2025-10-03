Lợi thế từ năng lực sản xuất EU-GMP cùng tối ưu vận hành hiệu quả

Ông Vũ Đình Xuân (giữa), Giám đốc Kinh doanh Imexpharm, đại diện doanh nghiệp nhận kỷ niệm chương vinh danh Imexpharm trong Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam (TOP50) vào ngày 27/9/2025. Ảnh: Imexpharm

Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP50) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức thường niên, với sự tham vấn từ các chuyên gia kinh tế và kinh doanh của Trường Kinh doanh Harvard, nhằm tìm kiếm và vinh danh những doanh nghiệp niêm yết có hiệu quả hoạt động vượt trội trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

TOP50 được xây dựng dựa trên kết quả kinh doanh liên tiếp trong 3 năm, tập trung vào ba chỉ số then chốt: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS).

Trong 3 năm gần nhất, giai đoạn 2022-2024, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của doanh thu thuần tại Imexpharm đạt 15.8% mỗi năm. Trong đó, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE - Return on Equity) trong giai đoạn 2022-2024 lần lượt đạt 12,1%, 15,1% và 15%. Tương tự lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS - EPS (Earnings per Share) trong giai đoạn 2022-2024 lần lượt đạt 3.507 tỷ đồng, 4.381 tỷ đồng và 2.864 tỷ đồng.

Với lợi thế dẫn đầu ngành về năng lực sản xuất EU-GMP (12 dây chuyền EU-GMP tại 3 cụm nhà máy EU-GMP), 28 giấy phép lưu hành thuốc tại châu Âu (EU-MAs) cho 11 sản phẩm, cùng chiến lược đầu tư sâu vào R&D để liên tục đưa ra sản phẩm mới phù hợp với xu hướng thị trường và mô hình bệnh tật thay đổi, Imexpharm đã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Trong 8 tháng đầu năm 2025, công ty đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu thuần 1.582 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu cả năm.

Một phần dây chuyền sản xuất thuốc gói tại nhà máy EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Trong giai đoạn này, Imexpharm tiếp tục phát huy vị thế tiên phong trong sản xuất và phân phối dược phẩm chất lượng cao, thúc đẩy tăng trưởng ở cả hai kênh OTC (thuốc không kê đơn) và ETC (thuốc kê đơn). Đồng thời, những cải tiến toàn diện trong quản trị, sản xuất, chuyển đổi số đã giúp nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí trên toàn hệ thống nhà máy đạt chuẩn EU-GMP. Nhờ vậy, hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt, chi phí bán hàng và quản lý được kiểm soát chặt chẽ, giúp lợi nhuận trước thuế trong 8 tháng đầu năm tăng 23% đạt 261 tỷ đồng và EBITDA đạt 344 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Thêm vào đó, với tính ổn định, biên lợi nhuận tốt và cổ tức đều đặn, cổ phiếu Imexpharm (mã IMP) là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm sự an toàn và tăng trưởng bền vững. Tính đến ngày 29/8/2025, vốn hóa thị trường của Imexpharm đạt 8.286 tỷ đồng.

Lợi thế từ chiến lược cho dược phẩm công nghệ cao

Theo ban tổ chức, Imexpharm là một trong số ít doanh nghiệp niêm yết duy trì được đà tăng trưởng bền vững và liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng này. Thành quả đó có nền tảng từ chiến lược đầu tư sâu vào R&D với 5% doanh thu hàng năm, mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt là thuốc công nghệ cao, vốn đang trở thành xu thế tất yếu của ngành.

Với nền tảng vững chắc đó, Imexpharm tự tin khai thác các cơ hội tăng trưởng từ thị trường dược phẩm đầy tiềm năng. Theo Báo cáo Tổng quan Ngành dược Việt Nam của IQVIA quý II/2025, doanh số dược phẩm Việt Nam đạt 9,081 tỷ USD, tăng 5%, vượt Thái Lan (8,657 tỷ USD) và Philippines (5,155 tỷ USD), giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Cùng với tốc độ già hóa dân số, thu nhập bình quân tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, thị trường dược phẩm công nghệ cao và giá trị cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Điều này cũng phù hợp với Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045, trong đó đặt mục tiêu: sản xuất 80% số lượng thuốc sử dụng trong nước, chiếm 70% giá trị thị trường, chuyển giao công nghệ ít nhất 100 thuốc phát minh và đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD. Một trong những trụ cột quan trọng là phát triển các khu công nghiệp dược, nhằm tạo hệ sinh thái khép kín, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Bên trong nhà máy sản xuất thuốc đạt chất lượng EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Đồng hành cùng xu hướng tăng trưởng của thị trường, Tổ hợp nhà máy dược phẩm Cát Khánh (Đồng Tháp) của Imexpharm, với quy mô 9,7 ha và vốn đầu tư 1.495 tỷ đồng, đạt chuẩn EU-GMP, được định hướng phát triển các sản phẩm chiến lược như sinh dược phẩm, thuốc tương đương sinh học, dược liệu công nghệ cao và first generic. Mục tiêu của dự án là cung ứng nguồn thuốc điều trị ổn định, giảm gánh nặng chi phí cho người dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu điều trị trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với “gánh nặng kép”: sự gia tăng và trẻ hóa các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, tiểu đường, béo phì, tiêu hóa…) cùng nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm (cúm mùa, thủy đậu, quai bị, rubella, sốt xuất huyết…).

TTND.DS Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm, chia sẻ: “Trong suốt nhiều năm qua, Imexpharm luôn duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của doanh thu thuần tại Imexpharm đạt 12.6% mỗi năm trong giai đoạn từ 2020-2024. Kết quả này có được nhờ các sản phẩm dẫn đầu về chất lượng EU-GMP, danh mục đa dạng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Bên cạnh đó, chiến lược đầu tư chiều sâu cho R&D, cùng việc liên tục mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ đã giúp Imexpharm hoạt động hiệu quả và tăng trưởng bền vững”.

Bích Đào