Trong phim Tử chiến trên không, diễn viên Thái Hòa đóng nhân vật Long - gã đàn ông mưu mô và máu lạnh, vừa là kẻ cầm đầu băng cướp máy bay.

Qua trailer, nam diễn viên thể hiện ánh mắt điên loạn, hành vi tàn bạo cùng động cơ bí ẩn.

Thái Hòa đóng kẻ máu lạnh trong "Tử chiến trên không".

Vai diễn mang màu sắc mới lạ của Thái Hòa khiến giới chuyên môn lẫn công chúng trông đợi.

Hàm Trần - đạo diễn phim nói anh dành sự ngưỡng mộ dành cho diễn viên Thái Hòa, từ Để mai tính, 14 ngày phép. Khi nam diễn viên góp mặt dự án, đạo diễn thấy vui, hạnh phúc.

“Lúc dựng phim, tôi nín thở vì diễn xuất của Thái Hòa quá hay. Anh nghiên cứu rất kỹ nhân vật của mình, từ việc trong phim có động tác hay thoại ra sao. Anh luôn đọc trước, góp ý kịch bản để nhân vật có chiều sâu hơn”, nam đạo diễn kể.

Trước đó, Thái Hòa chia sẻ việc diễn xuất trong không gian hẹp của buồng máy bay mang đến cho anh một thử thách nhất định, sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc của nhân vật.

Kaity Nguyễn đảm nhận vai nữ tiếp viên hàng không bị không tặc uy hiếp.

Đạo diễn cũng khen ngợi Kaity Nguyễn ở tinh thần cầu thị, luôn giữ vững tâm thế sẵn sàng khi ra phim trường.

Nữ diễn viên đóng vai nữ tiếp viên hàng không, chứng kiến toàn bộ bi kịch trên chuyến bay bị không tặc tấn công.

Tại buổi họp báo, cặp đôi nam - nữ chính vắng mặt vì lý do cá nhân.

Một số ý kiến cho rằng chiều cao của Kaity Nguyễn chỉ 1,55m nên việc đảm nhận vai diễn có phần không phù hợp.

Clip Trung tá Trần Nam Trung chia sẻ về vai diễn của Kaity Nguyễn

Trung tá Trần Nam Trung - đại diện đoàn phim lý giải tác phẩm lấy bối cảnh 1978. Thời ấy, chưa có các hãng máy bay, các máy bay được gọi chung là Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

“Cô Cúc – nguyên mẫu nhân vật Kaity Nguyễn đảm nhận cũng không quá cao”, ông Trung giải thích.

Mặt khác, bối cảnh phim xưa với các yêu cầu về ngoại hình và chiều cao của tiếp viên hàng không chưa khắt khe như hiện nay.

Tử chiến trên không là phim điện ảnh hành động - kịch tính, được lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975.

Hoa tiêu Nguyễn Văn Hương, tiếp viên Huỳnh Thu Cúc, tiếp viên Ngô Kim Thanh và cơ trưởng Phạm Trung Nam (từ trái qua) - nguyên mẫu của các nhân vật tại buổi ra mắt đoàn phim.

Để tái hiện bối cảnh chân thực, ê-kíp đã phục dựng toàn bộ nội thất máy bay, từ bảng điều khiển, ghế ngồi đến trang phục tiếp viên theo đúng chuẩn với bối cảnh.

Tác phẩm mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Ngoài Thái Hòa, Kaity nguyễn, phim quy tụ dàn diễn viên Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô… dự kiến ra rạp ngày 19/9 tới.

