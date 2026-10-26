iPhone Duo khiến Apple phụ thuộc lớn vào chuỗi cung ứng Hàn Quốc khi màn hình gập và bộ nhớ đắt đỏ đều nằm trong tay các đối thủ.

Apple đã mất nhiều năm chờ đợi công nghệ điện thoại màn hình gập hoàn thiện để đưa lên dòng sản phẩm iPhone. Tuy nhiên, khi chính thức bước chân vào phân khúc này với chiếc iPhone Duo, hãng lại phải đặt linh kiện quyết định hình thái thiết bị vào tay một nhà cung ứng duy nhất: Samsung Display.

Cấu trúc màn hình gập Flex Titanium của Samsung Display, kết hợp tấm kính siêu mỏng với film titan-nhôm và tấm titan bên dưới tấm nền OLED để cải thiện độ bền và giảm nếp gấp. Ảnh: Samsung Electronics

Dù "táo khuyết" vẫn duy trì mạng lưới linh kiện toàn cầu, chi tiết tạo nên kiểu dáng gập mở mới lại là một trong những bộ phận khó tìm nguồn thay thế nhất ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

"Với iPhone X, tấm nền OLED của Samsung là linh kiện giúp máy trông đẹp hơn. Nhưng lần này hoàn toàn khác: không có tấm nền gập từ Samsung Display, thiết kế gập của thiết bị đơn giản là không thể tồn tại", một quan chức ngành màn hình Hàn Quốc nhận định trên tờ The Korea Herald.

Dù Samsung Display từng là nhà cung ứng màn hình OLED độc quyền cho iPhone X vào năm 2017, bối cảnh hiện tại đã khác biệt rõ rệt. Trên iPhone X, màn hình dẻo chỉ là một trong nhiều nâng cấp lớn bên cạnh hệ thống Face ID, cụm camera TrueDepth. Đối với iPhone Duo, màn hình gập chính là yếu tố sống còn định nghĩa toàn bộ thiết bị.

Samsung Display trình diễn màn hình OLED gập không nếp gấp tại CES 2026 hôm 5/1. Ảnh: Samsung Display

iPhone Duo trang bị màn hình ngoài 5,4 inch khi gập lại và mở rộng thành màn hình OLED dẻo 7,6 inch ở bên trong. Dù sản xuất theo thông số kỹ thuật riêng của Apple (hãng tự thiết kế bản lề và cấu trúc nền bên dưới), lợi thế lớn nhất của Samsung Display là kinh nghiệm sản xuất quy mô công nghiệp suốt 7 năm qua kể từ chiếc Galaxy Fold đầu tiên năm 2019.

Trải qua nhiều thế hệ sản phẩm, Samsung Display đã xử lý tốt các bài toán khó nhất: nếp gấp màn hình, độ bền cơ học và tỷ lệ xuất xưởng đạt chuẩn.

Trang tin công nghệ The Elec cho biết, Apple đã ký thỏa thuận mua độc quyền tấm nền OLED gập từ Samsung Display trong thời hạn lên tới ba năm. Một quan chức giấu tên cho biết: "Apple luôn coi trọng việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Việc họ chấp nhận phụ thuộc vào một nhà cung ứng duy nhất cho linh kiện quan trọng nhất của sản phẩm thế hệ đầu cho thấy các lựa chọn thay thế hiện tại là rất khó khăn".

Đồng quan điểm, bà Linda Sui, nhà phân tích trưởng tại Smart Analytics Global, nhận xét: "Dù các hãng khác có thể làm màn hình gập chất lượng cao, việc đáp ứng đồng thời yêu cầu khắt khe về độ bền, tỷ lệ sản phẩm lỗi và cung ứng hàng triệu tấm nền ổn định là rào cản rất lớn".

Màn hình không phải là điểm nghẽn phụ thuộc duy nhất vào Hàn Quốc. Hai tập đoàn Samsung Electronics và SK hynix hiện nắm giữ thị phần áp đảo trên thị trường chip nhớ DRAM và NAND toàn cầu, cạnh tranh cùng hãng Micron của Mỹ. Vai trò của hai nhà sản xuất này càng trở nên quan trọng khi giá chip nhớ tăng mạnh đang đẩy giá thành sản xuất smartphone lên cao.

Chi phí linh kiện iPhone 18 Pro Max so với iPhone 17 Pro Max. Nguồn: Counterpoint

Theo ước tính từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research, chi phí bộ nhớ là nguyên nhân lớn nhất khiến chi phí linh kiện của iPhone 18 Pro Max 1TB tăng gần 300 USD so với thế hệ trước. Áp lực này cũng đè nặng lên giá thành của iPhone Duo.

"Apple thường dùng vị thế mua hàng khổng lồ để ép giá linh kiện xuống. Nhưng với sản phẩm này, công thức đó kém hiệu quả hơn đối với các linh kiện cốt lõi, đặc biệt là bộ nhớ. Ngoài Micron, trên thế giới thực tế không còn giải pháp thay thế nào ngoài Hàn Quốc", một quan chức ngành viễn thông Hàn Quốc cho biết.

Để bù đắp chi phí linh kiện đắt đỏ, Apple mang đến thiết kế màn hình lớn nhất từng có trên iPhone cùng tính năng đa nhiệm Split View, nhưng cũng phải cắt giảm một số phần cứng cao cấp quen thuộc: loại bỏ Face ID để chuyển sang Touch ID ở nút nguồn và chỉ trang bị hai camera sau thay vì ba camera như dòng Pro.

Khi người dùng chi trả khoảng 2.000 USD nhưng lại thiếu vắng những tính năng đầu bảng, bài toán thuyết phục thị trường sẽ phụ thuộc rất lớn vào giá trị trải nghiệm phần mềm của Apple.

(Theo Korea Herald)