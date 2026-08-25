Nếu có một điều gần như chắc chắn, đó là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ đắt hơn thế hệ tiền nhiệm. Hai mẫu flagship này dự kiến ra mắt vào tháng tới cùng với iPhone Ultra màn hình gập. Trong số những thông tin vẫn còn bỏ ngỏ, giá bán chính thức là một trong những vấn đề được quan tâm nhất.

Dòng iPhone 18 Pro sẽ ra mắt cùng với iPhone Ultra. Ảnh: TechDroider / X

Tuy nhiên, những tín hiệu mới cho thấy người dùng có thể không phải đối mặt với một cú tăng giá quá mạnh. Việc Samsung và Google đồng loạt nâng giá các mẫu smartphone cao cấp mới có thể vô tình tạo điều kiện để Apple giữ iPhone 18 Pro trong một vùng giá dễ chấp nhận hơn.

iPhone 18 Pro có thể chỉ tăng khoảng 100 USD

Theo Mark Gurman, cây viết chuyên theo dõi Apple của Bloomberg, hãng công nghệ Mỹ đang đặc biệt quan sát cách các đối thủ định giá sản phẩm mới. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược giá của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Đáng chú ý, cả dòng Galaxy S26 của Samsung và Pixel 11 của Google đều được cho là tăng giá khoảng 100 USD so với thế hệ trước. Mức tăng này thấp hơn đáng kể so với những kịch bản bi quan từng được đưa ra đối với iPhone 18 Pro.

Nếu Apple lựa chọn cách tiếp cận tương tự Samsung và Google, iPhone 18 Pro có thể có giá khởi điểm khoảng 1.199 USD, tăng 100 USD so với mức 1.099 USD của iPhone 17 Pro. Tương đương mức tăng khoảng 9%, đây vẫn là một khoản điều chỉnh đáng kể nhưng chưa đến mức khiến người mua phải thay đổi hoàn toàn quyết định nâng cấp.

Đây cũng có thể là mức giá mà Apple lựa chọn để duy trì vị thế cạnh tranh trong phân khúc smartphone cao cấp.

Trước đó, Apple đã tăng giá ở gần như toàn bộ các nhóm sản phẩm phần cứng chủ lực, trong khi iPhone là một trong số ít dòng sản phẩm được "miễn nhiễm" với những đợt điều chỉnh lớn.

Nếu nhìn vào mức tăng giá của iPad và Mac, bức tranh sẽ trở nên đáng lo hơn. Giá bán trung bình của các sản phẩm thuộc hai nhóm này đã tăng khoảng 23%. Nếu iPhone 18 Pro cũng áp dụng mức điều chỉnh tương tự, giá máy có thể lên tới khoảng 1.350 USD, tức tăng tới 250 USD.

Mức tăng này tương đương những gì đã xảy ra với một số sản phẩm như MacBook Air và iPad Air, vốn lần lượt tăng khoảng 200 USD và 150 USD.

Tuy nhiên, Apple có thể không muốn đẩy toàn bộ chi phí sang người tiêu dùng. Việc Samsung và Google chỉ tăng khoảng 100 USD có thể tạo ra một lý do đủ mạnh để Apple lựa chọn cái mà Gurman mô tả là "một mức tăng khá khiêm tốn", đồng thời tự hấp thụ một phần chi phí sản xuất gia tăng.

Đây là chiến lược có ý nghĩa cả về kinh doanh lẫn tâm lý người dùng. Nếu iPhone 18 Pro tăng 100 USD, Apple vẫn có thể duy trì sản phẩm trong cùng mặt bằng giá với các đối thủ Android cao cấp. Ngược lại, mức tăng 200-250 USD có nguy cơ tạo ra hiệu ứng "sốc giá", khiến một bộ phận người dùng trì hoãn nâng cấp.

Chiến lược này cũng phù hợp với những cảnh báo trước đó của Apple dành cho các nhà đầu tư rằng biên lợi nhuận gộp của công ty sẽ chịu áp lực trong quý IV.

Vì sao Apple buộc phải tăng giá iPhone?

Nguyên nhân lớn nhất nằm ở thị trường bộ nhớ. Giống nhiều hãng công nghệ khác, Apple đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng được ví von là "RAMmageddon", khi nhu cầu bộ nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng vọt và kéo giá DRAM lên mức chưa từng có.

Một phân tích gần đây của Tom's Hardware cho thấy giá các bộ nhớ DDR5 đã tăng tới 500% trong 12 tháng qua. Đáng lo hơn, thị trường có thể vẫn chưa đạt đến đỉnh của cuộc khủng hoảng.

Theo một báo cáo của Deloitte, giá DRAM dành cho máy chủ AI đã tăng gấp đôi chỉ trong Quý 1/2026. Dự báo cho cả năm thậm chí còn nghiêm trọng hơn, với mức tăng có thể lên tới 4 lần.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cũng chưa thể nhanh chóng được giải quyết. Năng lực sản xuất mới được dự kiến chỉ bắt đầu bổ sung đáng kể vào khoảng năm 2029 hoặc thậm chí 2030. Điều đó đồng nghĩa áp lực chi phí có thể tiếp tục đè nặng lên các nhà sản xuất smartphone trong nhiều năm tới.

Apple vì thế rất khó đứng ngoài cuộc. Ngay cả khi không muốn tăng giá iPhone, hãng vẫn phải tìm cách bù đắp chi phí linh kiện ngày càng đắt đỏ.

Không bất ngờ khi những thông tin về khả năng tăng giá iPhone 18 Pro đang khiến nhiều người hâm mộ Apple không hài lòng. Trên các diễn đàn trực tuyến như Reddit, một số người cho biết họ có thể bỏ qua thế hệ iPhone mới trong năm nay vì giá bán tăng.

Nhưng điều đó chưa chắc tạo ra tác động quá lớn đến doanh số của Apple.

Một bộ phận đáng kể người dùng iPhone không nâng cấp thiết bị mỗi năm. Họ thường sử dụng smartphone trong nhiều năm trước khi chuyển sang một model mới. Với nhóm khách hàng này, việc iPhone 18 Pro tăng khoảng 100 USD có thể vẫn nằm trong mức chấp nhận được, đặc biệt nếu họ đã sử dụng chiếc iPhone hiện tại trong vài năm.

Thậm chí, mức tăng 100 USD có thể tạo ra một hiệu ứng tâm lý khá thú vị.

Nếu những dự báo bi quan trước đây khiến người dùng nghĩ rằng iPhone 18 Pro sẽ tăng 200-250 USD, một mức tăng thực tế chỉ 100 USD có thể được xem là "tin tốt".

Một số khách hàng vốn đang cân nhắc không nâng cấp có thể thay đổi quyết định khi nhận thấy mức giá mới không quá cao như lo ngại. Apple vì thế có thể vừa bù đắp được một phần chi phí sản xuất, vừa hạn chế tác động tiêu cực đến nhu cầu.

(TheoPhoneArena, Cult of Mac)