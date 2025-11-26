Khai trương liên tiếp 2 cửa hàng JINS tại AEON Mall Tân Phú Celadon

AEON Mall Bình Tân

Ông Atsushi Ogawa - Tổng Giám đốc JINS Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng hào hứng khi mở rộng sự hiện diện của JINS tại Việt Nam với việc khai trương đồng loạt hai cửa hàng mới: JINS AEON Mall Tân Phú Celadon và JINS AEON Mall Bình Tân. Thông qua sự hiện diện tại các trung tâm mua sắm sầm uất này, JINS mong muốn phục vụ trực tiếp các gia đình hiện đại và khách hàng trẻ tuổi, mang đến cho họ những sản phẩm kính mắt chất lượng Nhật Bản cùng trải nghiệm dịch vụ vượt trội".

Không gian cửa hàng JINS n sôi động trong ngày khai trương, thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan và trải nghiệm các bộ sưu tập kính mới.

Mẫu mã đa dạng

Tại các cửa hàng của JINS có giới thiệu đa dạng các dòng sản phẩm kính mắt ứng dụng công nghệ tiên tiến, mang lại trải nghiệm thoải mái tối ưu cho khách hàng.

JINS SCREEN: Dòng sản phẩm đột phá này đã nâng tầm giá trị của kính mắt vượt ra ngoài chức năng điều chỉnh thị lực thông thường.

JINS x ONE PIECE & JINS x Chainsaw Man: Cả hai bộ sưu tập đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật thiết kế và tình yêu dành cho các nhân vật anime, mang đến cho người dùng không chỉ những chiếc kính mắt thời trang mà còn là cách để thể hiện đam mê và phong cách cá nhân. Những sản phẩm này không chỉ dành riêng cho fan hâm mộ mà còn là món quà tuyệt vời cho những ai yêu thích sự sáng tạo trong từng chi tiết.

Một trong những sáng tạo độc quyền của JINS - bản lề chuyển động đa hướng (Multi-Direction Movement Hinge™), mang đến trải nghiệm đeo thoải mái và linh hoạt hơn bao giờ hết. Thiết kế bản lề hình trụ đặc biệt cho phép gọng kính dễ dàng chuyển động theo nhiều hướng, ôm vừa vặn với từng khuôn mặt. Mỗi chiếc kính đều vượt qua các bài kiểm định độ bền nghiêm ngặt, chịu được lực nén lên đến 150 kg và 100.000 lần gập mở, đáp ứng tiêu chuẩn JIS B 7285:2016 của Nhật Bản.

JINS Home × Netflix: Bộ sưu tập kính dành riêng cho tín đồ phim

Với thiết kế lấy cảm hứng từ những thể loại phim nổi tiếng trên Netflix, bộ sưu tập JINS Home × Netflix không chỉ chú trọng vào yếu tố thẩm mỹ mà còn ưu tiên sự tiện lợi và thoải mái cho người dùng. Gọng kính được thiết kế với càng kính mảnh, uốn nhẹ theo đường cong của khuôn mặt, giúp kính ôm sát mà vẫn dễ chịu, ngay cả khi người dùng nằm hoặc thư giãn lâu dài. Đệm mũi silicone mềm mại giúp giảm vết hằn và tránh trượt, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và vừa vặn suốt cả ngày dài.

Combination Titanium: Thiết kế tinh tế

Được chế tác từ chất liệu beta titanium cao cấp, bộ sưu tập gọng kính mang đến cảm giác thanh thoát cùng độ vừa vặn hoàn hảo. Thiết kế thanh mảnh, linh hoạt giúp người đeo luôn thoải mái suốt cả ngày, trong khi bề mặt được đánh bóng tinh tế cùng điểm nhấn màu sắc nhẹ nhàng tạo nên vẻ ngoài sang trọng, hiện đại, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn phong cách thường nhật.

(Nguồn: JINS Việt Nam)