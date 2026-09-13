Bún riêu Thu, ngõ Thọ Xương

Quán bún riêu Thu nằm ở ngõ Thọ Xương gần Nhà Thờ Lớn, từng được xuất hiện trên kênh truyền hình nổi tiếng thế giới CNN.

Bát bún có đầy đủ riêu cua, đậu rán, thịt bò chần, ốc, trứng vịt lộn. Điểm thu hút thực khách ở nơi đây là vị riêu thật. Trong nước dùng ngoài phần cua còn có xương lợn (một lượng vừa phải, nếu quá nhiều sẽ thành vị bún sườn), cà chua, tôm khô xay, giấm bỗng. Phần giấm thanh thanh, không gắt, chua nhẹ là điểm cộng của quán.

Bún riêu cô Hoàn, Hàng Lược

Đây là quán bún riêu nổi tiếng đông khách của phường Hoàn Kiếm trong nhiều năm. Trước đây quán nằm trong một con ngõ hẹp nhưng nay chuyển sang cửa hàng ở phía đối diện, khang trang hơn.

Nước dùng của quán được đánh giá có vị chua thanh của giấm, quyện cà chua, vị ngọt nhẹ của cua đồng. Bát bún riêu truyền thống đã đủ ngon, một bát bún đầy đủ lại còn đặc sắc hơn với thịt bò mềm, giò tai giòn sần sật, đậu chiên vàng bắt mắt, hành khô phi mỡ tự làm béo thơm.

Bún riêu cua 11 Hàng Bạc

Bún riêu Hàng Bạc từng được đề xuất trên tờ Le Figaro (Pháp) vào năm 2020. Theo đó, món bún có nước dùng đậm vị cua, đa dạng đồ ăn kèm gồm ốc, đậu chiên, gạch cua, chả giò... Tinh túy của món ăn nằm ở nước dùng cua đặc trưng.

Quán có diện tích khá nhỏ hẹp nhưng suốt nhiều năm qua vẫn tấp nập thực khách mỗi giờ ăn sáng và ăn trưa. Với những ai yêu thích hương vị bún riêu cua truyền thống, chỉ cần gọi thêm vài chiếc quẩy, gắp một gắp rau sống để cảm nhận hương vị hài hòa của bát bún quyện với mùi hành phi thơm nức quẩn quanh.

Bún riêu sườn sụn bà Điếc, Nguyễn Thiếp

Nằm trên phố Nguyễn Thiếp, gánh bún mang tên "Bún riêu bà điếc" là địa chỉ ăn đêm nổi tiếng với thực khách Hà Nội.

Bún riêu của quán có mức giá khá rẻ so với nhiều hàng quán phố cổ. Lượng bún và đồ ăn kèm đều đầy đặn. Bát đầy đủ sẽ có cả bề bề, đậu, sườn sụn, thịt bò, giò tai. Quán có bán đồ ăn kèm như tóp mỡ, trứng vịt lộn, quẩy. Tóp mỡ chiên giòn được đựng trong túi nilon, để đảm bảo vệ sinh. Quán mở từ 18h tới nửa đêm.

Bún ốc cô Huệ, Nguyễn Siêu

Quán bún ốc cô Huệ nằm trên phố Nguyễn Siêu, được đánh giá là có hương vị chuẩn truyền thống, ngon, giá cả hợp lý.

Có tuổi đời hơn 35 năm, bún ốc ở đây được thực khách ưa chuộng bởi nước dùng thanh, trong và ngọt tự nhiên, được pha chế từ nước luộc ốc, cà chua, giấm bỗng. Đặc biệt quán không dùng mì chính như ở nhiều nơi khác. Ốc thơm, béo và giòn. Đặc biệt, quán còn có thêm chả ốc, làm theo công thức riêng, rất được lòng thực khách.

Quán cũng phục vụ bún ốc nguội. Bát nước dùng có màu cam nhẹ, đun hơi ấm và có mùi giấm bỗng thơm thoang thoảng.

Bún ốc Giang, Lương Ngọc Quyến

Nằm trên phố Lương Ngọc Quyến, gánh bún ốc Giang từ lâu đã là địa chỉ ăn uống nổi tiếng khu phố cổ. Gánh bún ốc vỉa hè này từng đón một vị khách đặc biệt: cố đầu bếp Anthony Bourdain; và xuất hiện trong chương trình thực tế của đài CNN.

Một bát bún sẽ bao gồm nhiều toppings đa dạng như ốc, giò tai heo, thịt bò, hành lá, cà chua... Nước dùng bún ốc ở đây thanh nhẹ, chua dịu tự nhiên. Con ốc nhồi, ốc nhỏ luôn tươi béo và giòn sần sật.

Bún ốc Thúy, ngõ Đồng Xuân

Quán bún ốc Thúy ở ngõ chợ Đồng Xuân đã có tuổi đời khoảng 70 năm. Thực khách chấp nhận gửi xe, đi bộ, len qua con ngõ đông đúc để xếp hàng thưởng thức bún ốc nơi đây bởi hương vị bún truyền thống đặc trưng.

Quán phục vụ bún ốc truyền thống và bún ốc chuối đậu. Bát bún không thêm giò, thịt bò, chả như nhiều nơi.

Nước dùng trong, đậm đà được ninh từ xương ống. Vị chua nhẹ đến từ cà chua và thoang thoảng mùi nếp cái dùng làm giấm bỗng. Tại quán cũng không phục vụ chanh, quất mà sử dụng me hoặc sấu ủ theo từng mùa. Chủ quán cho hay, vị chua từ chanh, quất có thể lấn át mùi bỗng đặc trưng trong bát bún.