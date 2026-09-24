Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm nhiều huy chương trong ngày 24/9 tại ASIAD 2026. Điền kinh ghi dấu ấn với tấm HCĐ tiếp sức 4x400m hỗn hợp của Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc, đạt thành tích 3 phút 14 giây 54.

Ở cử tạ, Trần Minh Trí giành HCĐ hạng 65kg nam với mức cử giật 139kg và cử đẩy 170kg. Rowing cũng thi đấu thành công khi liên tiếp mang về HCĐ ở các nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn, thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng, thuyền đôi nữ một mái chèo và thuyền bốn nam.

Thể thao điện tử giành HCĐ Naraka: Bladepoint sau khi thua Thái Lan 2-3 ở bán kết. Trong buổi sáng, võ sĩ Đinh Văn Tâm giành HCB wushu hạng 56kg nam, tấm HCB đầu tiên của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20.

Ở các nội dung khác, Nguyễn Thị Oanh xếp thứ 5 chung kết 10.000m nữ, còn Đặng Ngọc Xuân Thiện đứng thứ tư nội dung ngựa vòng.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:

HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (15): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp).