Fabian Hurzeler được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất tại Premier League cho chiếc ghế HLV trưởng MU, nếu đội chủ sân Old Trafford quyết định thay Michael Carrick.

MU hiện vẫn đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Anh, bất chấp việc đội bóng mới giành 2 chiến thắng và phải nhận 4 thất bại sau chín trận trên mọi đấu trường mùa này.

Tháng trước, một nguồn tin cấp cao từng mô tả khả năng sa thải Carrick là ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhà cầm quân 45 tuổi hiện đứng đầu danh sách nguy cơ bị mất việc tại Premier League.

Huzerler có thể được chọn thay thế Michael Carrick - Ảnh: SunSport

Về phần Hurzeler, kể từ lúc tiếp quản Brighton năm 2024, ông giúp đội bóng thắng MU 4/6 lần đối đầu, cán đích ở vị trí thứ 8 tại Premier League hai mùa liên tiếp.

Chiến lược gia 33 tuổi được xác định là gương mặt có tiềm năng dẫn dắt MU từ năm ngoái, bên cạnh Andoni Iraola và Oliver Glasner.

Tuy nhiên, Iraola được bổ nhiệm làm HLV trưởng Liverpool hồi hè, còn Glasner chuyển từ Crystal Palace sang Nottingham Forest.

MU từng bỏ qua cả Iraola lẫn Glasner để chính thức bổ nhiệm Carrick, sau khi ông giúp đội bóng giành vé dự Champions League.

Hurzeler ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Brighton hồi tháng Sáu. Vì vậy, bất kỳ CLB nào muốn đưa ông đi đều sẽ phải trả khoản bồi thường đáng kể.

Tháng 9/2022, Chelsea từng bỏ ra 21,5 triệu bảng để rước Graham Potter cùng ban huấn luyện từ Brighton về Stamford Bridge. Dù vậy, Potter bị sa thải chỉ bảy tháng sau đó.

Ông chủ Brighto - Tony Bloom, tháng trước khẳng định CLB đã chuẩn bị cho mọi tình huống nếu nhận được đề nghị tiếp cận Hurzeler.

Trong khi đó, Antonio Conte hiện chưa dẫn dắt đội bóng nào và rất muốn trở lại Anh làm việc. Chiến lược gia người Italy từng đưa Napoli tới chức vô địch Serie A mùa 2024/25.

Các nguồn tin thân cận Conte phủ nhận thông tin MU gặp gỡ ông trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua. Conte chưa trở lại Premier League kể từ ngày chia tay Tottenham vào tháng 3/2023.