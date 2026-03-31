Hai ca sĩ nam Jun Phạm và Gemini Hùng Huỳnh vừa đồng loạt vướng phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau khi phát hành MV mới. Sản phẩm của cả 2 đều nhận "bão" dislike trên YouTube với tỷ lệ dislike chiếm phần đáng kể so với like, phản ánh sự thất vọng của khán giả dù ê-kíp đầu tư lớn và có sự góp mặt của ngôi sao nổi tiếng.

MV Truth or dare của Jun Phạm ra mắt tối 28/3, đánh dấu màn trở lại sau các chương trình thực tế như Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ thay đổi hình tượng sang phong cách "bad boy" táo bạo với concept tình cảm xen lẫn yếu tố gợi cảm. Nội dung xoay quanh chàng trai đam mê nấu ăn rơi vào "tiếng sét ái tình" với cô gái bí ẩn.

Tuy nhiên, chính những cảnh quay cận cảnh bếp núc (nhào bột, cán bột, nặn hình, tẩm ướp thịt, sashimi) lại bị khán giả chỉ trích nặng nề vì mang tính dung tục và phản cảm. Ê-kíp không đặt giới hạn độ tuổi người xem. Nhiều người so sánh với MV Sashimi của Chi Pu từng bị tẩy chay vì lý do tương tự, cho rằng sản phẩm của Jun Phạm thiếu tinh tế và gây khó chịu.

Bên cạnh hình ảnh, phần âm nhạc của Truth or dare (do Jun Phạm và APJ sáng tác, sản xuất bởi APJ - MONOTAPE) cũng bị chê là "out-meta", giống nhạc pop dance của cả thập kỷ trước, thiếu cao trào và không bắt kịp xu hướng hiện tại. Chỉ sau 1 ngày ra mắt, MV đã nhận gần 1.000 dislike kèm hàng loạt bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Jun Phạm chưa có phản hồi chính thức nhưng nỗ lực thử nghiệm concept mới của anh hiện nhận nhiều phản ứng gay gắt trên mạng xã hội.

Tính đến sáng 31/3, tỷ lệ dislike của MV "Đẹp mã" chiếm hơn một nửa so với like trên kênh YouTube của Hùng Huỳnh (tham khảo số liệu từ tiện ích mở rộng do YouTube đã ẩn số dislike).

Hùng Huỳnh cũng mới phát hành MV Đẹp mã có sự góp mặt của Hòa Minzy vào ngày 19/3, đánh dấu lần tái xuất sau gần 1 năm vắng bóng. Nam ca sĩ nổi tiếng với gương mặt điển trai và vũ đạo tốt lần này chọn dòng nhạc dân gian đương đại, hợp tác với ê-kíp đứng sau hit Bắc Bling (Tuấn Cry sáng tác, Masew - DJ Feliks sản xuất) và mời Hòa Minzy góp giọng.

MV tôn vinh văn hóa truyền thống, nhưng nhanh chóng nhận "bão" dislike vì phần thể hiện giọng hát của Hùng Huỳnh bị đánh giá nhạt nhòa, thiếu chiều sâu và cao trào.

Sau 12 ngày ra mắt, Đẹp mã đạt khoảng 1 triệu lượt xem nhưng nhận 18.000 dislike so với 31.000 like (tỷ lệ dislike hơn một nửa so với like). Nhiều khán giả bình luận: "Beat hay nhưng giọng Hùng Huỳnh hát tệ", "quá an toàn, nhạt", "không hợp với giọng anh". Dù Hòa Minzy mang lại sức hút lớn và phần rap của cô được khen ngợi, MV vẫn chưa như kỳ vọng, cho thấy nỗ lực "bứt phá" của Hùng Huỳnh từ hình tượng biểu diễn sang ca sĩ hát chính chưa thực sự thuyết phục.

Hai trường hợp trên đã cho thấy áp lực ngày càng lớn trong làng nhạc Việt hiện nay khi khán giả ngày càng khắt khe với ý tưởng mới lẫn chất lượng âm nhạc.

