CEO Nvidia Jensen Huang đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi công ty mở cuộc điều tra độc lập liên quan bê bối tình ái của ông với một nữ doanh nhân bị nghi là gián điệp.

Hội đồng quản trị Nvidia hôm 8/11 thông báo mở cuộc điều tra độc lập sau khi Jensen Huang thừa nhận với nhân viên rằng ông từng không chung thủy với vợ.

Vấn đề không chỉ nằm ở đời tư của vị CEO, mà còn liên quan đến Alice Huang, một lãnh đạo tại Megaspeed, người bị giới chức Mỹ nghi ngờ là gián điệp.

Jensen Huang đi cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc năm 2025. Ảnh: Sunday Times

Vụ việc lập tức thu hút sự chú ý bởi Nvidia đang giữ vị trí trung tâm trong ngành công nghiệp AI toàn cầu. Hàng loạt tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp và tổ chức tài chính phụ thuộc vào chip cũng như hệ sinh thái của công ty.

"Tôi chịu trách nhiệm cho cả một ngành công nghiệp", Jensen Huang từng nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Phát biểu này phần nào cho thấy quy mô trách nhiệm của ông, đồng thời lý giải vì sao những nghi vấn liên quan đến an ninh và bảo mật tại Nvidia có thể gây hậu quả vượt xa phạm vi một doanh nghiệp.

Cơ hội giữ ghế CEO chỉ còn 50-50

Theo New York Times, giới chức tình báo Mỹ đã báo cáo những quan ngại về Alice Huang với Tổng thống Donald Trump từ khoảng một năm trước.

Một số quan chức cấp cao trong chính quyền Trump nghi ngờ Jensen Huang khó có thể hoàn toàn không biết về hoạt động thu thập thông tin của người phụ nữ này.

Nvidia cho biết hội đồng quản trị chưa tìm thấy dấu hiệu thông tin an ninh quốc gia hoặc bí mật kinh doanh của công ty bị xâm phạm.

Dù vậy, tương lai của Jensen Huang vẫn là dấu hỏi lớn. Jeffrey Sonnenfeld, Gáo sư và Phó trưởng khoa phụ trách nghiên cứu lãnh đạo tại Trường Quản lý thuộc Đại học Yale, cho rằng sự nghiệp của Huang vẫn có thể được cứu vãn. Tuy nhiên, cơ hội giữ chức CEO Nvidia của ông chỉ ở mức "khoảng 50-50".

Theo Sonnenfeld, trước khi vụ việc xảy ra, Huang được giới công nghệ đặc biệt kính trọng và tin tưởng.

Nhưng cách xử lý tình huống lần này cho thấy sự thiếu thận trọng nghiêm trọng.

Ngay cả khi chỉ bị lợi dụng hoặc quá cả tin, ông vẫn khó tránh khỏi trách nhiệm. Một nhân viên Nvidia bình thường có thể đã bị sa thải nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Điểm có lợi cho Huang là uy tín được xây dựng trong hơn 30 năm kể từ khi ông đồng sáng lập Nvidia năm 1993.

Những thành tựu đưa công ty trở thành một trong những tập đoàn giá trị nhất thế giới đã tạo ra nguồn tín nhiệm rất lớn.

Tuy nhiên, uy tín không phải lá chắn tuyệt đối. Nếu hội đồng quản trị và nhân viên cho rằng Huang đã đặt lợi ích cá nhân lên trên an ninh công ty, niềm tin tích lũy trong nhiều thập kỷ có thể nhanh chóng sụp đổ.

Nvidia khó tìm người thay thế Jensen Huang?

Một vấn đề khác là Nvidia gần như không có phương án kế nhiệm rõ ràng nếu Huang phải rời ghế CEO.

Thông thường, các lãnh đạo doanh nghiệp vướng bê bối vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp ở công ty khác. Mark Hurd, cựu CEO HP, là một ví dụ.

Sau khi rời HP năm 2010 vì sai phạm trong báo cáo chi phí liên quan đến một mối quan hệ cá nhân, ông được Oracle tuyển dụng chỉ khoảng một tháng sau đó.

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

Câu chuyện với Jensen Huang lại khác, Nvidia chính là doanh nghiệp do ông đồng sáng lập và trực tiếp xây dựng.

Cơ cấu quản trị của công ty cũng khiến việc tìm người kế nhiệm từ nội bộ trở nên khó khăn. Huang từng cho biết có khoảng 60 lãnh đạo báo cáo trực tiếp cho mình.

Mô hình quản lý tương đối phẳng này giúp ông duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ, nhưng lại không tạo ra một ứng viên kế nhiệm nổi bật.

Giáo sư Sonnenfeld cho rằng trong khủng hoảng, hội đồng quản trị đôi khi tìm kiếm một nhân vật nổi tiếng bên ngoài để thay thế lãnh đạo cũ.

Ông nhắc đến Eric Schmidt, cựu CEO Google, như một cái tên có thể được cân nhắc.

Rủi ro lớn nhất không chỉ nằm ở chiếc ghế CEO mà còn ở vai trò tài chính của Nvidia trong hệ sinh thái AI.

Nvidia hiện vừa là nhà cung cấp chip hàng đầu, vừa là nhà đầu tư lớn vào các doanh nghiệp phát triển AI.

Công ty đã rót vốn vào OpenAI, Anthropic, xAI, CoreWeave và Nebius, đồng thời đầu tư vào hàng trăm startup khác.

Điều đó khiến bất ổn tại Nvidia có nguy cơ lan rộng. Nếu niềm tin vào ban lãnh đạo suy giảm, các đối tác, nhà đầu tư và doanh nghiệp phụ thuộc vào hệ sinh thái AI có thể phải đánh giá lại kế hoạch kinh doanh.

Nvidia xác nhận Huang vẫn tiếp tục điều hành công ty trong thời gian điều tra. Tuy nhiên, ông sẽ phải đối mặt với lịch trình dày đặc.

Ba chủ tịch ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ muốn tổ chức cuộc họp kín với ông vào ngày 18/11, trong khi Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh ngày 17/11.

(Tổng hợp)