Sự kiện trao giải SR Fashion Awards 2026 diễn ra tại TPHCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Kết quả của giải thưởng năm nay dựa trên lượt bình chọn trực tuyến của khán giả và đánh giá chuyên sâu từ Hội đồng chuyên môn.

Hội đồng 19 thành viên gồm: siêu mẫu Võ Hoàng Yến, người mẫu Lan Khuê, nhà thiết kế (NTK) Hoàng Minh Hà, NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Trần Hùng, stylist Trần Đạt, stylist Nguyễn Tấn Thành, giám đốc sáng tạo Khuất Năng Vĩnh...

Trong 18 hạng mục được công bố, ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh gây khó hiểu khi được xướng tên tại hạng mục The Next Fashion Influencer.

Ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh tại sự kiện.

Theo ban tổ chức, kết quả hạng mục The Next Fashion Influencer dựa trên lượt bình chọn của cả khán giả và Hội đồng theo tiêu chí về truyền thông và tiềm năng phát triển của người có sức ảnh hưởng.

Trong đó, 4 đề cử gồm Đồng Ánh Quỳnh, Dương Domic, Pháp Kiều và Saabirose đều có một năm làm việc năng nổ, hình ảnh và phong cách cá nhân có gout riêng đậm nét, gây ấn tượng mạnh với công chúng, thậm chí là truyền cảm hứng trên mạng xã hội.

Ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh là đề cử duy nhất gần như vắng bóng showbiz 1 năm qua, hầu như không để lại ấn tượng về hình ảnh hay phong cách.

Tái xuất sau 1 năm yên ắng, ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh trình diễn nhạt nhòa

Trước scandal xảy ra vào cuối năm 2024, anh cũng chưa từng khẳng định được phong cách thời trang cá nhân độc bản hay đủ ổn định.

Vì vậy, việc ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh giành chiến thắng trước 4 đề cử nặng ký khó thuyết phục.

Lấy chủ đề Modern Belle Époque: Thời đại tạo xu hướng, SR Fashion Awards 2026 gợi nhắc đến giai đoạn châu Âu thịnh vượng bậc nhất từ năm 1871 đến trước Thế chiến thứ I, khi không chỉ khoa học, kỹ thuật mà kiến trúc, thời trang... phát triển đến đỉnh cao, trở thành "kỷ nguyên vàng" trong lịch sử.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ như người mẫu Lan Khuê, diễn viên Diễm My 9X, diễn viên Thúy Ngân, ca sĩ Minh Hằng...

Với tinh thần đó, BTC muốn SR Fashion Awards như đêm hội tôn vinh sự thăng hoa của thời trang Việt, ghi nhận nỗ lực của thế hệ nhà thiết kế trẻ trong việc mài giũa và khẳng định ngôn ngữ sáng tạo riêng biệt.

Kết quả SR Fashion Awards 2026 Nam diễn viên phong cách của năm: Steven Nguyễn Nữ diễn viên phong cách của năm: Đoàn Thiên Ân Nam ca sĩ phong cách của năm: Negav Nữ ca sĩ phong cách của năm: Lyhan Tân binh phong cách của năm: Uprize Lavm (Lâm Anh) The next fashion influencer: Gemini Hùng Huỳnh Người mẫu nam của năm: Ocir Huy Người mẫu nữ của năm: Huỳnh Tú Anh Người mẫu phi giới tính của năm: Chung Đông Vinh Social influencer: Hà Môi

