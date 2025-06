Fruit Me Up là thương hiệu thuộc Andros Việt Nam - tập đoàn đa quốc gia của Pháp có hơn 100 năm tuổi, từ lâu đã đồng hành cùng các gia đình Việt qua những sản phẩm từ trái cây thơm ngon, giàu dinh dưỡng dành cho trẻ. Không chỉ giới thiệu món ăn nhẹ lành mạnh, dinh dưỡng cho bé, thương hiệu Fruit Me Up còn mong muốn góp phần lan tỏa năng lượng tươi vui, gắn kết mọi người qua các hoạt động tương tác, trò chơi, kịch nghệ đầy thú vị.

Kem Thạch Jelly Cool ra mắt tại KIDS FEST 2025 (Lễ hội Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo đại diện Fruit Me Up, Kem Thạch Jelly Cool mang đến trải nghiệm thưởng thức kem hoàn toàn mới với kết cấu mát mềm khó cưỡng, không chất bảo quản, không chất tạo ngọt tổng hợp, không chứa sữa và hoàn toàn từ nguồn gốc thực vật. Với 80% nước ép trái cây tự nhiên, các bé có thể cảm nhận ngay hương trái cây đặc trưng bùng vị và hòa quyện. Sản phẩm được thiết kế với 4 vị hấp dẫn: dâu, đào, vải, xoài, hợp gu sở thích, khẩu vị mỗi thành viên trong gia đình.

Bên trong Kem Thạch Jelly Cool là những hình dáng thú cưng ngộ nghĩnh

Điểm nhấn độc đáo của Jelly Cool còn đến từ những hình dáng thú cưng ngộ nghĩnh như: capybara, gà con, mèo may mắn dành tặng bé bên trong mỗi hộp, thêm niềm vui khi nếm kem. Đặc biệt, mỗi bao bì Jelly Cool còn được thiết kế tinh tế, cho phép ghi chú và nhắn gửi những thông điệp dễ thương đủ biến món ăn thành phần thưởng của ba mẹ hay để các bé dành tặng nhau, lan tỏa thông điệp yêu thương.

Các bé checkin cùng với Kem Thạch Jelly Cool

Trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện tại Kids Fest 2025, gian hàng của Fruit Me Up đã chứng kiến những khoảnh khắc vui vẻ và nụ cười rạng rỡ của hàng trăm gia đình khi cùng nhau nếm thử sản phẩm Jelly Cool, chơi trò chơi nhận thưởng…

“Không khí rộn ràng tiếng cười và tình cảm gắn kết cũng chính là tinh thần mà hãng luôn muốn gửi gắm qua mỗi sản phẩm Kem Thạch Jelly Cool khi hiện diện ở mỗi gia đình”, đại diện Fruit Me Up chia sẻ.

Chị Nguyễn Thanh Huyền (32 tuổi, quận 7, TP.HCM) cho biết: “Bé nhà mình mê ăn vặt nên Kem Thạch mềm mát, vị trái cây tươi ngon là quá hợp cạ con rồi. Con thích - mẹ vui. Điều tiện nữa là Jelly Cool phù hợp cho nhiều dịp vui chơi, tiếp năng lượng nhanh mà lại bổ dưỡng”.

Bên cạnh đó, Fruit Me Up cũng đã kết hợp cùng với Sân khấu kịch Ban Mai để mang đến những tiết mục kịch đầy màu sắc và nhân văn, vừa giúp các bé thư giãn, vừa thưởng thức Kem Thạch Jelly Cool.

Fruit Me Up kết hợp với Sân Khấu Kịch Ban Mai, mang đến những tiết mục kịch hấp dẫn trước các bé

“Con không chỉ thích thú với sản phẩm mà còn chăm chú xem kịch, vừa học hỏi, vừa vui chơi thư giãn. Tôi rất ấn tượng với cách Fruit Me Up tổ chức sự kiện này”, chị Phạm Huệ (37 tuổi, Thủ Đức) chia sẻ.

Các gia đình cùng tham gia nhiều hoạt động sôi nổi cùng bé tại gian hàng Kem Thạch Jelly Cool

"Chúng tôi rất mừng khi thấy các gia đình hào hứng đón nhận Jelly Cool. Đây chính là động lực để Fruit Me Up tiếp tục sáng tạo và mang đến những sản phẩm bổ dưỡng, những trải nghiệm đáng nhớ, đồng hành cùng gia đình các bé yêu", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Lệ Thanh