Chia sẻ với VietNamNet, Hoàng Bách kể vợ chồng anh chuyển từ căn penthouse ở Phú Mỹ Hưng về biệt thự mới từ tháng 6. Sau 20 năm sống trong căn hộ, lần đầu chuyển xuống nhà mặt đất mang đến cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt.

Gia đình 3 thế hệ của Hoàng Bách quây quần trong không gian mới.

Nhà mới rộng 500m2, cách nơi ở cũ khoảng 5km mang đến một không gian sống hoàn toàn khác với nhiều cây xanh, sân vườn rộng và bể bơi riêng, phù hợp để gia đình 3 thế hệ cùng sinh hoạt, nghỉ ngơi và vui chơi.

"Tôi không xúc động vì quy mô hay giá trị của ngôi nhà mới. Hình ảnh khiến tôi nghẹn lại là khi nhìn thấy ánh đèn trong từng căn phòng, biết rằng ở đó đều có những người thân yêu của mình", anh chia sẻ với phóng viên.

Phối cảnh bên ngoài biệt thự của nam ca sĩ.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách farmhouse, lấy cảm hứng từ những nông trại miền quê châu Âu. Vợ chồng Hoàng Bách dành 2 năm xây dựng, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện, chăm chút từng hạng mục để không gian vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình vừa tạo cảm giác gần gũi, thoải mái.

Biệt thự gồm 6 phòng ngủ và một phòng chơi nhạc dành riêng cho Hoàng Bách. Cách bố trí này giúp các thành viên có không gian riêng, đồng thời thuận tiện khi gia đình có người thân hoặc bạn bè đến thăm.

Khu vực bếp mở với các mảng kính lớn kết nối không gian.

Phòng ăn được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản với tông trắng và nâu gỗ chủ đạo. Bộ bàn ăn kích thước lớn đặt cạnh hệ cửa kính hướng ra khu vườn. Ánh sáng tự nhiên xuyên qua lớp rèm voan giúp căn phòng luôn có cảm giác nhẹ nhàng, ấm cúng.

Cả gia đình cùng vào bếp dịp cuối tuần.

Điểm nổi bật trong nhà là sự kết nối giữa không gian sống và thiên nhiên. Ngôi nhà được ưu tiên tối đa các mảng kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra khu vườn bên ngoài. Những hàng cây, thảm cỏ và khoảng sân rộng tạo cảm giác thoáng đãng, yên tĩnh.

Phòng ngủ với gam màu trung tính tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Phòng ngủ chính sử dụng các gam màu trung tính như beige, trắng sữa và gỗ sáng. Phòng ngủ dành cho khách cũng được thiết kế theo phong cách Indochine hiện đại, kết hợp nâu gỗ trầm, trắng kem và vàng đồng.

Hoàng Bách kể một ngày trở về sau chuyến lưu diễn dài, đứng trước căn nhà trong màn đêm với ánh đèn hắt ra từ phòng của mẹ, các con và 2 vợ chồng, nam ca sĩ bất chợt lặng người.

Anh xem biệt thự không phải đích đến của thành công mà là dấu mốc của một chặng đường được xây bằng tình yêu, sự sẻ chia và niềm tin.

Hoàng Bách và cựu người mẫu Thanh Thảo kết hôn khi còn trẻ, anh 26 tuổi, vợ 23 tuổi. Sau 2 thập kỷ, điều ca sĩ tự hào không nằm ở những thành tựu hay giá trị vật chất mà ở việc vợ chồng luôn đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân.

Gia đình anh không theo quan niệm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” mà mỗi người đảm nhận phần việc phù hợp với thế mạnh. Hoàng Bách tập trung cho âm nhạc và tài chính còn Thanh Thảo điều hành công ty, quán xuyến công việc và chăm lo gia đình.

Gia đình Hoàng Bách hiện có 3 người con. Con trai lớn 19 tuổi đang học đại học, con gái thứ hai 14 tuổi và con út 7 tuổi. Trong cách giáo dục hàng ngày, vợ chồng anh chọn làm bạn với các con, không né tránh những câu chuyện thực tế hay nhạy cảm. Đó là lý do anh và bà xã chấp nhận dành phần lớn thời gian và tâm sức cho gia đình.

Vợ chồng Hoàng Bách thu hoạch chanh vàng trong vườn nhà

Ảnh, clip: NVCC