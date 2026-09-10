iPhone 18 có mấy màu? Gam màu thanh lịch và nổi bật

iPhone 18 Pro và Pro Max được Apple giới thiệu với bốn tùy chọn màu gồm Đen, Bạc, Glacier và Burgundy. Bên cạnh việc quan tâm đến giá iPhone 18 thì các màu sắc trải từ tông trung tính đến nổi bật cũng giúp người sử dụng có thêm lựa chọn theo phong cách cá nhân.

Các màu iPhone 18 có điểm gì nổi bật?

Theo công bố dành cho hai phiên bản Pro, Apple giới thiệu bốn màu gồm Đen, Bạc, Glacier và Burgundy. Đen và bạc phù hợp với người dùng yêu thích vẻ ngoài đơn giản, ít phụ thuộc vào xu hướng. Trong đó, Đen tạo cảm giác trầm và liền mạch còn Bạc mang diện mạo sáng hơn.

Các phiên bản màu sắc nổi bật của thế hệ mới

Glacier và Burgundy tạo dấu ấn rõ hơn với tông màu khác biệt. Glacier hướng đến sắc sáng, nhẹ nhàng, trong khi Burgundy là màu mới được Apple bổ sung ở thế hệ này với sắc thái đậm và dễ nhận diện. Màu sắc này phù hợp với người muốn ngoại hình thiết bị nổi bật hơn khi sử dụng ốp trong hoặc không dùng ốp.

Nên chọn màu iPhone 18 nào đẹp và phù hợp?

Đen và Bạc là những lựa chọn dễ cân nhắc nếu yêu thích phong cách kín đáo, dễ kết hợp với nhiều loại phụ kiện. iPhone 18 với hai gam màu này phù hợp với người dự định sử dụng điện thoại trong thời gian dài và không muốn thiết bị quá phụ thuộc vào xu hướng màu sắc hiện tại.

Gợi ý chọn màu theo sở thích và phong cách sử dụng

Glacier phù hợp với người thích tông sáng nhưng không muốn màu quá mạnh, còn Burgundy sẽ đáng chú ý hơn với người thích gam màu đậm và muốn tạo dấu ấn. Việc chọn màu có thể dựa trên sở thích cá nhân, phong cách sử dụng và loại ốp thường dùng để giữ được diện mạo phù hợp.

Giá iPhone 18 bao nhiêu? Bảng giá mở bán dự kiến

Bên cạnh màu sắc, giá bán và dung lượng bộ nhớ cũng là những yếu tố được quan tâm khi tìm hiểu iPhone 18. Apple công bố 18 Pro và Pro Max với nhiều tùy chọn dung lượng, cùng thời gian đặt trước và mở bán tại Việt Nam.

iPhone 18 Pro và Pro Max giá bao nhiêu?

Bản Pro có giá từ 38.999.000 đồng tại Việt Nam, trong khi bản Pro Max có giá từ 41.999.000 đồng. Đây là mức giá khởi điểm tương ứng với hai phiên bản. Người dùng nên đối chiếu lại giá theo đúng model và dung lượng khi sản phẩm chính thức được phân phối tại thị trường Việt Nam.

iPhone 18 Pro và Pro Max có các tùy chọn bộ nhớ gồm 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB. Người thường xuyên lưu ảnh, video hoặc dữ liệu trực tiếp trên thiết bị có thể cân nhắc dung lượng cao hơn. Tuy nhiên, bộ nhớ lớn hơn cũng cần ngân sách cao hơn tương ứng và phù hợp với nhu cầu lưu trữ.

Phiên bản 18 Pro và Pro Max có mức giá chênh lệch, tương ứng với hai lựa chọn về kích thước và phân khúc sản phẩm. Người tiêu dùng nên xác định nhu cầu sử dụng và ngân sách dự kiến trước khi lựa chọn giữa hai phiên bản. Cách này giúp cân đối chi phí tốt hơn mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong thời gian dài.

Khi nào iPhone 18 mở bán tại Việt Nam?

Apple cho biết iPhone 18 Pro và Pro Max có thể đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9/2026 và bắt đầu mở bán từ ngày 18/9/2026. Đây là mốc thời gian người dùng có thể theo dõi nếu muốn sở hữu sản phẩm ngay trong đợt phân phối đầu tiên tại Việt Nam và chủ động chuẩn bị trước khi đặt hàng.

Giá bán và các tùy chọn bộ nhớ của hai phiên bản

Khi sản phẩm được mở bán, người dùng nên kiểm tra giá theo từng phiên bản và dung lượng bộ nhớ cụ thể tại thời điểm lựa chọn. Cách này giúp xác định cấu hình phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng và ngân sách, đồng thời hạn chế nhầm lẫn giữa các phiên bản có mức giá khác nhau.

Mua iPhone 18 ở đâu uy tín?

Khi iPhone 18 được phân phối, người mua nên kiểm tra nguồn gốc, phiên bản, dung lượng và giá bán. Với sản phẩm mới, việc xác định đúng model cũng hỗ trợ hạn chế nhầm lẫn giữa các phiên bản.

CellphoneS là địa chỉ có thể tham khảo khi tìm mua dòng sản phẩm mới của iPhone tại Việt Nam. Người dùng có thể đăng ký thông tin để cập nhật thông báo mới về sản phẩm, đồng thời kiểm tra tình trạng mở bán và giá tại thời điểm mua.

(Nguồn: CellphoneS)