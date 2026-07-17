Phân biệt các dòng xe ô tô phổ biến theo kiểu dáng thân xe

Sedan

Sedan là dòng xe ô tô phổ biến nhất, đặc trưng bởi cấu trúc ba khoang riêng biệt: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý (cốp xe). Thân xe thường thấp, mang lại sự ổn định và cảm giác lái đầm chắc, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị và trên đường trường.

Hatchback

Hatchback là dòng xe có cấu trúc hai khoang: khoang động cơ và khoang hành khách liền với khoang hành lý. Cửa cốp sau mở lên trên, thường đi kèm với kính chắn gió, tạo không gian linh hoạt và dễ dàng chất dỡ đồ đạc.

SUV và CUV

SUV và CUV là hai dòng xe đa dụng đang rất được ưa chuộng nhờ khả năng vận hành linh hoạt và không gian rộng rãi. Cả hai đều có gầm cao, mang lại tầm nhìn tốt và khả năng vượt địa hình nhẹ.

SUV: Thường được xây dựng trên khung gầm rời (body-on-frame) tương tự xe bán tải, mang lại sự chắc chắn và khả năng off-road tốt hơn. Tuy nhiên, ngày nay nhiều SUV cũng chuyển sang khung gầm liền khối (unibody).

CUV: Được xây dựng trên khung gầm liền khối (unibody) của xe con, mang lại cảm giác lái êm ái hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và phù hợp với đô thị hơn SUV truyền thống.

MPV (Multi-Purpose Vehicle)

MPV là dòng xe đa dụng, tập trung vào không gian nội thất rộng rãi và khả năng chở nhiều người. Chúng thường có 7 chỗ ngồi, thiết kế thực dụng và cửa trượt (đối với một số mẫu).

Pickup Truck (Xe bán tải)

Xe bán tải là sự kết hợp giữa xe con và xe tải nhỏ, với khoang cabin chở người và thùng hàng phía sau. Chúng được thiết kế để phục vụ cả mục đích cá nhân và công việc, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa hoặc đi địa hình khó.