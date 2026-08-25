Trong bản tin mới nhất, Bloomberg tiết lộ một số nhận xét đáng chú ý từ những người bên trong Apple từng trực tiếp sử dụng iPhone Ultra. Đây là những thông tin đặc biệt có giá trị bởi chúng không chỉ xoay quanh thông số kỹ thuật, mà còn cho thấy cảm nhận thực tế về một thiết bị hoàn toàn mới trong hệ sinh thái iPhone.

Mẫu iPhone Ultra. Ảnh: 9to5mac

Theo Mark Gurman, cây bút chuyên theo dõi Apple, ông đã “trao đổi với một số người” từng sử dụng iPhone màn hình gập. Những người này đặc biệt đánh giá cao một số yếu tố trong thiết kế và trải nghiệm của sản phẩm.

Thiết kế nhỏ gọn nhưng mở ra màn hình lớn

Điểm đầu tiên gây ấn tượng là khả năng nằm gọn trong túi quần. Các tin đồn trước đó cho biết iPhone Ultra có thể sở hữu màn hình ngoài khoảng 5,5 inch. Khi gập lại, thiết bị vì thế có kích thước tương đối nhỏ gọn, thuận tiện cho việc mang theo hàng ngày.

Đây được xem là một trong những lợi thế quan trọng nhất của điện thoại màn hình gập. Người dùng có thể sở hữu một thiết bị nhỏ gọn khi di chuyển nhưng vẫn có màn hình lớn khi cần làm việc, giải trí hoặc xử lý nhiều tác vụ.

Bản lề cũng là một điểm được đánh giá cao. Độ bền của bản lề vốn là một trong những yếu tố quyết định trải nghiệm lâu dài đối với smartphone màn hình gập.

Những phản hồi tích cực từ người đã dùng thử iPhone Ultra cho thấy Apple có thể đã dành nhiều công sức để giải quyết một trong những điểm yếu truyền thống của dòng sản phẩm này.

Màn hình bên trong có thể biến iPhone Ultra thành một chiếc iPad thu nhỏ

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở màn hình bên trong. Các nguồn tin cho rằng iPhone gập sẽ có màn hình khoảng 7,8 inch, với tỷ lệ rộng hơn chiều cao.

Theo những người đã trải nghiệm thiết bị, Apple đã phát triển các bố cục ứng dụng mới theo phong cách “giống iPad”, tận dụng tối đa diện tích màn hình lớn. Điều này có thể tạo ra khác biệt đáng kể so với việc đơn giản phóng to giao diện iPhone thông thường.

Khi mở máy, người dùng có thể có không gian rộng hơn để đọc tài liệu, duyệt web, xem video hoặc chạy các ứng dụng hỗ trợ nhiều nội dung cùng lúc. Nếu Apple tối ưu tốt phần mềm, đây có thể trở thành một trong những lý do thuyết phục nhất để người dùng chuyển từ iPhone truyền thống sang iPhone màn hình gập.

Camera và trải nghiệm sử dụng cũng gây bất ngờ

Khả năng sử dụng màn hình bên trong như một kính ngắm camera cũng được đánh giá tích cực. Màn hình lớn có thể giúp người dùng quan sát khung hình rõ ràng hơn khi chụp ảnh hoặc quay video, đồng thời mang lại trải nghiệm khác biệt so với iPhone dạng thanh truyền thống.

Tuy nhiên, iPhone Ultra được cho là sẽ có một số giới hạn về camera nếu đặt cạnh iPhone 18 Pro. Các báo cáo hiện cho rằng máy chỉ trang bị camera chính và camera góc siêu rộng, không có camera telephoto.

Hình ảnh được cho là iPhone Ultra màn hình gập màu bạc. Ảnh: Majin Bu / X

Mức giá cũng sẽ là rào cản không nhỏ. Nhiều nguồn tin dự đoán iPhone Ultra có thể được bán với giá trên 2.000 USD, đưa sản phẩm lên phân khúc cao cấp nhất từ trước đến nay của Apple.

Những hoài nghi ban đầu đang dần biến mất

Ban đầu, kiểu dáng của iPhone màn hình gập từng khiến không ít người hoài nghi. Tuy nhiên, khi những thông tin cụ thể hơn về kích thước, cách sử dụng và lợi ích của thiết bị xuất hiện, quan điểm này đang dần thay đổi.

Những đánh giá tích cực dành cho Galaxy Z Fold 8 mới nhất của Samsung cũng mang đến góc nhìn thực tế về một thiết kế tương tự. Điều này cho thấy smartphone màn hình gập kiểu “điện thoại khi đóng, máy tính bảng khi mở” đang ngày càng trở nên thực dụng hơn.

Dù vậy, iPhone Ultra chắc chắn vẫn có những đánh đổi so với iPhone 18 Pro. Với những người thường xuyên sử dụng camera telephoto, việc thiếu ống kính này có thể là một điểm trừ. Trong khi đó, sự trở lại của Touch ID thay cho Face ID có thể không phải vấn đề quá lớn đối với người dùng đã quen với thiết kế mới.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone Ultra có thể trở thành sản phẩm quan trọng nhất trong chiến lược iPhone của Apple năm nay.

(Theo 9to5mac)