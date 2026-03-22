“Coffee Music” - điểm hẹn mới của văn hóa và sáng tạo

Chiều 20/3, buổi họp báo ra mắt EP “IZARA” của ca sĩ Izara Thiên Nga được tổ chức tại không gian Coffee Music - Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend (TP.HCM), với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều, Quách Tuấn Du… cùng producer 2pillz.

Trong không gian nơi âm nhạc, cà phê và nghệ thuật giao thoa, sự kiện không chỉ là một buổi ra mắt sản phẩm, mà còn mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc - nơi câu chuyện của một nghệ sĩ trẻ được đặt trong một bối cảnh văn hóa rộng mở hơn.

Ở tuổi 16, Izara Thiên Nga ra mắt EP đầu tay như một dấu mốc trưởng thành, khép lại hình ảnh “tài năng nhí” để bước sang giai đoạn mới, chủ động và rõ nét hơn trong âm nhạc.

Đây cũng là dịp chính thức giới thiệu mô hình Coffee Music, không gian văn hóa nghệ thuật mới, nơi cà phê, âm nhạc và phong cách sống được kết nối hài hòa của Trung Nguyên Legend. Không chỉ là nơi thưởng thức âm nhạc, Coffee Music được định vị như một “điểm hẹn văn hóa”, góp phần lan tỏa cảm hứng và những giá trị sống tích cực.

Chia sẻ tại sự kiện, Izara Thiên Nga cho biết: “Ở đây, âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn để truyền cảm hứng. Nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà còn có thể kết nối với cộng đồng, còn không gian cà phê cũng trở thành nơi gặp gỡ của cảm xúc và khát vọng”.

Việc lựa chọn Coffee Music để ra mắt EP cũng đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình Izara Thiên Nga đồng hành sâu hơn cùng các hoạt động của Trung Nguyên Legend trong năm 2026.

Sự kiện vì thế không chỉ là cột mốc cá nhân của một nghệ sĩ trẻ, mà còn mở ra một hành trình rộng hơn, nơi âm nhạc, văn hóa và tinh thần phụng sự cộng đồng cùng song hành.

Từ âm nhạc đến hành trình lan tỏa tri thức và khát vọng

Ngay sau sự kiện ra mắt EP, Izara Thiên Nga sẽ tiếp tục đồng hành cùng “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” năm 2026, với điểm khởi đầu tại TP.HCM (24 - 26/3), tiếp nối tại Buôn Ma Thuột (28/3) và Hà Nội (1 - 3/4).

Trong khuôn khổ hành trình, Izara sẽ cùng nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu như ca sĩ Uyên Linh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Phương Linh, Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Phương Anh, Á hậu Cẩm Ly… tham gia giao lưu và trực tiếp ký tặng những cuốn sách thuộc “Tủ sách Nền tảng Đổi đời” - bộ sách do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend tâm huyết tuyển chọn.

Được khởi xướng từ năm 2012, “Hành trình Từ Trái Tim” là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu của Trung Nguyên Legend, hướng đến việc lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng lớn và tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ. Hành trình đã đi qua nhiều tỉnh thành, trao tặng hàng triệu cuốn sách và tổ chức hàng nghìn chương trình giao lưu truyền cảm hứng .

Trong năm 2026, chương trình tiếp tục được mở rộng quy mô, không chỉ phủ khắp các tỉnh thành mà còn hướng tới vùng sâu, vùng xa và dự kiến vươn ra biển đảo Trường Sa, một dấu mốc đặc biệt trong hành trình lan tỏa tri thức và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Chuỗi hoạt động hướng tới cột mốc 30 năm Trung Nguyên Legend

Sự kiện Coffee Music cùng EP “IZARA” nằm trong chuỗi hoạt động đa lĩnh vực mà Trung Nguyên Legend triển khai trong năm 2026, hướng tới dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển (1996 - 2026).

Theo đó, Trung Nguyên Legend đồng thời đẩy mạnh nhiều hoạt động quy mô lớn, từ mở rộng hệ thống trong nước và quốc tế, với kế hoạch phát triển hàng trăm điểm mới tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và châu Á, đến tổ chức các diễn đàn mang tầm quốc tế. Nổi bật trong đó là Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới dự kiến diễn ra tại Buôn Ma Thuột vào tháng 4/2026, quy tụ các chuyên gia và tổ chức trong, ngoài nước. Song song, các hoạt động trải nghiệm, nghệ thuật và sáng kiến toàn cầu cũng được triển khai nhằm lan tỏa sâu rộng hơn văn hóa cà phê Việt.

Trong suốt gần 3 thập kỷ, Trung Nguyên Legend không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn kiên định theo đuổi một hướng đi khác biệt: nâng tầm cà phê Việt từ một sản phẩm nông nghiệp thành một giá trị văn hóa và triết lý sống, góp phần kết nối Việt Nam với thế giới.

Khởi nguồn từ Buôn Ma Thuột năm 1996, đến nay, thương hiệu đã từng bước hiện diện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa cà phê Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu.

Trên hành trình đó, Trung Nguyên Legend không ngừng mở rộng hệ sinh thái, từ phát triển không gian cà phê, xây dựng Bảo tàng Thế giới Cà phê đến triển khai các chương trình cộng đồng như “Hành trình Từ Trái Tim” - những sáng kiến góp phần kết nối con người, lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng khát vọng phát triển bền vững.

Tô Thanh Tân