Tinh thần khám phá hiện diện trong từng nhịp sống

Imperia Sensa Park là dự án được nhà phát triển MIK Group dành nhiều tâm huyết để tạo nên một không gian đa tầng tiện ích, đa sắc trải nghiệm. Dự án tọa lạc tại vị trí tâm điểm của Khu Đông trên mặt đường Võ Chí Công kết nối trực tiếp với trục Liên Phường, bao bọc bởi 2 mặt sông, đồng thời bố trí các dải đệm mặt nước cùng nhiều cảnh quan xanh thiên nhiên.

Tại Imperia Sensa Park, Discovery Residences được thiết kế để truyền cảm hứng khám phá bản thân và tận hưởng cuộc sống. Mỗi cá nhân có thể dễ dàng cảm nhận từng nhịp chuyển động êm ái qua cấu trúc không gian tách lớp thông minh: từ nhịp sống đô thị sôi động, tới sự thư thái và mát lành của không gian nội khu, cho tới trạng thái riêng tư bên trong căn hộ.

Imperia Sensa Park còn sở hữu hệ tiện ích đa dạng và tinh tế, được MIK Group cẩn trọng lựa chọn để mang đến những trải nghiệm kết nối sâu sắc cùng nhịp điệu cân bằng cho từng cá nhân.

Không gian Creative Studio tại Imperia Sensa Park dành cho các hoạt động sáng tạo nội dung như podcast, livestream của giới trẻ. Ảnh phối cảnh

Đó có thể là một buổi sáng đầy hứng khởi khi sáng tạo nội dung video tại Creative Studio, hay cùng nhau chia sẻ những ý tưởng mới tại khu vực Co-working Space. Cư dân cũng có thể tận hưởng những giờ phút chăm dưỡng thân – tâm, tái tạo năng lượng qua các hoạt động thể thao, hay trải nghiệm trị liệu tại phòng xông hơi đá muối Himalaya sau một ngày dài làm việc. Đặc biệt, cư dân tại Imperia Sensa Park cũng có thể cùng với bạn bè và gia đình thân yêu cùng nhau trò chuyện tại sàn ngắm hoàng hôn Sunset Deck, vườn BBQ ngoài trời hay đường dạo cảnh quan Green Walk.

Không gian phòng xông đá muối Himalaya, nơi thư giãn thân – tâm sau ngày dài làm việc. Ảnh phối cảnh

Trải nghiệm trong không gian sống tinh tế đậm chất cá nhân

Căn hộ chính là khoảng không gian trân quý nhất của mỗi cá nhân, khi Discovery Residences lan tỏa và đồng điệu trong từng thiết kế tinh tế. Imperia Sensa Park mang tới những căn hộ vuông vức với hệ cửa kính kịch trần lớn, ưu tiên ánh sáng tự nhiên cùng gió trời, cùng tầm nhìn khoáng đạt.

Cách tổ chức này giúp phòng khách, phòng ngủ và các khu vực chức năng trở nên linh hoạt hơn, phù hợp với nhiều trạng thái sinh hoạt khác nhau trong ngày. Đó có thể là một khoảng yên tĩnh để nghỉ ngơi sau giờ làm việc, một góc đọc sách bên cửa sổ hay một không gian được chủ nhân tự do biến đổi theo sở thích cá nhân. Discovery Residences vì thế không chỉ nằm ở những tiện ích bên ngoài, mà còn được tiếp nối ngay trong chính căn nhà của mỗi người.

Không gian căn hộ dành riêng cho những trải nghiệm cá nhân tại Imperia Sensa Park, ưu tiên ánh sáng và lưu thông gió tự nhiên. Ảnh phối cảnh

Để hiện thực hóa định hướng này, MIK Group hợp tác cùng nhiều đối tác quốc tế uy tín và giàu kinh nghiệm. Tư duy kiến trúc và cảnh quan của studioMilou kết hợp cùng thiết kế nội thất từ ONG&ONG tạo nên một tổng thể không gian đồng điệu, đánh thức cảm quan ngay từ những bước chân đầu tiên. Trong khi đó, tổng thầu Ricons và đơn vị tư vấn giám sát CORE chuyển hóa các ý tưởng thiết kế thành chất lượng công trình thực tế, từ vật liệu, hoàn thiện đến tiêu chuẩn thi công.

Từng mảnh ghép tại Imperia Sensa Park hòa quyện hài hòa để truyền cảm hứng cho hành trình khám phá cuộc sống đậm chất riêng của mỗi cá nhân. Kinh nghiệm phát triển cùng sự thấu hiểu khí hậu, nhịp sống và bản sắc địa phương được chuyển hoá thành những cải tiến trong bộ sản phẩm Discovery Residences. Đây được xem là bước đi chiến lược của MIK Group tại thị trường phía Nam, khẳng định tầm nhìn cùng tâm huyết không ngừng nghỉ trong việc nâng tầm những giá trị sống thực và trải nghiệm cho khách hàng.

(Nguồn: MIK Group)