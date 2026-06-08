Có thể bạn đã từng nghe nói rằng việc sạc pin điện thoại và cứ cắm sạc như vậy sau khi đã đầy 100% sẽ ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ lâu dài của pin. Theo ông Chao-Yang Wang, Giám đốc Trung tâm Động cơ Điện hóa tại Đại học Bang Penn (Mỹ), quan niệm này hoàn toàn có cơ sở.

Ông Wang cho biết: Theo thời gian, "một viên pin sẽ bị chai nhanh hơn nếu bạn luôn sạc đầy 100% so với việc giữ nó ở mức sạc thấp hơn một chút".

Việc liên tục sạc pin điện thoại lên 100% có thể làm giảm tuổi thọ của pin về lâu dài.

Ông Dibakar Datta, Phó giáo sư ngành kỹ thuật cơ khí và công nghiệp tại Viện Công nghệ New Jersey (Mỹ), giải thích rằng việc cắm sạc liên tục khi pin đã đầy và thường xuyên sạc lên 100% sẽ giữ cho viên pin luôn ở trạng thái điện áp cao. Điều này dẫn đến quá trình lão hóa hóa học diễn ra nhanh hơn trong linh kiện.

Chuyên gia khuyên không sạc điện thoại đến 100% thường xuyên. Ảnh: ZDN

Ông Wang lưu ý thêm: Nếu bạn thường xuyên sạc điện thoại lên 100%, pin của bạn sẽ bị chai nhanh hơn khoảng 10% đến 15% trong suốt vòng đời của máy so với việc bạn chỉ sạc đến một mức thấp hơn (như 90%).

"Mức độ chênh lệch tuy không quá lớn, nhưng bạn hoàn toàn có thể nhận thấy được", ông nói.

Nhìn chung, quá trình chai pin này diễn ra khá chậm và pin điện thoại ngày nay cũng rất bền nên bạn không cần phải quá lo lắng. Ông Wang nhận định: "Pin có thể sẽ thọ hơn các tính năng khác của điện thoại". Nhiều khả năng bạn sẽ muốn đổi điện thoại mới vì những lý do khác như chất lượng camera hay màn hình bị vỡ, trước khi phải đổi vì các vấn đề về pin.

Điều này không có nghĩa là bạn tuyệt đối không bao giờ được sạc điện thoại lên 100%. Dù việc liên tục sạc đầy 100% không tốt cho pin nhưng thỉnh thoảng sạc đầy cũng không sao.

Ông Wang giải thích: "Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu và sự tiện lợi của mỗi người. Nếu có một ngày làm việc cực kỳ quan trọng và bận rộn, tốt nhất bạn nên sạc đầy 100% để có nhiều năng lượng hơn và thời gian sử dụng lâu hơn".

Bên cạnh đó, ông Datta cũng khuyên không nên để pin sập nguồn về 0% thường xuyên. Thay vào đó, bạn nên cắm sạc khi pin giảm xuống khoảng 20%. Việc để pin cạn kiệt về 0% quá nhiều lần có thể làm tổn hại đến khả năng tích điện của điện thoại.

Để pin điện thoại có sức khỏe tốt nhất, bạn cũng nên tránh để máy quá nóng hoặc quá lạnh. Theo ông Wang, hư hại xảy ra dưới những điều kiện thời tiết khắc nghiệt đó có thể còn lớn hơn cả việc bạn sạc đầy 100% ở nhiệt độ bình thường.

Trong hầu hết các trường hợp, điện thoại thông minh được thiết kế để tự động điều chỉnh tốc độ sạc khi ở các vùng khí hậu khác nhau. Điều này giải thích tại sao thỉnh thoảng trên màn hình lại xuất hiện thông báo "Điện thoại quá nóng để sạc". Ông Wang nói thêm: "Nếu bạn liên tục nhận được thông báo quá nhiệt, bạn cần lưu ý và chú ý hơn đến cách sử dụng pin của mình".

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng sạc nhanh quá thường xuyên. Ông Datta giải thích: "Sạc chậm vẫn được ưu tiên hơn. Bởi vì khi bạn sạc quá nhanh, nó sẽ sinh ra nhiệt trong viên pin và lượng nhiệt này có thể làm pin bị thoái hóa theo thời gian".

Việc pin quá nóng cũng có thể gây nguy hiểm. Ông Datta cho biết đã có nhiều trường hợp điện thoại bị bốc cháy do pin quá nhiệt. Vì vậy, an toàn cũng là một yếu tố rất đáng để cân nhắc.

Nếu lo lắng về tình trạng pin, hầu hết các dòng điện thoại thông minh hiện nay đều cho phép bạn kiểm tra độ chai pin trong phần cài đặt. Hoặc bạn có thể mang máy đến các trung tâm bảo hành chính hãng như Apple hoặc Samsung để nhờ chuyên gia kiểm tra.

Nếu dung lượng pin tối đa xuống dưới mức 80%, ông Datta khuyên bạn nên tiến hành thay pin mới.

(Theo HuffPost)