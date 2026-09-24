Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm nhiều huy chương trong ngày 24/9 tại ASIAD 2026. Điền kinh ghi dấu ấn với tấm HCĐ tiếp sức 4x400m hỗn hợp của Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc, đạt thành tích 3 phút 14 giây 54.
Ở cử tạ, Trần Minh Trí giành HCĐ hạng 65kg nam với mức cử giật 139kg và cử đẩy 170kg. Rowing cũng thi đấu thành công khi liên tiếp mang về HCĐ ở các nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn, thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng, thuyền đôi nữ một mái chèo và thuyền bốn nam.
Thể thao điện tử giành HCĐ Naraka: Bladepoint sau khi thua Thái Lan 2-3 ở bán kết. Trong buổi sáng, võ sĩ Đinh Văn Tâm giành HCB wushu hạng 56kg nam, tấm HCB đầu tiên của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20.
Ở các nội dung khác, Nguyễn Thị Oanh xếp thứ 5 chung kết 10.000m nữ, còn Đặng Ngọc Xuân Thiện đứng thứ tư nội dung ngựa vòng.
Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:
HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).
HCĐ (15): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp).
Điền kinh có HCĐ
Bốn chân chạy Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc về đích thứ 4 nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp, với thành tích 3 phút 14 giây 54. HCV thuộc về đội chạy của Bahrain với thành tích 3 phút 12 giây 87, trong khi đội Ấn Độ về nhì với thời gian 3 phút 14 giây 46.
ĐIỀN KINH
Đội chạy tiếp sức Việt Nam gồm bốn VĐV Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc chuẩn bị bước vào chung kết nội dung 4x400 hỗn hợp nam nữ.
Thể dục dụng cụ
VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong đạt 14.133 điểm ở chung kết nội dung vòng treo, anh xếp thứ 4 và không giành huy chương. Hai VĐV Trung Quốc giành HCV và HCĐ, trong khi HCB thuộc về đại diện Nhật Bản.
ĐIỀN KINH
Chung kết cuộc thi chạy 10.000m khép lại, Nguyễn Thị Oanh dù thi đấu rất nỗ lực cũng chỉ về đích thứ 5, với thành tích 33 phút 44 giây 92. Về nhất giành HCV là VĐV của Bahrain Yavi Winfred với thành tích 32 phút 39 giây 18. Đại diện chủ nhà Nhật Bản Nozomi Tanaka giành HCB khi đạt thời gian 32 phút 41 giây 54, trong khi HCĐ thuộc về VĐV Ấn Độ. Trong khi đó, Lê Thị Tuyết về đích cuối cùng với thời gian hơn 38 phút.
ĐIỀN KINH
Sau 7.000m, Nguyễn Thị Oanh tạm dẫn đầu với thời gian 23 phút 24 giây 03. Trong khi đó, Lê Thị Tuyết đang tụt lại khá xa cùng nhóm 5-6 VĐV. "Cô bé hạt tiêu" của Việt Nam chịu sự cạnh tranh quyết liệt của VĐV Qatar, Jebet Ruth và Jepkemei Daisy của Kazakhstan.
ĐIỀN KINH
Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh cùng đồng đội Lê Thị Tuyết bắt đầu tranh tài ở chung kết nội dung chạy 10.000m nữ. Hai đại diện của Việt Nam tranh tài cùng 11 VĐV khác của các quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Bahrain, Singapore, Nepal, Hàn Quốc, Ấn Độ, Kyrgyzstan và Kazakhstan.
Điền kinh
Hai VĐV Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường đang thi chung kết nội dung nhảy xa ba bước. Ngọc Hà đã thực hiện xong lần nhảy đầu tiên với thành tích 13m13, tạm xếp thứ thứ 8, trong khi Nguyễn Thị Hường chưa thi đấu. VĐV Trung Quốc đang tạm dẫn đầu với thành tích 14m12.
