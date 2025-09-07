Hình ảnh và đoạn video ghi lại sự việc được Mike Holston chia sẻ lên mạng xã hội hôm 4/9. Theo đó, nam du khách người Mỹ được cho là đã tới một vùng nước nông gần sông Lockhart ở Cape York (bang Queensland) để "bắt cá sấu".

Người đàn ông tự xưng là “Tarzann đời thực” không ngần ngại rượt đuổi theo một con cá sấu, rồi lao lên lưng nó, kéo lên bờ trong khi một tay quay hình, theo New York Post.

Hình ảnh được nam du khách đăng tải trên trang cá nhân có hàng triệu người theo dõi để 'câu like' (lượt thích). Ảnh: Ins/@therealtarzann

“Con cá sấu này cắn tôi, nhưng tôi cũng đã giữ chặt được nó. Đây là giấc mơ của tôi từ nhỏ: đến Australia, được chạm tay vào cá sấu và nhìn chúng thật gần", Holston nói trong video và khoe vết thương rỉ máu trên cánh tay.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng của Holston đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và vô số bình luận chỉ trích. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ cho rằng đây là hành động liều lĩnh, thiếu trách nhiệm, không chỉ đe dọa tính mạng bản thân mà còn có nguy cơ tạo ra hiệu ứng xấu, cổ vũ những người khác bắt chước.

Có bình luận bày tỏ sự thất vọng, gọi hành động này là “ngu ngốc và đáng buồn” thay vì dũng cảm.

Tổ chức bảo vệ động vật (CROC) tại Queensland nhấn mạnh: “Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Bảo tồn Thiên nhiên. Khi bị đưa lên mạng xã hội còn tạo ra những tiền lệ rất nguy hiểm”.

Sở Môi trường Queensland ngay sau đó cũng xác nhận cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc. Theo quy định, những cá nhân có hành vi cố ý làm phiền hoặc bắt giữ cá sấu khi không có giấy phép có thể bị phạt tới 18.000 USD (475 triệu đồng).

Các chuyên gia động vật hoang dã cũng lên tiếng cảnh báo, nhấn mạnh rằng cá sấu là một trong những loài săn mồi nguy hiểm nhất hành tinh. Tiếp cận ở khoảng cách quá gần có thể khiến con người mất mạng chỉ trong vài giây.