Phục hận

Giang hai tay, ôm đầu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt sân cỏ – Jannik Sinner đã vùng dậy mạnh mẽ chỉ một tháng sau cú đấm trời giáng ở Paris – nơi mà nhiều người không thể gượng dậy nổi.

Trước đòn đánh, anh đáp trả. Phản đòn – dấu hiệu của nhà vô địch đích thực. Tỷ số 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 sau 3 giờ 4 phút mang về cho anh danh hiệu Wimbledon đầu tiên, cũng là Grand Slam thứ 4 trong sự nghiệp.

Sinner phục hận tại London. Ảnh: DPA/Europa Press

Lần này đến lượt Sinner nở nụ cười chiến thắng. Như tính cách vốn có, Alcaraz cũng cười – dù đau, nhưng chấp nhận.

Anh thừa nhận đối thủ vượt trội. Một màn phản kháng phi thường, sự hồi sinh mạnh mẽ về tinh thần của nhà vô địch mới – tay vợt Italia đầu tiên giành chức vô địch tại All England.

Alcaraz, trước đó toàn thắng các trận chung kết Grand Slam, thiếu cả giao bóng lẫn sức bật.

“Thua trận thì luôn khó khăn”, anh nói. “Nhưng tôi tự hào về tất cả những gì mình đang làm. Chắc chắn chúng tôi sẽ gặp lại”.

Alcaraz lặng lẽ bước vào phòng thay đồ, giấc mơ lập hat-trick Wimbledon tan vỡ. Anh chưa thể sánh với các huyền thoại Borg, Sampras, Roger Federer và Novak Djokovic.

Cuộc chiến của hai phong cách

Trước đó, hàng dài người xếp hàng trên các con phố quanh sân đấu. Đến giờ ăn trưa, nhưng người Anh, vốn nổi tiếng nghiêm túc, vẫn kiên nhẫn chờ đợi để được lên đồi Henman.

Không có ghế? Không sao, bãi cỏ cũng là lựa chọn tuyệt vời. Ai cũng muốn chứng kiến cuộc so tài – bằng mọi cách, từ mọi nơi.

Trong sân Trung tâm, những người may mắn theo dõi trực tiếp màn đấu đỉnh cao giữa hai ngôi sao trẻ, giống hệt ở Paris: tốc độ tối đa, không khoan nhượng, liên tục sáng tạo, tìm giải pháp trên từng điểm bóng.

Alcaraz trong một tình huống trượt chân. Ảnh: EFE

Dù mở màn có phần chậm chạp, có lẽ do cái nóng, do áp lực khán đài, hoặc do đối thủ, Sinner dần bừng tỉnh. Còn Alcaraz, vẫn là tay vợt làm chủ vũ đài, di chuyển nhịp nhàng, hạ thấp trọng tâm.

Rồi Sinner bắt đầu tung ra những cú đánh chính xác như lập trình, sự kết hợp giữa kỹ thuật cao và uy lực: chính xác và tàn nhẫn. Người xem tự hỏi: “Anh chàng tóc đỏ kia có phải con người không vậy?”. Không biểu cảm, chỉ hành động.

Trái với phong cách ngẫu hứng đầy nghệ thuật của Alcaraz, Sinner là hình mẫu lý tưởng của mọi HLV: sự tận hiến tuyệt đối. Một bên là kỷ luật và hiệu quả, bên kia là ngẫu hứng và bản năng.

Sinner bẻ giao bóng đầu tiên trong trận, khi mọi người tưởng Alcaraz đuối, thì anh bùng nổ. Anh thắng ngược 6-4, tạo thế đứng khiến khán giả bật cười. “Lại làm trò rồi đấy. Carlos đúng là Carlos mà”, Tumaini Carayol, phóng viên của The Guardian, mô tả.

Nếu Sinner tăng áp lực, Alcaraz cũng đáp trả. Như một tàu lượn siêu tốc, liên tục thay đổi cảm xúc. Sau những pha bóng hay, những màn ăn mừng, đến lượt sai lầm. Quá nhiều cảm xúc dồn dập.

“Người máy” Sinner

“Cậu đánh tệ thật đấy...”, Alcaraz tự trách mình khi bị Sinner bẻ giao bóng ngay game đầu set 2. Lần này không có màn lội ngược dòng.

Dù Alcaraz có những khoảnh khắc thần sầu, Sinner vẫn không dao động. Trên mặt sân nơi âm thanh vang rất rõ, người ta có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ, tiếng giày cọ trên nền cỏ, và cả tiếng hét “Let’s gooooo!” như một sự giải tỏa.

Sinner có Grand Slam thứ 4 trong sự nghiệp. Ảnh: EFE

Sinner cân bằng tỷ số set và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sinner này là phiên bản hoàn hảo. Với những pha trượt chân thần tốc, phản đòn mạnh mẽ, xoay người chính xác, tạo nên cú đánh chéo sân tuyệt đỉnh. Anh giơ nắm đấm, hướng về khán giả: “Forza!” (tiếng Italia: Tiến lên). Ý chí bừng sáng. Không còn bóng dáng của thất bại ở Paris.

Cùng lúc đó, tỷ lệ giao bóng 1 thành công của Alcaraz giảm mạnh (55% - 61% - 43%), cú bỏ nhỏ mất độ chính xác. Anh cố phá nhịp trận đấu nhưng không thành. Ngược lại, Sinner tăng dần cường độ, đẩy đối phương vào thế phòng ngự.

“Dậy đi, Carlos!”, tiếng cổ vũ vang lên. Nhưng London không phải Paris. Khi đối thủ bên kia lưới là một “cỗ máy” như Sinner – luôn nóng máy, trả bóng như tên bắn – mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Break ở game 3 set 4, với hai cú trái tay song song uy lực. Alcaraz gần như bị Sinner “bắt vía”, hy vọng duy nhất là chờ sai lầm, nhưng lần này nó không đến.

Sinner giữ vững phong độ và kết thúc màn trình diễn bằng cú giao bóng như búa bổ. Hôm Chủ nhật tại London, ngày của sự phục hận. Cuộc kình địch này sẽ còn tiếp tục rực lửa. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc.