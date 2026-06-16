Trong trang phục đơn giản, Katy Perry tựa đầu vào vai Trudeau và trao cho ông nụ hôn ngọt ngào. Hai người nằm thư giãn, trò chuyện trên tấm chăn trải thảm cỏ xanh, hoàn toàn thoải mái như bao cặp đôi bình thường khác.

Katy Perry và Justin Trudeau âu yếm nhau trong công viên. Ảnh: Backgrid

Theo Daily Mail, trong lúc hai người dành thời gian riêng cho nhau, bà Mary - mẹ của Katy Perry - chăm sóc và vui đùa cùng các con. Daisy (5 tuổi, con gái Katy Perry với vị hôn phu cũ Orlando Bloom) và Hadrien (12 tuổi, con trai út của Trudeau) đều có mặt trong chuyến đi. Cả nhóm còn quây quần ăn uống ngoài trời trước khi Katy Perry lái chiếc xe Jeep cổ điển đưa mọi người về.

Hai con riêng cũng tham gia chuyến đi chơi. Ảnh: Backgrid

Buổi picnic diễn ra ngay sau đêm Trudeau bay tới Los Angeles để cổ vũ bạn gái biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026. Sau màn trình diễn, cặp đôi cùng nhau theo dõi trận đấu giữa tuyển Mỹ và Paraguay trên khán đài.

Mối tình giữa ngôi sao nhạc pop người Mỹ và chính khách Canada 54 tuổi bắt đầu rộ lên từ tháng 7/2025 khi cả hai bị bắt gặp dùng bữa tối tại Montreal. Đến tháng 10, họ chính thức để công chúng biết về mối quan hệ khi xuất hiện tay trong tay tại Paris, rồi Katy Perry xác nhận trên Instagram qua loạt ảnh chụp ở Tokyo 2 tháng sau đó.

Mới nhất, cặp đôi sánh vai trên thảm đỏ Liên hoan phim Tribeca tại New York tuần trước nhân dịp ra mắt phim hòa nhạc Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris. Tại buổi giao lưu, nữ ca sĩ gọi Trudeau là "tình yêu của đời tôi" và cho biết mối quan hệ này mang lại cho cô cảm giác ổn định, vững chắc hơn trong cuộc sống cá nhân.

Trudeau ly thân với vợ cũ Sophie Grégoire vào tháng 8/2023 sau 18 năm hôn nhân. Hai người có ba người con chung.

Katy Perry và Justin Trudeau trên thảm đỏ:

Video: Billboard

Minh Phi

Theo Daily Mail, Page Six