Kỷ niệm một năm gia nhập thị trường, JINS Việt Nam triển khai chương trình tri ân khách hàng với cơ hội du lịch Nhật Bản và nhận nhiều quà tặng công nghệ từ thương hiệu mắt kính Nhật Bản.

Tháng 11/2026 đánh dấu một năm JINS Việt Nam hiện diện trên thị trường, mang đến các sản phẩm mắt kính Nhật Bản cùng triết lý “Magnify Life - Cùng Mở Tầm Mắt”.

Nhân dịp này, JINS triển khai chiến dịch “Hành trình 1 năm - Cảm ơn khách hàng đã đồng hành cùng JINS”, với nhiều hoạt động tri ân, nổi bật là cơ hội du lịch Nhật Bản và nhận các phần quà công nghệ.

Chương trình nhằm cảm ơn người tiêu dùng đã đồng hành cùng thương hiệu trong năm đầu hoạt động tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của JINS đến khách hàng.

Sau 1 năm có mặt tại Việt Nam, hiện JINS đã mở rộng sự hiện diện khắp ba miền (ảnh: JINS)

Bắt đầu từ cửa hàng flagship đầu tiên ra mắt tại trung tâm thương mại sầm uất Saigon Centre (TP.HCM) vào tháng 11/2025, JINS nhanh chóng chứng minh được sức hút mạnh mẽ thông qua lộ trình mở rộng thần tốc.

Không dừng lại ở khu vực trọng điểm phía Nam với sự góp mặt tại Aeon Mall Tân Phú Celadon và Aeon Mall Bình Tân, các không gian mua sắm tinh tế của JINS đã liên tiếp hiện diện tại hàng loạt đô thị lớn trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa và Quảng Ninh.

Từng bước đi vững chắc trong năm đầu tiên đã giúp thương hiệu đưa nghệ thuật phục vụ tận tâm đặc trưng của Nhật Bản tiếp cận đông đảo người tiêu dùng.

JINS mang đến nhiều lựa chọn với trải nghiệm mới mẻ và đầy sức sống cho giới trẻ (ảnh: JINS)

Điều làm nên dấu ấn khó phai của JINS trong lòng khách hàng chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa tư duy thiết kế tối giản tại Tokyo và công nghệ chế tác đề cao tính ứng dụng.

Mỗi sản phẩm ra mắt đều hướng đến sự cân bằng giữa chất liệu, công năng và yếu tố thẩm mỹ. Người tiêu dùng có thể dễ dàng cảm nhận sự thoải mái xuyên suốt ngày dài với dòng gọng siêu nhẹ JINS Airframe, hoặc trải nghiệm sự linh hoạt đột phá nhờ công nghệ bản lề chuyển động đa chiều Multi-Direction Movement Hinge™ của dòng JINS 360°. Riêng với giới trẻ yêu thời trang, các thiết kế hiện đại, dễ dàng biến tấu từ phong cách thường ngày đến cá tính riêng của dòng JINS TODAY luôn là ưu tiên hàng đầu.

Cùng với mức giá hợp lý, JINS đã thực sự mang đến một phong cách sống mới mẻ cho sinh viên, dân văn phòng và các gia đình Việt.

Hướng tới tháng sinh nhật đầy ý nghĩa, JINS biến thông điệp tri ân thành những đặc quyền thiết thực thông qua chuỗi sự kiện bùng nổ kéo dài từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12.

Khởi động cho chiến dịch là chương trình quà tặng độc quyền diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 30/11/2026. Cụ thể, mọi khách hàng khi mua sắm với hóa đơn từ 2.000.000 VNĐ trên toàn hệ thống JINS Việt Nam (ngoại trừ cửa hàng JINS AEON MALL Hạ Long) đều sẽ được trao tay ngay một cuốn sổ tay phiên bản giới hạn kỷ niệm một năm.

Chương trình tri ân của JINS nổi bật với nhiều giải thưởng hấp dẫn

Hoà chung không khí lễ hội tại khu vực TP.HCM, hãng mang đến chương trình bốc thăm may mắn quy mô lớn diễn ra từ ngày 20/11 đến 20/12/2026.

Với mỗi hóa đơn từ 3.000.000 VNĐ khi mua sắm tại ba chi nhánh gồm JINS Saigon Centre, Aeon Mall Tân Phú Celadon và Aeon Mall Bình Tân, người mua sẽ lập tức nhận được một lượt tham gia bốc thăm. Cơ hội lớn nhất dành cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt là một chuyến du lịch trải nghiệm quê hương Nhật Bản dành cho hai người với tổng giá trị lên đến 120.000.000 VNĐ.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chuẩn bị sẵn ba giải nhất, mỗi giải là một chiếc điện thoại iPhone 18 Pro 256GB cao cấp, cùng mười lăm giải khuyến khích là các voucher mua sắm mắt kính trị giá 5.000.000 VNĐ.

Trong thời gian này, khách hàng ghé thăm cửa hàng còn có cơ hội sở hữu các mẫu thiết kế từ Tokyo với mức ưu đãi lên đến 50% áp dụng cho nhiều sản phẩm chọn lọc.

(Nguồn: JINS Việt Nam)