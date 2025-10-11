Ghi dấu năng lực toàn cầu

Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là chương trình thường niên do do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) khởi xướng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ thông tin tiêu biểu của Việt Nam. Năm 2025, lần đầu tiên việc bình chọn gắn liền với hoạt động đánh giá và xây dựng Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam, phản ánh vị thế và năng lực của các doanh nghiệp trong 23 lĩnh vực công nghệ trọng điểm.

Kaopiz được ghi nhận tại ba hạng mục thuộc lĩnh vực Cung cấp Dịch vụ số Toàn cầu: Top 10 Nhóm Khai phá Doanh nghiệp Cung cấp Dịch vụ số Toàn cầu; Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp Dịch vụ số Toàn cầu theo Quy mô nhân sự (500 - 1.000 lao động) và Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp Dịch vụ số Toàn cầu tại thị trường Nhật Bản.

Kaopiz được vinh danh tại 3 hạng mục thuộc Lĩnh vực Cung cấp Dịch vụ số Toàn cầu

Đại diện Kaopiz nhận vinh danh, ông Mưu Văn Duy thành viên Ban Giám đốc chia sẻ, giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới và đáp ứng năng lực quốc tế của Kaopiz trong nhiều năm qua. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Kaopiz, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số vào năm 2030, đồng thời khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ Việt trên thị trường toàn cầu.

Đầu tư công nghệ lõi - nền tảng cho chiến lược “Go Global”

Không chỉ cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm truyền thống, những năm gần đây Kaopiz đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu công nghệ lõi, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo (AI) và Điện toán đám mây (Cloud). Doanh nghiệp định hướng xây dựng các giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của khách hàng quốc tế và trong nước.

Một trong những sản phẩm nổi bật là giải pháp Kaopiz OCR - ứng dụng AI trong lĩnh vực giáo dục. Hệ thống có khả năng nhận dạng chữ viết tay và tự động chấm thi với độ chính xác cao, giúp giảm tới 80% khối lượng công việc thủ công cho giáo viên. Dữ liệu học sinh được quản lý trên nền tảng điện toán đám mây, đảm bảo bảo mật, đồng thời hỗ trợ phân tích kết quả học tập để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Kaopiz tập trung phát triển nguồn nhân lực song song với mở rộng thị trường

Kaopiz hiện sở hữu gần 700 nhân sự công nghệ chất lượng cao, đã triển khai hơn 1.000 dự án phần mềm cho hơn 250 khách hàng trên toàn cầu. Các giải pháp của Kaopiz trải rộng từ hệ thống nghiệp vụ, nền tảng web, ứng dụng di động đến trò chơi điện tử, phục vụ đa dạng lĩnh vực như sản xuất, y tế, giáo dục, xây dựng, bán lẻ và nhiều ngành nghề khác.

Bên cạnh hoạt động xuất khẩu phần mềm, Kaopiz còn đầu tư phát triển sản phẩm cho thị trường trong nước, tiêu biểu như ứng dụng KGO - trợ lý thông minh dành cho người dùng ô tô và Học viện Codestar - đào tạo thế hệ nhân lực công nghệ trẻ. Doanh nghiệp hiện có văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tokyo, khẳng định tầm vóc của một công ty công nghệ Việt Nam hướng tới thị trường toàn cầu.

Từ năm 2024, Kaopiz bắt đầu triển khai chiến lược “Go Global”, mở rộng thị trường sang các quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Anh như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Australia. Giai đoạn 2025-2030, Kaopiz đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 40% mỗi năm và hướng tới niêm yết cổ phiếu (IPO) vào năm 2030.

Đồng thời doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào AI, Cloud và các công nghệ mới, mở rộng hợp tác quốc tế cũng như phát triển sản phẩm “Make in Vietnam” nhằm nâng cao vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Minh Hòa