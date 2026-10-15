Jadon Sancho có thể chuyển tới Getafe, khi đội bóng nhỏ tại La Liga đưa anh vào tầm ngắm trong thương vụ đầy tham vọng.

Tiền vệ cánh 26 tuổi hiện vẫn là cầu thủ tự do sau khi chia tay MU hồi hè. Trong thời gian tìm kiếm bến đỗ mới, Sancho tích cực tập luyện trong phòng gym để duy trì thể trạng.

Tây Ban Nha có thể trở thành điểm đến bất ngờ của cầu thủ từng có 23 lần khoác áo tuyển Anh. Theo Mundo Deportivo, Getafe đã bày tỏ sự quan tâm tới việc chiêu mộ Sancho.

Jadon Sancho vẫn thất nghiệp sau khi chia tay MU - Ảnh: SunSport

HLV Jose Bordalas đánh giá cao khả năng rê bóng và sự đa năng của cầu thủ từng khoác áo Chelsea và Aston Villa theo dạng cho mượn.

Tuy nhiên, Sancho sẽ phải hạ yêu cầu về tiền lương nếu muốn cập bến sân Estadio Coliseum. Tháng trước, tiền vệ này đã phải nhận một đòn giáng mạnh khi bị CLB Krasnodar của Nga từ chối.

Getafe đang nỗ lực tìm phương án hiện thực hóa thương vụ, sau khi quyết định tìm kiếm trên thị trường cầu thủ tự do nhằm bổ sung sức sáng tạo cho hai hành lang cánh.

Các quy định tài chính của La Liga cho phép CLB sử dụng cơ chế ngoại lệ dành cho trường hợp cầu thủ chấn thương dài hạn để đăng ký người thay thế mà không vi phạm giới hạn quỹ lương.

Getafe đang cân nhắc tận dụng cơ chế này vì Juanmi phải nghỉ thi đấu vì vấn đề ở đầu gối.

Trong khi đó, Borussia Dortmund đã loại trừ khả năng đưa Sancho trở lại Signal Iduna Park lần thứ ba.

Cựu cầu thủ MU cũng không gia nhập Fiorentina hay Roma, dù từng được liên hệ với hai đội bóng Italia trong kỳ chuyển nhượng hè.

Diễn biến mở ra cơ hội cho Getafe tiếp cận Sancho, trong bối cảnh đội bóng đang tìm cách vực dậy sau khởi đầu mùa giải không như ý.