Izara Thiên Nga (tên thật Nguyễn Hoàng Thiên Nga), 17 tuổi, từng đậu Thủ khoa đầu vào ngành violin tại Nhạc viện TPHCM, đồng thời là Quán quân chương trình Hãy nghe tôi hát nhí 2020 và Top 6 The Voice Kids (thuộc đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường – Soobin Hoàng Sơn).

Dù còn rất trẻ, Izara Thiên Nga đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cô từng tổ chức 3 liveshow cá nhân, ghi dấu ấn nhờ khả năng hát, vừa sử dụng nhiều loại nhạc cụ như violin, piano, guitar, trống, guitar điện, saxophone… Đồng thời, cô còn thông thạo 3 ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung.

Bên cạnh tài năng, Thiên Nga còn gây chú ý nhờ mối quan hệ thân tình gắn bó với các ngôi sao hàng đầu V-Pop. Cô được ca sĩ Bằng Kiều nhận làm con nuôi, Đàm Vĩnh Hưng xem là “đệ tử”, dìu dắt và hỗ trợ trên con đường nghệ thuật.

Chia sẻ với VietNamNet, Izara Thiên Nga biết ơn vì quãng đường chập chững vào nghề đã có sự đồng hành của Bằng Kiều và Đàm Vĩnh Hưng. Họ thường xuyên thăm hỏi và trao đổi với ca sĩ trẻ qua tin nhắn hay gọi điện thoại.

Mỗi dịp Bằng Kiều về nước, 2 bố con đưa nhau đi chơi, ăn uống và chia sẻ nhiều điều cả nghề nghiệp lẫn cuộc sống. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng thường mời cô biểu diễn trong các show cá nhân, gần nhất là tham gia chương trình thiện nguyện dịp Tết do anh tổ chức.

“Tôi biết ơn sự đồng hành của chú Đàm Vĩnh Hưng, cha Bằng Kiều. Nhờ có họ, cái tên Izara Thiên Nga có cơ hội thăng hoa với nghề. Giờ khi trưởng thành hơn, tôi đang đi trên đôi chân của mình và mừng vì họ vẫn ở đó dõi theo”, ca sĩ nói.

Với chiều cao nổi trội 1,75m, gương mặt xinh, Thiên Nga được nhiều người khuyên thi hoa hậu. Tuy nhiên, cô cho rằng mọi cảm xúc, thời gian của mình hiện dồn hết cho âm nhạc.

Ca sĩ định hướng trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cô học thêm thanh nhạc, sáng tác, hướng đến trở thành một nhà sản xuất chứ không chỉ đơn thuần đi hát.

Có bệ đỡ từ nhỏ, lại được gia đình hậu thuẫn, liệu những thành công của bạn đến khá dễ dàng?

Thiên Nga tự nhận con đường của mình trơn tru, thuận lợi. Tuy nhiên, bản thân ca sĩ cũng có nhiều sự đánh đổi mà người ngoài không nhìn thấy hết được.

Ở tuổi 17, cô bận rộn với lịch trình dày đặc từ sáng sớm đến tối muộn. Sau khi học văn hóa tại trường, Thiên Nga tiếp tục học thêm chuyên môn tại Nhạc viện. Có những ngày cô phải học cùng lúc 2, 3 người thầy riêng để kịp tiến độ.

“Với tôi, điều quan trọng nhất là bản thân vì mọi quyết định, con đường vẫn phải tự đi. Nếu cứ mãi dựa dẫm vào những mối quan hệ mà thiếu đi tính sáng tạo, nỗ lực thì khó thành công”, ca sĩ chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ chính thức ra sản phẩm đầu tay gồm 6 sáng tác của cô, đánh dấu định hướng về con đường ca hát chuyên nghiệp.

EP IZARA gồm 6 ca khúc Izara Thiên Nga sáng tác, với sự tham gia sản xuất âm nhạc của 2pillz. Dự án mang hơi thở trẻ trung và hiện đại với những giai điệu bắt tai, mang tinh thần pop đậm chất Y2K - xu hướng đang được giới trẻ yêu thích.

Bên cạnh đó, EP cũng có những ca khúc lắng đọng, giàu tính tự sự - nơi Izara Thiên Nga bộc lộ những suy tư, cảm xúc và góc nhìn cá nhân về cuộc sốn

Dự án được xem như bức tranh đa sắc về tâm hồn của một cô gái trẻ đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Ở đó, sự tự tin, nhạy cảm và những rung cảm cá nhân được thể hiện rõ nét qua âm nhạc.

Izara Thiên Nga biểu diễn trên chương trình "Sóng 24"

