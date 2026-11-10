Vụ bê bối tình cảm liên quan đến CEO Nvidia Jensen Huang và Alice Huang, người phụ nữ nghi là gián điệp nước ngoài, trở thành đề tài chế ảnh trên mạng xã hội.

Cư dân mạng đang biến khởi đầu tuần mới đầy sóng gió của Jensen Huang thành đề tài châm biếm trên mạng xã hội.

Hôm 8/11, CEO Nvidia thông báo với nhân viên ông đã không chung thủy với vợ. Ngay sau đó, hàng loạt tài khoản mạng xã hội bắt đầu chế ảnh (meme), nhại lại câu chuyện ngoại tình của vị lãnh đạo này.

Một tài khoản biến Huang thành nhân vật trong khoảnh khắc "kiss cam" nổi tiếng tại buổi hòa nhạc Coldplay, khi cựu CEO công ty Astronomer Andy Byron và Kristin Cabot, khi đó là giám đốc nhân sự, bị phát hiện đang ôm nhau.

Tài khoản X @XHabib ghép mặt CEO Nvidia vào bức ảnh chế nổi tiếng. Ảnh chụp màn hình

Một tài khoản khác ghép Huang vào meme kinh điển "bạn trai mất tập trung", mô tả một người đàn ông đang đi cùng một phụ nữ nhưng ngoái nhìn người khác.

Tiếp đó là câu chuyện về iPhone Duo, mẫu điện thoại gập mới của Apple với hai màn hình. Một người dùng đăng hình Huang và vợ xuất hiện trên màn hình ngoài.

Khi mở điện thoại, hình ảnh Alice Huang, lãnh đạo công ty Megaspeed, cũng hiện ra. Đây là người được New York Times đưa tin có mối quan hệ thân thiết với Huang.

Tài khoản @JamesAI châm biếm: "iPhone Duo đúng là chiếc điện thoại sinh ra để làm meme. Ai muốn hình nền thì bình luận bên dưới nhé".

Vợ của Huang, Lori, cũng trở thành nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh chế. Một tài khoản đăng hình bà đang xếp chồng tiền mặt, kèm câu hỏi liệu hai người có ly hôn hay không.

Một tài khoản khác đăng video hai người ngồi trên thuyền, kèm chú thích: "Tôi và vợ cũ của Jensen Huang, sau khi bà ấy nhận được một nửa tài sản của ông trong vụ ly hôn".

Trong bản ghi nhớ gửi vợ và các con, Huang viết rằng ông hy vọng "gia đình chúng ta sẽ hàn gắn và theo thời gian, tôi có thể lấy lại được lòng tin của mọi người".

Một số người dùng X còn chế giễu nội dung cuộc điều tra của Nvidia, xoay quanh khả năng Huang trở thành mục tiêu của một "chiến dịch tình báo nước ngoài".

Những meme về điệp viên lập tức xuất hiện, một số trong đó vốn đã được lan truyền sau một sự cố an ninh liên quan đến OpenAI.

Thói quen mặc áo khoác da của Huang cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng đem ra đùa cợt. Tài khoản snootypigeon (@snootypigeon) đăng tải một bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Một người dùng thậm chí tạo sơ đồ có tiêu đề "Cách nhận biết bạn gái của bạn có phải điệp viên hay không". Nhiều người khác nhắc đến bộ phim hài The Spy Who Shagged Me (Điệp viên đã quyến rũ tôi), thuộc loạt phim Austin Powers.

Hội đồng quản trị Nvidia cũng không tránh khỏi những lời chế giễu. Một người dùng mạng xã hội nhắc đến thành phần hội đồng, bình luận: "Cựu chủ tịch Taco Bell đang tham gia điều tra Jensen Huang".

Liệu Huang có nên từ chức hay không? Đây là câu hỏi đang được giới quan sát công nghệ, thậm chí cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, đem ra tranh luận.

Trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng biến thành những meme dự đoán Huang sẽ thất nghiệp.

Một người dùng đùa rằng CEO Nvidia sắp nhận công việc mới tại chuỗi nhà hàng Denny's, nơi ông từng làm nhân viên rửa bát khi mới 15 tuổi.

Một tài khoản khác còn ghép cho ông dòng trạng thái trên LinkedIn: #OpenToWork (Đang tìm kiếm việc làm).

(Theo Insider)