Jun Vũ vừa trở lại với vai Yến trong dự án hợp tác Việt - Thái Cô dâu ma. Lịch quay trùng với thời điểm nữ diễn viên tham gia chương trình Sao nhập ngũ, cô phải di chuyển liên tục giữa 2 nước, nỗ lực cân bằng công việc.

Chia sẻ với VietNamNet, dù sinh sống 8 năm tại Thái Lan, Jun Vũ lần đầu tham gia một phim điện ảnh tại đây. Nhờ thành thạo tiếng Thái, Jun Vũ, Công Dương ví bản thân như "cây cầu” gắn kết ê-kíp 2 nước trên trường quay. Cả hai thường trò chuyện với đồng nghiệp Thái bằng tiếng bản địa đến quên phiên dịch cho ê-kíp Việt.

Jun Vũ ở buổi ra mắt phim 'Cô dâu ma'.

Xuất thân là người mẫu, Jun Vũ không căng thẳng với những danh xưng “người đẹp đi đóng phim”. Cô trân trọng tình cảm của khán giả nhưng mong được nhắc đến với vai trò diễn viên.

Jun Vũ đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân lẫn các dự án mình tham gia. Cô muốn tiến bộ rõ rệt so với vai diễn trước, chỉ tham gia phim phù hợp, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Nữ diễn viên hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, dành thời gian đầu tư diễn xuất.

Ở tuổi 30, Jun Vũ ý thức cần nghiêm túc, trưởng thành hơn. Cô khẳng định sự nghiệp hiện vẫn là mục tiêu hàng đầu.

Cô không bị gia đình giục cưới song thường được khán giả hỏi kế hoạch hôn nhân. Khi nhắc đến bạn trai tin đồn Hải Nam vừa tham gia Anh trai say hi mùa 2, Jun Vũ chỉ cười. Từ năm 2021, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và tỏ vẻ thân thiết nhưng luôn phủ nhận chuyện hẹn hò.

Jun Vũ và Hải Nam - người chơi tại 'Anh trai say hi' mùa 2.

Jun Vũ từng dự định mở rộng sang lĩnh vực khác như ca hát, khiêu vũ, song mỗi lần sắp thực hiện lại có cơ hội ở mảng điện ảnh. Suốt 5 năm qua, nữ diễn viên học khiêu vũ mỗi khi không có dự án phim. Với ca hát, cô cũng duy trì luyện tập, xem đây là kỹ năng cần cải thiện nhằm đảm nhận đa dạng vai diễn.

Phong cách quyến rũ, trưởng thành của Jun Vũ ngoài đời.

Jun Vũ ở 'Sao nhập ngũ'.

Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh, sinh năm 1995, khởi đầu với nghề mẫu tại Thái Lan từ tuổi 16, sau đó trở về Việt Nam rẽ hướng sang diễn xuất. Cô gây tiếng vang sau tác phẩm Tháng năm rực rỡ và Người bất tử, là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện trong chương trình thực tế Tripmate: Who are you? nổi tiếng của đài KBS Hàn Quốc. Năm ngoái, cô là Quán quân Sao nhập ngũ.

Jun Vũ trong "Cô dâu ma":

Ảnh, video: BTC