Jaecoo J5 chuẩn bị gia nhập phân khúc SUV cỡ B/B+, được Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam giới thiệu tại thị trường trong nước với đầy đủ ba cấu hình động cơ bao gồm thuần xăng (Premium), hybrid (SHS-H Premium và SHS-H Flagship) và thuần điện (BEV Flagship). Việc đồng thời tung ra cả ba cấu hình động cơ cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV), đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của người tiêu dùng trong quá trình chuyển dịch sang các giải pháp di chuyển xanh.

Khác biệt đến từ trải nghiệm sau vô-lăng

Ấn tượng đầu tiên khi cầm lái Jaecoo J5 không chỉ từ thiết kế hiện đại, trẻ trung hay nội thất rộng rãi và ngập tràn công nghệ mà còn là cảm giác lái khá đặc biệt đến từ hệ thống khung gầm ngay từ những mét lăn bánh đầu tiên.

Trên đường thử trong khuôn viên nhà máy OJV tại Hưng Yên, chiếc SUV phản hồi khá ổn định khi đi qua các gờ giảm tốc, mặt đường gồ ghề hay chuyển hướng ở tốc độ cao. Cảm giác thân xe ít rung lắc, vô-lăng có độ đầm và phản hồi tự nhiên giúp người điều khiển khá thoải mái khi cầm lái.

Điểm khác biệt này nằm ở hệ thống treo sau độc lập đa liên kết (Multi-link) - trang bị xuất hiện trên cả ba phiên bản. Đây là cấu hình vốn thường thấy trên những mẫu SUV ở phân khúc cao hơn, trong khi phần lớn xe cỡ B/B+ hiện nay vẫn sử dụng treo sau dạng dầm xoắn để tối ưu chi phí.

Trong thực tế sử dụng, hệ thống này giúp từng bánh xe xử lý dao động độc lập, giảm rung lắc khi đi qua mặt đường xấu và tăng độ ổn định khi vào cua hoặc chạy tốc độ cao. Đây là ưu điểm không dễ nhận ra trên bảng thông số nhưng lại là yếu tố người lái cảm nhận rõ nhất khi sử dụng mỗi ngày.

Ba lựa chọn động cơ cũng mang đến những trải nghiệm khác nhau. Phiên bản xăng đáp ứng nhu cầu di chuyển phổ thông, trong khi bản hybrid vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Riêng bản thuần điện phát huy lợi thế mô-men xoắn tức thì, tạo cảm giác tăng tốc nhanh và mượt ngay từ khi xuất phát.

Dù khác nhau về hệ truyền động, cả ba phiên bản đều được phát triển trên cùng nền tảng khung gầm nên vẫn giữ được sự đồng nhất về cảm giác lái.

Trang bị hướng tới trải nghiệm toàn diện

Jaecoo J5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.380 x 1.860 x 1.650 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.620 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn mặt bằng chung của phân khúc SUV cỡ B.

Thiết kế thân xe vuông vức không chỉ tạo vẻ khỏe khoắn mà còn giúp tối ưu không gian cho hành khách và khoang hành lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các gia đình trẻ hoặc những chuyến đi cuối tuần.

Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, xe đã được trang bị đèn LED, kính cửa trước hai lớp cách âm, gương gập điện tích hợp sấy, hệ thống kiểm soát hành trình cùng Apple CarPlay/Android Auto không dây…

Ở các phiên bản cao hơn, danh sách trang bị tiếp tục được mở rộng với trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, camera toàn cảnh 540 HD, gói hỗ trợ lái ADAS và 6 túi khí.

Đáng chú ý, bản hybrid SHS-H có khả năng di chuyển hơn 1.000 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu, trong khi bản thuần điện đạt phạm vi hoạt động 461 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Lợi thế lắp ráp trong nước

Nhà máy OJV đang hoàn thiện được định hướng phát triển lâu dài, song song phát triển công nghiệp phụ trợ, từ đó ổn định nguồn cung, phục vụ tốt nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Việc trở thành mẫu xe đầu tiên của OJV được lắp ráp trong nước giúp Jaecoo J5 có lợi thế đáng kể về chi phí sản xuất. Nhờ giảm các khoản thuế nhập khẩu và logistics, hãng có thêm dư địa để xây dựng mức giá cạnh tranh mà không phải cắt giảm những hạng mục quan trọng như khung gầm, hệ thống treo hay các tính năng an toàn.

Nếu giữ mức giá dự kiến từ dưới 570 triệu đồng khi mở bán chính thức, Jaecoo J5 sẽ sở hữu lợi thế trong phân khúc SUV cỡ B/B+, thậm chí có thể cạnh tranh sòng phẳng với các mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ C vốn có giá bán 800-900 triệu đồng.

Bên cạnh giá bán, mẫu xe còn tạo khác biệt khi cung cấp đồng thời ba lựa chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện.

Phiên bản xăng J5 Premium phù hợp với những khách hàng mong muốn một mẫu SUV mạnh mẽ, linh hoạt cùng chi phí sở hữu hợp lý. Trong khi đó, hai phiên bản hybrid SHS-H với công nghệ Super Hybrid System thế hệ mới, mang đến khả năng vận hành êm ái và mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu nhưng không phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Đối với những khách hàng yêu thích công nghệ và xu hướng di chuyển xanh, J5 BEV là lựa chọn phù hợp với khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện cùng chi phí sử dụng tối ưu.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng coi trọng giá trị sử dụng, Jaecoo J5 tập trung vào những yếu tố có thể cảm nhận mỗi ngày như không gian rộng rãi, cảm giác lái ổn định, trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn.

Phiên bản Giá bán dự kiến (không cao hơn) J5 Premium 569 triệu đồng J5 SHS-H Premium 629 triệu đồng J5 SHS-H Flagship 699 triệu đồng J5 BEV Flagship 699 triệu đồng

PV