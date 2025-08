Ngày 5/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Công (SN 1993, ở tỉnh Bắc Giang cũ) ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, hồi 10h55 ngày 19/5/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội làm nhiệm vụ, phát hiện chiếc ô tô Toyota Vios do Vũ Xuân Nhất (SN 1989) điều khiển đang đỗ tại khu vực đầu ngõ 297 đường Hoàng Văn Thụ, Hà Nội, cạnh một chiếc xe tải.

Tại thời điểm phát hiện, Trần Huy Thành và Nguyễn Đức Sỹ bước xuống chiếc Toyota Vios, ra vị trí cuối xe tải nhận 2 thùng xốp. Thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đưa về trụ sở để làm rõ.

Quá trình kiểm tra phát hiện 2 thùng xốp màu trắng có chứa ma túy loại MDMA, khối lượng 7.232,9 gam.

Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 15 - 19/5/2022, Nguyễn Văn Công đã bàn bạc, thống nhất và đã thuê Trần Huy Thành và Nguyễn Đức Sỹ nhận và chuyển 2 thùng hàng có chứa ma túy từ Cộng hòa liên bang Đức chuyển về thông qua công ty chuyển phát nhanh.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Khoảng 10h30 ngày 19/5/2022, khi Thành và Sỹ đang nhận 2 thùng hàng có chứa 7.232,9 gam ma túy loại MDMA thì bị bắt quả tang.

Ngày 10/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Công nhưng Công đã bỏ trốn.

Ngày 3/10/2024 Nguyễn Văn Công bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt theo Quyết định truy nã.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Công khai, anh ta vận chuyển ma túy thuê cho đối tượng tên Quyền, đang ở nước ngoài với giá 30 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội như cáo buộc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Công mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Nhận định của HĐXX cho rằng, ma túy là chất kịch độc, là nguyên nhân phát sinh các tội phạm nghiêm trọng khác. Vì hám lợi, bị cáo vẫn vận chuyển số lượng ma túy lớn, gây hậu quả khôn lường cho xã hội.

Tuy nhiên, Bộ Luật Hình sự sửa đổi đã bỏ hình phạt tử hình với tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Do vậy, HĐXX áp dụng quy định pháp luật để xét xử và không áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo.

Đối với Trần Huy Thành và Nguyễn Đức Sỹ, trước đó vào ngày 14/7/2023, hai người này đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.