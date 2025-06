Tối 1/6, nhóm nhạc nam B.O.F gồm Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam và Kay Trần từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai tổ chức buổi ra mắt với hàng nghìn khán giả tham dự. Sự kiện diễn ra hoành tráng với sân khấu ngoài trời tiêu chuẩn hệ thống âm thanh ánh sáng như mini concert. Đạo diễn Neko Lê làm MC của chương trình.

Mặc thời tiết chuyển biến liên tục từ nắng lớn đến mưa to, khán giả vẫn không rời sân khấu, ủng hộ 5 anh tài đến phút cuối cùng. B.O.F mở màn với Let me feel your love tonight và Gene - Có không giữ mất đừng tìm với vũ đạo sexy, ấn tượng. Nhóm trình diễn ca khúc debut No fair từng gây bão mạng xã hội.

B.O.F trình diễn "No fair":

Trong phần solo, mỗi thành viên giới thiệu sáng tác riêng: Jun Phạm thể hiện Bất tuyệt thao thao mang hơi hướng xẩm; Bùi Công Nam với Oẳn tù tì giai điệu đáng yêu; S.T Sơn Thạch biến hóa với Ngày thương tháng nhớ năm đợi phong cách cổ trang ma mị; BB Trần gây ấn tượng với Thôi miên kèm màn múa cột; Kay Trần "đốt cháy" sân khấu bằng bản phối mới Đường vào tim em.

Trong buổi ra mắt, B.O.F chính thức giới thiệu logo nhóm nhạc - khối pha lê phản chiếu sắc tím xanh, thể hiện hiệu ứng thép vừa nung đỏ rồi nguội dần.

Cuối chương trình, B.O.F tặng người hâm mộ sáng tác mới Bức thư tình. 5 chàng trai diện trang phục trắng, trao những cái ôm và bắt tay fan, trân trọng khán giả khi đứng theo dõi B.O.F dưới cơn mưa.

B.O.F trình diễn "Bức thư tình"

Các anh tài không tham dự cũng gửi lời chúc qua video: Soobin mong chờ B.O.F tạo sân khấu bùng nổ; danh thủ Hồng Sơn hy vọng đàn em tận hưởng và tạo ra sự bùng nổ thật sự. BTC trước đó xin lỗi vì thời tiết bất lợi nhưng cảm ơn tinh thần cuồng nhiệt khán giả đã chờ đợi sự xuất hiện của B.O.F.

Ảnh: YeaH1, video: HM