Thể dục dụng cụ
VĐV Đặng Ngọc Xuân Thiện hoàn thành bài thi chung kết ngựa vòng với điểm số 14.400, tạm xếp thứ tư, sau các đối thủ người Uzbekistan, Iran và Nhật Bản. Đại diện của Việt Nam hụt tấm huy chương ở nội dung này.
Thể dục dụng cụ
VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Như đạt 13,449 điểm tại chung kết Nhảy chống nữ, rất đáng tiếc khi đại diện của Việt Nam thua VĐV Trung Quốc đạt HCĐ chỉ 0,001 điểm.
Cử tạ
Cử tạ giành HCĐ.
Chung kết hạng cân 65 kg nam, Trần Minh Trí có thành tích cử giật 139 kg, cử đẩy 170 kg.
Trao giải HCĐ Rowing
Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ nhận HCĐ Thuyền đôi nữ một mái chèo.
Bơi
Phạm Thanh Bảo không thành công ở chung kết 200 mét bướm nam. VĐV mới 17 tuổi Shin Ohashi của Nhật Bản giành HCV và lập kỷ lục thế giới.
Kỷ lục cũ của Qin Haiyang (Trung Quốc), với thời gian 2:05.48.
HCĐ
Rowing giành thêm HCĐ.
Chung kết A nội dung Thuyền bốn nam, các tay chèo Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú về thứ 3 chung cuộc, sau các đội Trung Quốc và Uzbekistan.
HCĐ
Esports giành HCĐ.
Đội tuyển NARAKA: Bladepoint để thua đáng tiếc 1-2 trước Thái Lan ở bán kết. Kết quả này đồng nghĩa Esports Việt Nam đồng hạng Ba tại ASIAD 2026.
HCĐ
Rowing giành HCĐ thứ 3 trong ngày. Ở chung kết nội dung Thuyền đôi nữ một mái chèo, bộ đôi Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ xếp thứ ba sau 2.000 mét.
Hảo và Huệ có phần duối sức so với các đối thủ Trung Quốc và Uzbekistan, dù có thời điểm hai cô vươn lên dẫn đầu.
Niềm vui Rowing
Sau cùng, Phạm Thị Bích Ngọc cũng có mặt để mừng danh hiệu HCĐ với Tú Uyên và ban huấn luyện.
Trao giải HCĐ cho Rowing
Khoảnh khắc đầy xúc động, thể hiện nghị lực vượt khó của các cô gái Việt Nam. Sau khi cần chăm sóc y tế, Phạm Thị Bích Ngọc không thể tham dự lễ trao huy chương.
Trần Thị Thu Uyên trên bục nhận huy chương có cử chỉ một nửa còn lại là của người đồng đội Bích Ngọc.
HCĐ
Rowing giành HCĐ thứ hai.
Ở nội dung chung kết Thuyền đôi nữ hai mái chèo, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc về thứ ba, sau Trung Quốc và Iran.
Đây là nỗ lực tuyệt vời của hai cô gái. Bích Ngọc sau khi về đích phải nhờ sự trợ giúp của các bác sĩ.
Boxing
Hoàng Ngọc Mai để thua tính điểm 0-5 trước đối thủ rất mạnh của Thái Lan ở hạng cân 65 kg nữ.
Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026
(Tính đến 9h30 ngày 24/9)
Trao HCĐ
Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông trên bục nhận huy chương ASIAD 2026
HCĐ
Rowing mang về tấm HCĐ thứ 9 cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Ở nội dung Thuyền 4 nữ một mái chèo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông về thứ 3 và giành HCĐ.
Bơi
Ở vòng loại 200 m ếch nam, Phạm Thanh Bảo giành quyền vào thi chung kết vào chiều nay.
Điền kinh
Vòng loại 4 × 400 m hỗn hợp, đoàn Việt Nam với Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng xếp thứ hai đợt chạy đầu tiên với thành tích 3:16.08. Việt Nam sẽ vào vòng chung kết.
