Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia diễn ra trong hai ngày 14-15/9. Kỳ thi năm nay được chia thành 2 bảng thi, gồm bảng A - chọn học sinh giỏi cấp thành phố và bảng B - chọn học sinh giỏi thành phố, đồng thời chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia.

Bảng A có 6 điểm thi, đặt tại các trường THPT bao gồm: Trường THPT Tây Hồ, Trường THPT Phúc Thịnh, Trường THPT Mỹ Đình, Trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông, Trường THPT Ngọc Hồi, Trường THPT Chuyên Sơn Tây.

Bảng B có 3 điểm thi. Điểm thi số 1 đặt tại Trường THPT Việt Đức, tổ chức thi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tin học. Điểm thi số 2 đặt tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, tổ chức thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Điểm thi số 3 đặt tại Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, tổ chức thi các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Nhật.

Toàn thành phố có gần 5.600 thí sinh của 205 trường đăng ký dự thi. Số lượng thí sinh dự thi tại từng bảng như sau:

Để phục vụ kỳ thi, thành phố bố trí 271 phòng thi chính thức cùng 9 phòng thi dự phòng. Đồng thời, thành phố đã điều động 988 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Để bảo đảm tính công bằng, minh bạch và nghiêm túc, Sở GD-ĐT Hà Nội áp dụng phương án điều phối nhân sự chéo giữa các đơn vị. Trưởng điểm thi và Phó trưởng điểm thi là lãnh đạo đến từ các trường THPT khác nhau. Mỗi phòng thi được bố trí 2 giám thị thuộc hai trường phổ thông khác nhau.