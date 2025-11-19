Phim Em sẽ khử anh (tên gốc: Die my Love) của đạo diễn Lynne Ramsay với sự tham gia của Jennifer Lawrence và Robert Pattinson gây chú ý tại tại Liên hoan phim Cannes 2025.

Tại buổi công chiếu, dự án nhận được tràng vỗ tay kéo dài 9 phút cùng loạt phản hồi tích cực. Tác phẩm cũng gắn nhãn 18+, được nhận xét “ngập tràn cảnh nóng”.

Jennifer Lawrence và Robert Pattinson có nhiều cảnh nóng táo bạo.

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng người Argentina - Ariana Harwicz. Phim được giới chuyên môn đánh giá là “một cuộc khám phá siêu thực, dữ dội, xen lẫn yếu tố hài đen về hội chứng trầm cảm sau sinh”.

Jennifer Lawrence thủ vai Grace - nhà văn cũng là người mẹ vừa mới sinh con. Nhân vật có nội tâm cuồng loạn ẩn dưới vỏ bọc điềm tĩnh bên ngoài.

Minh tinh Jennifer Lawrence mang đến màn diễn xuất ám ảnh.

Jennifer Lawrence - nữ chính dự án - chia sẻ thời điểm nhận lời đóng phim là lúc cô đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 5.

Jennifer Lawrence tiết lộ làm mẹ là một trải nghiệm có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Ngoài kinh nghiệm sẵn có, cô nghiên cứu về những hoảng loạn trong tâm lý, sự suy sụp của phụ nữ sau sinh.

Để thấu hiểu được nỗi đau đớn của nhân vật Grace trong phim, Jennifer Lawrence đã dành thời gian để tự cô lập bản thân ở thời kỳ hậu sản.

“Là một người mẹ, thật sự rất khó để tách biệt những gì tôi sẽ làm với những gì cô ấy sẽ làm. Điều đó thật đau lòng”, diễn viên chia sẻ.

Cây bút Damon Wise của tờ Deadline dành nhiều lời khen ngợi cho “đứa con tinh thần” của Lynne Ramsay. Ông đánh giá Em sẽ khử anh là một câu chuyện đẹp đẽ nhưng tàn bạo và trong đó, nữ chính Jennifer Lawrence là ngôi sao sáng nhất.

“Nước Mỹ hiểu rõ tài năng xuất chúng của Jennifer Lawrence và màn biểu diễn này có thể giúp cô ấy nhận được đề cử Oscar thứ 5 nếu được đầu tư đúng cách. Bộ phim có thể đưa đạo diễn Lynne Ramsay bước sang một trang mới trong sự nghiệp”, Deadline nhận định.

Trong khi đó, tờ Variety mô tả vai nhà văn Grace của Jennifer Lawrence là “biểu hiện thần túy của cơn thịnh nộ và nỗi tuyệt vọng bị dồn nén đến tột cùng”.

The Daily Beast dành nhiều lời khen ngợi cho Jennifer Lawrence, gọi đây là “Màn trình diễn đầy mê hoặc”. “Hãy sẵn sàng nếu thấy cô ấy lần nữa bước lên bục Oscar”, tờ báo viết.

Với những lời đánh giá tích cực từ giới chuyên môn quốc tế, phim hiện được kỳ vọng sẽ góp mặt tại nhiều hạng mục trong Lễ trao giải Oscar sắp tới.

Phim sẽ chính thức đổ bộ các cụm rạp tại Việt Nam vào ngày 12/12.

Trailer phim "Em sẽ khử anh"

Ảnh, clip: Tư liệu