Bơi
Dương Văn Hoàng Quy về nhất ở nhóm bơi tứ hai, vòng loại 50 m bơi bướm nam với thành tích 25 giây 66. Tuy nhiên, kết quả này không đủ giúp anh vào chung kết. Xếp thứ 10 trong nhóm vào tranh huy chương có thành tích 23 giây 78.
Bơi
Nguyễn Thúy Hiền chỉ xếp hạng 15/16 VĐV nội dung 50 m tự do nữ, không thể vào chung kết.
HCB
Wushu mang về HCB cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Đinh Văn Tâm thua 0-2 trước Ou Jiaming của Trung Quốc trong trận chung kết tán thủ hạng cân 56kg.
Chấn thương khiến Tâm không có được thể trạng và độ nhanh nhẹn cần thiết.
Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đoàn Trung Quốc trong các trận chung kết tán thủ sáng nay.
Bóng chuyền bãi biển
Đinh Thị Mỹ Ngà - Mai Hồng Hạnh đã không thể gây bất ngờ trước cặp đôi của Trung Quốc.
Bóng chuyền bãi biển
Cặp Đinh Thị Mỹ Ngà - Mai Hồng Hạnh của Việt Nam bước vào thi đấu vòng bảng với đối thủ Trung Quốc.
Lịch thi đấu ngày 5 ASIAD 2026 của Thể thao Việt Nam
|
Giờ (giờ Hà Nội)
|
Môn
|
Nội dung, vòng đấu
|
VĐV / đối thủ
|
07:00
|
Bóng chuyền bãi biển nữ
|
Việt Nam 1 – Trung Quốc, vòng bảng
|
07:20
|
Rowing
|
Thuyền đơn nữ hạng nhẹ, chung kết A
|
Hồ Thị Duy
|
07:40
|
Rowing
|
Thuyền đôi nữ hạng nhẹ, chung kết A
|
Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo
|
07:45
|
Bắn súng
|
Súng ngắn cá nhân nam, vòng loại
|
Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành
|
07:50
|
Wushu
|
56 kg nam, chung kết
|
Đinh Văn Tâm – VĐV Trung Quốc
|
08:00
|
Bóng chuyền bãi biển nữ
|
Việt Nam 2 – Nhật Bản, vòng bảng
|
08:00
|
Bơi
|
50 m tự do nữ, vòng loại
|
Nguyễn Thúy Hiền
|
08:00
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng bảng
|
Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam
|
08:00
|
Điền kinh
|
Nhảy xa nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
08:00
|
Canoeing
|
Canoe đôi nữ (K2) 500 m, bán kết
|
Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm
|
08:00
|
Rowing
|
Thuyền đôi nam một mái chèo, chung kết B
|
Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú
|
08:10
|
Bơi
|
50 m bướm nam, vòng loại
|
Dương Văn Hoàng Quy
|
08:20
|
Điền kinh
|
4 × 400 m hỗn hợp, vòng loại
|
Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh
|
08:30
|
Bơi
|
200 m ếch nam, vòng loại
|
Phạm Thanh Bảo
|
08:30
|
Điền kinh
|
Nhảy ba bước nam, vòng loại
|
Hồ Trọng Mạnh Hùng
|
08:40
|
Điền kinh
|
Nhảy cao nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
08:40
|
Rowing
|
Thuyền bốn nữ hai mái chèo, chung kết A
|
Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo
|
08:51
|
Bơi
|
800 m tự do nam, vòng loại
|
Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc
|
09:00
|
Rowing
|
Thuyền bốn nữ một mái chèo, chung kết A
|
Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông
|
09:30
|
Canoeing
|
Canoe đơn nữ (C1) 200 m, chung kết A
|
Diệp Thị Hương
|
09:50
|
Canoeing
|
Canoe đôi nữ (K2) 500 m, chung kết A
|
11:00
|
Bóng chuyền bãi biển nam
|
Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc), vòng bảng
|
11:00
|
Boxing
|
65 kg nữ, vòng loại
|
Hoàng Ngọc Mai – VĐV Thái Lan
|
11:00
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/32
|
