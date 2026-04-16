Johnny Trí Nguyễn xuất hiện trong buổi giới thiệu dự án Hộ linh tráng sĩ tại TPHCM, tối 15/4. Dự án đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau gần 10 năm vắng bóng làng giải trí.

Trong phim, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai Hữu tướng quân - 1 nhân vật trung thành, nghĩa khí, hết lòng vì đất nước. Anh còn giữ vai trò đạo diễn hành động, góp phần tuyển chọn diễn viên và chỉ đạo các phân đoạn đánh đấm.

Nam diễn viên nhận lời thời tham gia dự án vì quy mô của tác phẩm. Với anh, đây không chỉ là 1 phim điện ảnh đơn thuần mà trên hết còn mang ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Hơn 2 tháng rong ruổi trên phim trường, Johnny Trí Nguyễn và các đồng nghiệp đều nỗ lực 200% sức lực. So với thời đóng Dòng máu anh hùng, diễn viên thấy mình diễn hay hơn vì có thêm kinh nghiệm, sự chín muồi. Ở các phân đoạn tâm lý, anh dễ dàng nhập vai, đẩy cảm xúc tự nhiên hơn.

“Về thể lực, tôi cân đối thay vì bào sức mình như trước. Tất nhiên tôi cũng khắt khe với bản thân và các đồng nghiệp trong các cảnh quay để đảm bảo hiệu ứng tốt nhất”, anh nói.

Dịp này, Johnny Trí Nguyễn hiếm hoi chia sẻ cuộc sống kín tiếng sau khi rời showbiz nhiều năm qua.

Nam diễn viên kể dẫu không đóng phim, anh mỗi ngày bận rộn với nhiều việc khác nhau. Anh mở võ đường, giữ vai trò huấn luyện, đồng thời tổ chức 1 số giải đấu cho cộng đồng các võ sĩ chuyên nghiệp.

Diễn viên thích nhịp sống hiện tại, tuy khá im ắng nhưng đổi lại cảm giác bình dị và an nhiên.

“Tôi không sống cho cá nhân mà muốn mang những điều tích cực cho cộng đồng. Tôi cũng không quan tâm lắm chuyện thu nhập. Trước nay tôi đơn giản, ít mưu cầu gì nên không quá khó khăn để thích nghi”, anh kể.

Bên cạnh võ thuật, Johnny Trí Nguyễn còn tập các môn thể thao như gym, cưỡi ngựa, bắn súng… Nhờ chăm tập luyện, diễn viên được nhận xét ngoại hình săn chắc, phong độ.

Về đời tư, Johnny Trí Nguyễn có thời gian dài gắn bó với bạn gái kém 17 tuổi - Nhung Kate. Tuy nhiên hồi tháng 5/2025, nam diễn viên xác nhận cả 2 đã "đường ai nấy đi" vì không còn cảm xúc.

Ngoài Johnny Trí Nguyễn, phim quy tụ dàn diễn viên nổi bật: Tuấn Trần, Đỗ Thị Hải Yến, Thiên Tú, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh, NSƯT Chiều Xuân…

Hộ linh tráng sĩ được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ ý tưởng suốt 10 năm sau lần nghe một người lái đò tại Ninh Bình kể chuyện. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại.

7 tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: Chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua. Hành trình của họ không chỉ là cuộc đối đầu với kẻ thù mà còn là cuộc chiến nội tâm về lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh.

Phim dự kiến công chiếu vào dịp Quốc khánh 2/9.

