Motorola vừa ra mắt điện thoại thông minh Signature 27 với màn hình 12.000 nits, camera tiềm vọng 200MP, pin silicon-carbon 7.000 mAh cùng mức giá 1.599 USD (hơn 41 triệu đồng).

Motorola Signature 27 là phiên bản kế nhiệm của dòng điện thoại cao cấp Signature từng xuất hiện tại triển lãm CES 2026.

Thiết bị sở hữu ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ nội thất xe hơi hạng sang với mặt lưng xúc giác. Máy có hai tùy chọn xám khói và olive.

Điện thoại Motorola Signature 27 bản màu xám. Ảnh: Motorola

Signature 27 đạt đồng thời hai chuẩn kháng nước và bụi IP68 lẫn IP69, chịu được áp lực nước nóng và tia nước áp suất cao, kết hợp chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H.

Khung viền làm từ nhôm hàng không kết hợp kính cường lực gốm Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Thiết bị có trọng lượng 226 gram và độ mỏng 7,87mm.

Thiết bị dự kiến mở đặt hàng trước từ ngày 19/11 và chính thức lên kệ vào ngày 26/11 với mức giá niêm yết 1.599 USD cho phiên bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong.

Máy trang bị cụm ba camera 50MP, 50MP và 200MP. Ảnh: Motorola

Motorola tuyên bố Signature 27 phá vỡ kỷ lục độ sáng màn hình trên smartphone với thông số tối đa lên tới 12.000 nits. Màn hình Extreme AMOLED Duo kích thước 6,8 inch, độ phân giải 1.272 x 2.772 pixel, ứng dụng công nghệ OLED xếp tầng giúp tiết kiệm điện năng tới 34%. Màn hình hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz, định dạng Dolby Vision và HDR10+.

Về máy ảnh, Signature 27 trang bị cảm biến chính Sony LYTIA L910 độ phân giải 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tiềm vọng 200MP hỗ trợ zoom quang học/kỹ thuật số 100x Super Zoom. Camera trước đạt độ phân giải 50MP, hỗ trợ quay video 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Motorola Signature 27 trang bị cảm biến chuyên dụng theo dõi chuyển động EVS. Ảnh: Motorola

Đây là lần đầu tiên một cảm biến chuyên dụng theo dõi chuyển động EVS xuất hiện trên smartphone, kết hợp cùng tính năng Action Shot để bắt nét chính xác các chủ thể di chuyển với tốc độ cao mà không bị nhòe mờ.

Về phần cứng, Signature 27 nằm trong nhóm thiết bị thương mại đầu tiên trang bị vi xử lý cao cấp Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, được tối ưu riêng cho các tác vụ AI tự hành.

Phiên bản màu xanh olive. Ảnh: Motorola

Máy chạy hệ điều hành Android 17 tích hợp sâu mô hình Gemini Intelligence của Google, cho phép thực hiện các tác vụ phức tạp ngoài đời thực như gọi xe hay đặt chỗ bằng câu lệnh tự nhiên.

Hệ thống còn tích hợp tính năng nhận diện giọng nói Rambler (tự động hiểu chuẩn xác ý định người dùng ngay cả khi nói vấp hoặc ngập ngừng) và công cụ tạo widget màn hình chính bằng câu lệnh (Create My Widget).

Để kiểm soát nhiệt lượng, máy sử dụng tản nhiệt buồng hơi ArcticMesh với diện tích tản nhiệt lớn hơn 40%. Bên trong là viên pin công nghệ silicon-carbon (Si/C) dung lượng 7.000 mAh, cho thời lượng sử dụng hỗn hợp lên tới 66 giờ hoặc phát video liên tục 47 giờ. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W, sạc không dây 50W và sạc ngược không dây 5W.

(Theo PCmag)