Từng là “cái nôi” công nghiệp phía Nam, hình thành từ thập niên 1960 và giữ vai trò tiên phong trong tiến trình công nghiệp hóa, KCN Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) nay bước vào giai đoạn chuyển mình khi nhiều nhà xưởng im ắng, máy móc dần được tháo dỡ.

Thời hoàng kim, nơi này quy tụ hàng loạt nhà máy sản xuất đa ngành nghề, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều khu nhà xưởng đã ngưng hoạt động, chỉ còn âm thanh của máy móc đang được tháo dỡ. Từng đoàn xe tải, xe ben chuyên dụng ra vào liên tục để di dời thiết bị, vận chuyển vật liệu. Nhiều mặt bằng đã được bàn giao, chờ công tác chuyển đổi công năng.

Anh Nguyễn Văn Linh, một công nhân tham gia tháo dỡ nhà xưởng, cho biết những ngày qua đội của anh làm việc liên tục để kịp tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai từng phần, bảo đảm vừa tháo dỡ vừa giữ an toàn cho khu vực xung quanh.

“Nhiều hạng mục đã tồn tại mấy chục năm nên việc tháo dỡ phải cẩn trọng, đảm bảo an toàn”, anh Linh chia sẻ.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng KCN Biên Hòa 1 đang được tăng tốc, đã hoàn tất hơn 227/236ha. Trong đó, khu vực 1 đạt 93%, khu vực 2 đạt 78% và khu vực 3 đạt 57%. Nhiều doanh nghiệp đang khẩn trương tháo dỡ nhà xưởng, cam kết bàn giao mặt bằng trong tháng 2 và quý I/2026.

Theo kế hoạch, Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh sẽ được đầu tư xây dựng sau khi hoàn tất chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.600 tỷ đồng, trong đó khối công trình hành chính khoảng 6.800 tỷ đồng, trung tâm hội nghị 576 tỷ đồng và hạ tầng, quảng trường hơn 1.200 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh, số lượng cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại khu trung tâm ước khoảng 4.200 người, bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Đề xuất ý tưởng Khu trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai từ hình tượng ruộng bậc thang

Về phương án kiến trúc, đơn vị tư vấn đề xuất ý tưởng lấy hình tượng ruộng bậc thang với 3 khối nhà, gồm 2 khối cao 5 tầng và 1 khối cao 10 tầng. Trên cơ sở nhân sự dự kiến, tư vấn đưa ra hai phương án tổng mặt bằng: phương án 1 bố trí cho 4.200 người; phương án 2 khoảng 3.700 người, không sắp xếp các đơn vị sự nghiệp và hội đặc thù làm việc tại đây.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tiến độ giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh sẽ tạo điều kiện sớm triển khai khu đô thị, thương mại và trung tâm chính trị - hành chính mới. Đồng thời, xác định rõ ranh mốc quy hoạch, chi tiết hóa diện tích từng cơ quan và rà soát phương án hoán đổi vị trí cho phù hợp.