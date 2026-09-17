Sự kiện có sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT); ông Joshua Ashworth - Trưởng phòng Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam; ông Melvyn Lim - Quản lý cấp cao khu vực của Cambridge International Education, cùng các chuyên gia Cambridge và đại diện 5 trường tiểu học chất lượng cao tại Hà Nội gồm: Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm, Trường Tiểu học Hoàng Mai và Trường Tiểu học Chu Văn An (khu đô thị Việt Hưng).

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong việc xây dựng mô hình phối hợp giữa trường công lập, tổ chức giáo dục quốc tế và doanh nghiệp giáo dục. Mô hình hướng tới huy động thế mạnh của từng bên để nâng cao chất lượng chương trình, phát triển đội ngũ giáo viên và mở rộng cơ hội tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến cho học sinh Thủ đô.

Đại biểu đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Cambridge International, iSMART Education và Ban giám hiệu 5 trường tiểu học tại Lễ ký kết, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác công - tư trong giáo dục.

Hoạt động hợp tác được triển khai trong bối cảnh UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND ngày 11/7/2026, quy định việc liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn Thành phố. Quyết định tạo hành lang quản lý rõ ràng hơn về điều kiện, hồ sơ, trách nhiệm của các bên, công tác thẩm định và bảo đảm chất lượng chương trình.

Bà Vũ My Lan - Phó TGĐ iSMART Education, Giám đốc Chi nhánh iSMART Hà Nội, đại diện Cambridge Associate Vietnam chia sẻ: "Sự kiện hôm nay là một dấu mốc cho giai đoạn hợp tác sâu hơn. Quan hệ hợp tác công - tư này cần bảo đảm trách nhiệm rõ ràng, triển khai đúng quy định, quản trị minh bạch và ghi nhận được tiến bộ của học sinh."

Bà Vũ My Lan - Phó TGĐ iSMART Education, Giám đốc Chi nhánh iSMART Hà Nội, đại diện Cambridge Associate Vietnam phát biểu tại sự kiện.

Trên tinh thần hợp tác công - tư, các trường giữ vai trò chủ thể tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục; Cambridge International cung cấp định hướng chương trình, chuẩn học thuật và yêu cầu bảo đảm chất lượng; Cambridge Associate Vietnam - iSMART Education đảm nhiệm vai trò kết nối, điều phối và hỗ trợ triển khai tại Việt Nam. Sự phối hợp này đặt lợi ích của người học, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình làm nguyên tắc xuyên suốt.

Đồng tình với định hướng này, ông Melvyn Lim, đại diện Cambridge International Education khẳng định: "Biên bản ghi nhớ tạo nên khuôn khổ hợp tác; tác động thực sự sẽ được tạo ra tại các nhà trường và trong từng lớp học."

Đại diện Cambridge International Education, đại diện Cambridge Associate Vietnam và đại diện Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng (Hà Nội) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại sự kiện.

Tại sự kiện, các bên đã trao đổi về Cambridge Primary, lộ trình triển khai, vai trò của nhà trường và những yêu cầu trọng tâm trong quản lý, đánh giá và khảo thí. Hoạt động ký kết, trao biểu trưng ghi nhận hợp tác và thống nhất các đầu việc tiếp theo góp phần chuyển định hướng hợp tác thành kế hoạch triển khai cụ thể.

Đại diện Cambridge International Education, đại diện Cambridge Associate Vietnam và đại diện Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại sự kiện.

Điểm đột phá của mô hình nằm ở khả năng đưa chuẩn mực và phương pháp giáo dục quốc tế đến gần hơn với học sinh trong hệ thống trường công lập bằng Chương trình giáo dục tích hợp. Theo đó, học sinh có thêm cơ hội phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy toán học, khoa học, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng hội nhập ngay tại môi trường học tập quen thuộc.

Kinh nghiệm thực tế từ các trường đã triển khai cho thấy mô hình đang mang lại hiệu quả tích cực. Năm 2026, 4/6 kết quả môn học tổng hợp của học sinh hai trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng và Tiểu học Nam Từ Liêm cao hơn mức trung bình quốc tế; đặc biệt với môn Cambridge Global Perspectives, có tới 71% học sinh đạt mức xuất sắc. Hệ thống khảo thí Cambridge Primary Checkpoint cũng được thiết kế không phải là kỳ thi đỗ - trượt, mà đóng vai trò dữ liệu phản hồi giúp nhà trường điều chỉnh phương pháp dạy học, giảm áp lực cho học sinh.

Đại diện Cambridge International Education và đại diện Cambridge Associate Vietnam nhận hoa từ ông Joshua Ashworth - đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam.

Sự hợp tác này thể hiện nỗ lực kết nối nguồn lực công và tư để thúc đẩy đổi mới giáo dục một cách có trách nhiệm, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận chương trình giáo dục tiên tiến, phù hợp và bền vững cho học sinh Hà Nội.

(Nguồn: iSMART Education)