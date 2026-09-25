Tính đến hết ngày 24/9, đoàn TTVN giành được 1 HCV, 1 HCB, 15 HCĐ. Với một số niềm hy vọng ở bắn súng, Canoeing, cự tạ... TTVN quyết tâm giành thêm HCV nhằm cải thiện vị trí trên BXH Asiad 2026.
Tuy nhiên, hôm nay là ngày thi đấu không thành công với đoàn TTVN khi chỉ giành được 1 HCĐ của cặp VĐV Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương ở nội dung Kayak đôi nữ 500m, với thành tích 1 phút 57 giây 255.
Như vậy, tính tới hết ngày 25/9, đoàn TTVN giành tổng số 1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ.
Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:
HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).
HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m).
Điền kinh
Tạ Ngọc Tưởng xếp hạng 10 chung cuộc nội dung 400m nam, không giành quyền vào chung kết.
Điền kinh
Tại lượt 3 vòng loại cự ly 400m nữ, Hoàng Thị Minh Hạnh chỉ đứng hạng 5, không giành quyền vào chung kết.
Điền kinh
BTC trao HCĐ cho các VĐV Việt Nam ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam-nữ. Ở cuộc tranh tài này, Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc, đạt thành tích 3 phút 14 giây 54.
Bơi
Nguyễn Huy Hoàng về đích thứ tư nội dung 400m tự do với thành tích 3 phút 48 giây 86. Như vậy, anh chính thức chia tay Asiad 20 mà không có được tấm huy chương nào. Tại chung kết 50m bướm, Phạm Thanh Bảo về đích thứ 9 với thành tích 27 giây 85. Trong khi đó, Dương Văn Hoàng Quy về thứ 8 nội dung bơi bướm 200m nam.
Cầu lông
Đôi VĐV Trần Đình Mạnh/ Phạm Thị Khánh dừng bước ở nội dung đôi nam nữ sau trận thua trước hai VĐV Hàn Quốc.
Bóng ném
Tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan 21-29.
Thể dục dụng cụ
Trịnh Hải Khang kết thúc chung kết nội dung nhảy chống nam với vị trí thứ 7 chung cuộc. Như vậy tuyển thể dục dụng cụ khép lại Asiad mà không giành được huy chương nào.
Cử tạ
Với tổng cử 216kg, Quàng Thị Tâm đứng thứ 4 ở hạng 57kg nữ. Giành HCV ở nội dung này là Oh Kwang Ok của Triền Tiên, với tổng mức tạ là 238kg.
Bóng đá nữ
Danh sách thi đấu trận tuyển nữ Việt Nam vs Trung Quốc:
Boxing
VĐV Võ Thị Kim Ánh để thua đối thủ người Đài Loan (Trung Quốc) Huang Hsiao Wen ở tứ kết hạng 54kg nữ.
bắn súng
Ba VĐV Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang xếp hạng 9 chung cuộc nội dung súng trường ba tư thế nam.
Canoeing
Cặp VĐV Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương giành HCĐ nội dung Kayak đôi nữ 500m với thành tích 1 phút 57 giây 255. Như vậy, đây là tấm HCĐ thứ 5 của đội Canoeing Việt Nam.
Cầu lông
Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã dễ dàng đánh bại đối thủ Bahrain Sayed Adnan với tỷ số 2-0 (21/8, 21/8) ở vòng một nội dung đơn nam.
Đấu kiếm
Tuyển nữ Việt Nam thua 17-45 trước đối thủ Trung Quốc ở tứ kết nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ, qua đó không thể đi tiếp để tranh huy chương.
Bơi
Dương Văn Hoàng Quy giành quyền vào chung kết nội dung 200m bướm nam, với thời gian 2 phút 01 giây 83 giây. Nguyễn Quang Thuấn chỉ xếp thứ 14 nên bị loại.
Đấu kiếm
Tuyển đấu kiếm Việt Nam đánh bại Philippines 45-29 ở vòng 16 nội dung kém 3 cạnh đồng đội nữ.
Canoeing
Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Minh Tuấn xếp thứ ba ở bán kết nội dung K2 500m nam với thành tích 1 phút 38,449 giây, vào vòng chung kết tranh chấp huy chương.
Bơi
Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc lần lượt về thứ ba và tư ở lượt bơi thứ hai vòng loại 400m tự do với thành tích 3 phút 50 giâ 65 giây và 3 phút 51 giây 88, giành quyền vào chung kết.
Bắn súng
Hai xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh không thể giành quyền vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ hỗn hợp, khi chỉ xếp thứ sáu ở vòng loại với 578 điểm.
Bơi
Nguyễn Thúy Hiền xếp hạng 14 chung cuộc nội dung bơi bướm 50m nữ, không giành quyền vào chung kết.
Cầu lông
2 VĐV Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh thắng cặp VĐV của Macau (Trung Quốc) ở vòng loại nội dung đôi nam nữ.
7h30
Hai trận bóng đá nam-nữ rất được chờ đợi. U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc trong trận tứ kết bóng đá nam diễn ra lúc 17h30 trong khi lúc 13h là trận tuyển nữ Việt Nam vs Trung Quốc cũng ở vòng tứ kết.
7h15
Quàng Thị Tâm ở môn cử tạ hứa hẹn cũng có thể cạnh tranh huy chương ở hạng cân 57kg nữ khi các VĐV Trung Quốc không đăng ký tham dự.
7h00
Đoàn TTVN hôm nay tranh tài ở 12 môn với kỳ vọng có thể giành thêm huy chương ở các môn bắn súng, canoeing, cử tạ... Đáng chú ý, ở môn bắn súng, sau thất bại trong ngày 24/9, xạ thủ Phạm Quang Huy bước vào nội dung đồng đội nam nữ kết hợp 10m súng ngắn hơi. Anh thi đấu cặp cùng đồng đội Trịnh Thu Vinh với quyết tâm chinh phục huy chương. Cả hai được đánh giá cao khi từng giành HCV châu Á.