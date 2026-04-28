Thị trường bán lẻ kính mắt Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động sôi động khi các tên tuổi quốc tế liên tục gia tăng sự hiện diện ở phân khúc trung và cao cấp. Trong làn sóng đó, JINS chính thức ra mắt cửa hàng đầu tiên, khẳng định mạnh mẽ chiến lược bám rễ sâu rộng của 1 thương hiệu Nhật Bản.

Sau thành công từ 3 chi nhánh tại TP.HCM trong năm 2025, việc nhanh chóng tiến quân ra Hà Nội, trung tâm tiêu dùng lớn nhất nhì cả nước - cho thấy Việt Nam đang giữ vị trí trọng yếu trong lộ trình phát triển tại Đông Nam Á của JINS. Tính đến tháng 9/2025, JINS đã sở hữu mạng lưới hơn 810 cửa hàng toàn cầu, trải dài từ Nhật Bản, Trung Quốc đến Philippines, Mông Cổ... và Việt Nam chính là 'mắt xích' thứ 8 trong chuỗi cung ứng quốc tế này.

Cửa hàng JINS đầu tiên tại Hà Nội vừa khai trương tại TTTM AEON MALL Hà Đông

Vị thế dẫn đầu của JINS về doanh thu tại thị trường Nhật Bản không chỉ đến từ quy mô, mà còn nằm ở triết lý đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Thương hiệu liên tục chinh phục khách hàng bằng các dòng kính ứng dụng công nghệ tiên tiến, mang lại trải nghiệm thoải mái tối ưu cho người sử dụng.

Đa dạng các dòng kính mắt cải tiến tại cửa hàng JINS AEON MALL Hà Đông

Hệ thống sản phẩm của JINS cũng được thiết kế xoay quanh trục trải nghiệm người dùng. Nếu các dòng Airframe hay JINS 360° là cuộc cách mạng về vật liệu và công thái học giúp tối ưu sự thoải mái khi sử dụng cường độ cao, thì những bộ sưu tập như UKIYO hay IPPITSU lại là lời khẳng định về gu thẩm mỹ tinh tế và bản sắc thương hiệu khác biệt.

Thay vì sa đà vào cuộc đua về giá, JINS chọn chinh phục khách hàng bằng giá trị sử dụng thực tế và tư duy thiết kế hiện đại. Chiến lược này tỏ ra đặc biệt hiệu quả khi hành vi tiêu dùng tại Việt Nam đang có sự chuyển dịch rõ rệt: người mua không còn chỉ tìm kiếm một chiếc kính để nhìn rõ, mà sẵn sàng đầu tư cho những sản phẩm bền bỉ, thời trang và có dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy.

Người dùng hài lòng với dịch vụ và chất lượng sản phẩm JINS

Nhìn rộng hơn, sự gia nhập của các "ông lớn" như JINS đang góp phần tái định hình diện mạo ngành bán lẻ kính mắt trong nước. Thay cho sự phân mảnh của các cửa hàng nhỏ lẻ trước đây, thị trường đang dần chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp hóa, nơi các mô hình chuỗi với quy chuẩn dịch vụ đồng nhất bắt đầu chiếm ưu thế.

Song song đó, ý thức về sức khỏe thị lực của cộng đồng cũng ngày một nâng cao trước áp lực từ lối sống số. Đây chính là "mảnh đất màu mỡ" cho các thương hiệu có khả năng cung cấp giải pháp thị giác toàn diện, từ quy trình đo khám chuẩn xác đến tư vấn chuyên sâu, thay vì chỉ đơn thuần là một điểm bán lẻ.

Vì vậy, cửa hàng tại Hà Nội không đơn thuần là cột mốc mở rộng về địa lý, mà là "bàn đạp" để JINS hiện thực hóa triết lý “Magnify Life”. Đại diện thương hiệu nhấn mạnh, mục tiêu của họ là đưa JINS trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống thường nhật, giúp mỗi khách hàng khai phá những góc nhìn mới mẻ và chất lượng hơn thông qua lăng kính của họ.

Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu Việt Nam không ngừng tăng trưởng và yêu cầu ngày càng khắt khe, phân khúc kính mắt trung, cao cấp dự báo sẽ còn bùng nổ. Sự hiện diện của JINS góp phần đẩy thị trường vào một cuộc cạnh tranh mới: nơi trải nghiệm và giá trị thương hiệu đóng vai trò quyết định.

(Nguồn: JINS Việt Nam)