11:00
|
Thể thao điện tử
|
NARAKA: Bladepoint, bán kết
|
Việt Nam – Thái Lan
|
11:30
|
Cử tạ
|
60 kg nam, chung kết
|
K’ Dương
|
11:35
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/16
|
12:30
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/8
|
12:30
|
Canoeing
|
Kayak đơn nam (K1) 500 m, vòng loại
|
Vũ Lê Thiên Hải
|
12:30
|
Rowing
|
Thuyền đôi nữ hai mái chèo, chung kết A
|
Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc
|
13:00
|
Canoeing
|
Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500 m, vòng loại
|
Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh
|
13:10
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, tứ kết
|
13:45
|
Bắn súng
|
Súng ngắn cá nhân nam, chung kết
|
14:10
|
Rowing
|
Thuyền đôi nữ một mái chèo, chung kết A
|
Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ
|
14:30
|
Rowing
|
Thuyền bốn nam hai mái chèo, chung kết B
|
Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành
|
14:50
|
Rowing
|
Thuyền bốn nam, chung kết A
|
Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú
|
15:00
|
Bơi
|
50 m tự do nữ, chung kết
|
15:00
|
Boxing
|
51 kg nữ, vòng loại
|
Nguyễn Thị Tâm – VĐV Đài Loan (Trung Quốc)
|
15:00
|
Cử tạ
|
65 kg nam, chung kết
|
Trần Minh Trí
|
15:00
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, bán kết
|
15:00
|
Thể thao điện tử
|
NARAKA: Bladepoint, chung kết
|
15:05
|
Bơi
|
50 m ếch nam, chung kết
|
15:11
|
Bơi
|
200 m ếch nữ, chung kết
|
15:19
|
Bơi
|
200 m ếch nam, chung kết
|
15:43
|
Bơi
|
800 m tự do nam, chung kết
|
15:55
|
Thể dục dụng cụ
|
Nhảy chống nữ, chung kết
|
Nguyễn Thị Quỳnh Như
|
16:20
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, chung kết
|
16:30
|
Thể dục dụng cụ
|
Ngựa vòng, chung kết
|
Đặng Ngọc Xuân Thiện
|
17:13
|
Điền kinh
|
Đẩy tạ nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
17:44
|
Điền kinh
|
Nhảy ba bước nữ, chung kết
|
Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường
|
18:25
|
Thể dục dụng cụ
|
Vòng treo nam, chung kết
|
Nguyễn Văn Khánh Phong
|
19:00
|
Điền kinh
|
200 m nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
19:25
|
Điền kinh
|
10.000 m nữ, chung kết
|
Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết
|
20:25
|
Điền kinh
|
4 × 400 m hỗn hợp, chung kết
*Lịch có thể thay đổi theo BTC.
06h00
Ngày 24/9, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu với nhiều cơ hội tranh huy chương tại ASIAD 2026.
Tâm điểm là rowing, nơi các tay chèo góp mặt ở nhiều chung kết A ngay từ buổi sáng, trong đó có Hồ Thị Duy và các đội thuyền nữ.
Trên đường đua canoeing, Diệp Thị Hương dự chung kết canoe đơn nữ 200 m, còn đôi Bùi Mai Hạnh – Hoàng Thị Lâm có thể tranh huy chương nếu vượt qua bán kết.
Điền kinh chờ đợi Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết ở nội dung 10.000 m nữ, cùng Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường ở nhảy 3 bước. Bắn súng, cử tạ và thể dục dụng cụ cũng có các nội dung chung kết.
Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng tìm vé vào chung kết 800 m tự do nam.
Ngoài ra, tâm điểm trong buổi sáng là Đinh Văn Tâm thi chung kết wushu với đối thủ người Trung Quốc.