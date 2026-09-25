Tính đến hết ngày 24/9, đoàn TTVN giành được 1 HCV, 1 HCB, 15 HCĐ. Với một số niềm hy vọng ở bắn súng, Canoeing, cự tạ... TTVN quyết tâm giành thêm HCV nhằm cải thiện vị trí trên BXH Asiad 2026.

Tuy nhiên, hôm nay là ngày thi đấu không thành công với đoàn TTVN khi chỉ giành được 1 HCĐ của cặp VĐV Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương ở nội dung Kayak đôi nữ 500m, với thành tích 1 phút 57 giây 255.

Như vậy, tính tới hết ngày 25/9, đoàn TTVN giành tổng số 1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:

HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m).