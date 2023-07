Trước khi về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, Johnny Trí Nguyễn có thời gian dài là diễn viên đóng thế các pha hành động trong nhiều bộ phim Hollywood. Anh từng đóng thế vai ác nhân Green Goblin cho diễn viên Willem Dafoe trong Spider-Man 1 (năm 2002) và hóa thân người nhện (nhân vật của Tobey Maguire) trong pha đánh nhau trên nóc tàu cao tốc ở Spider-Man 2 (2004).

Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều dự án phim hành động khác như: We Were Soldiers, Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero of the Federation, Collateral, Color Blind, Serenity, Jarhead, The Perfect Sleep...

Johnny Trí Nguyễn lần đầu kể kỷ niệm khi đóng thế trong 'bom tấn' Spider-Man.

Johnny Trí Nguyễn góp mặt sự kiện Manga Comic Con Vietnam với vai trò khách mời giao lưu cùng fan và khán giả. Dịp này, anh cũng chia sẻ những điều thú vị trong quá trình tham gia Spider-Man 1 & 2 cũng như hậu trường ít người biết của siêu phẩm điện ảnh này.

Johnny Trí Nguyễn cho biết quá trình nhận vai trong phim rất tình cờ. Nhờ sự thể hiện nổi bật với dự án Mortal Kombat trước đó, nam diễn viên đã nhanh chóng thuyết phục được ê-kíp.

Tham gia casting với hàng trăm người, anh không hề cảm thấy tự ti mà ngược lại tin vào khả năng của bản thân. Giữa các ứng viên mạnh và tài năng, Johnny thấy mình có lợi thế là nhỏ con hơn so với những người Mỹ, phù hợp với hình tượng học sinh, sinh viên thư sinh của nhân vật người nhện.

Diễn viên gặp nhiều chấn thương trong suốt quá trình quay phim.

Diễn viên cũng kể lại những sự cố đáng nhớ tại phim trường. Cụ thể, cảnh quay khi người nhện phải thực hiện một động tác ở trên cao với tốc độ nhanh. Phân đoạn được thử đi thử lại nhiều lần với độ nguy hiểm tăng dần để tạo ra được thước phim chân thực và mãn nhãn nhất. Thế nhưng, do quên không giảm tốc độ trong một cảnh bay, Johnny Trí Nguyễn gặp phải chấn thương bất ngờ.

“Nếu không có nguy hiểm cũng không cần đến diễn viên đóng thế làm gì. Nhưng tôi không mạo hiểm một cách liều lĩnh mà luôn có sự tính toán, kinh nghiệm trong mọi hành động và phải thể hiện được kỹ năng của mình”, anh chia sẻ.

Là tác phẩm điện ảnh quy mô quốc tế, Spider Man 1 & 2 được đầu tư với kinh phí rất lớn. Trong đó, chỉ riêng phần trang phục cho nhân vật người nhện đã hơn 1 triệu USD. Các mẫu tạo hình thường rất cầu kỳ, ê-kíp cũng chuẩn bị hơn 15 bộ đồ để phù hợp với thể hình của từng diễn viên đóng thế. Ngoài ra, một phụ kiện đặc biệt là chiếc kính cũng được sản xuất từ thương hiệu nổi tiếng, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho nhân vật này.

Johnny Trí Nguyễn kín tiếng, ít tham gia showbiz ở tuổi trung niên.

Bên cạnh Johnny Trí Nguyễn, tham gia chương trình talkshow còn có đạo diễn Charlie Nguyễn, Noboru Kaneko (nam diễn viên thủ vai Gao Đỏ), Masahiro Inoue (nam diễn viên thủ vai Kamen Rider Decade) cùng các cosplayer quốc tế Hikarin, Thames Malerose, Yosuke Sora, Kiyo... Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 29 – 30/7 với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho cộng đồng yêu thích manga, anime, cosplay…