Sau hai tuần mở bán iPhone Duo, Apple thông báo hơn 100.000 ứng dụng trên kho App Store đã được tối ưu hóa hiển thị cho thiết bị màn hình gập đầu tiên của hãng.

iPhone Duo ngày càng có nhiều ứng dụng tương thích hơn. Ảnh: Apple

Tròn hai tuần kể từ ngày chính thức lên kệ vào ngày 23/10, Apple công bố đã có hơn 100.000 ứng dụng trên kho App Store được cập nhật để tương thích hoàn toàn với mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng - iPhone Duo. Hàng nghìn ứng dụng mới tối ưu cho thiết bị này tiếp tục được phê duyệt và bổ sung mỗi ngày.

Nhờ được xây dựng trên bộ công cụ phát triển phần mềm iOS 27.1 SDK trở lên, các ứng dụng có khả năng tự động điều chỉnh giao diện để hiển thị tràn viền trên cả màn hình ngoài 5,4 inch lẫn màn hình dẻo mở rộng 7,6 inch bên trong. Bản nâng cấp giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng hiển thị hai dải viền đen lớn ở hai bên khi ứng dụng chưa tương thích với tỷ lệ khung hình mới.

Đồng thời, thanh công cụ và thanh điều hướng được bố trí dọc ngay dưới thanh trạng thái, mang lại trải nghiệm liền mạch khi người dùng đóng hoặc mở máy giữa hai màn hình.

Bà Susan Prescott, Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ Nhà phát triển Toàn cầu của Apple, cho biết trong tháng qua, hàng nghìn lập trình viên đã tham gia các hội thảo chuyên đề của hãng tại 19 thành phố trên toàn thế giới, để trực tiếp trải nghiệm thiết bị và cập nhật ứng dụng cho người dùng.

Để đẩy nhanh tiến độ thích ứng, Apple đã tổ chức hơn 50 hội thảo thực tế với sự tham dự của hơn 2.000 lập trình viên quốc tế.

Bên cạnh các phần mềm mặc định của Apple như Apple Music, Apple TV, Lịch, Tệp hay Ghi chú, hàng loạt ứng dụng bên thứ ba thuộc nhiều lĩnh vực đã hoàn tất quá trình tối ưu hóa. Trong mảng giải trí và truyền hình có Netflix, Prime Video, Paramount+, MLB, PGA Tour; trong mảng làm việc và họp có Zoom, Slack, Microsoft Word; mạng xã hội gồm Instagram, OpenTable, Yelp.

Theo thống kê trên App Store, nhóm 10 ứng dụng tối ưu hóa phổ biến nhất hiện nay trên iPhone Duo xuất hiện những cái tên quen thuộc như Darkroom, Overcast, Slack, Google Gemini, ChatGPT, Threads, Facebook, YouTube.

(Theo PhoneArena)