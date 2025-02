LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1/8 EUROPA LEAGUE 2024/25 (giờ Việt Nam) LƯỢT ĐI LƯỢT VỀ GIỜ ĐỘI TỶ SỐ ĐỘI TRỰC TIẾP 7/3 14/3 CXĐ Real Sociedad MU 7/3 14/3 CXĐ AZ Alkmaar Tottenham 7/3 14/3 CXĐ Viktoria Plzen Lazio 7/3 14/3 CXĐ Ajax Eintracht Frankfurt 7/3 14/3 CXĐ AS Roma Athletic Bilbao 7/3 14/3 CXĐ Fenerbahce Rangers 7/3 14/3 CXĐ FCSB Lyon 7/3 14/3 CXĐ Bodø/Glimt Olympiacos

Buổi lễ bốc thăm vòng 1/8 Europa League tại Nyon (Thụy Sĩ) đã xác định xong 8 cặp đấu. Tâm điểm chính là màn so tài giữa MU và Real Sociedad.

Đây là đối thủ được xem là khó chơi đối với thầy trò HLV Amorim. Bởi ở mùa giải 2022/23, Quỷ đỏ thành Manchester thất bại 0-1 ngay trên sân nhà tại lượt đi vòng bảng và cũng chỉ thắng tối thiểu trên đất Tây Ban Nha ở trận tái đấu.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League. Ảnh: Europa League

Đại diện còn lại của Ngoại hạng Anh là Tottenham dễ thở hơn khi chỉ phải chạm trán AZ Alkmaar.

Một cặp đấu khác được đánh giá cân tài ngang sức là Roma vs Athletic Bilbao, Fenerbahce của HLV Jose Mourinho sẽ đối đầu Rangers.

Các cặp đấu còn lại gồm: FCSB vs Lyon, Bodo/Glimp vs Olympiacos, Ajax vs Frankfurt và Viktoria Plzen vs Lazio.

Theo lịch ấn định trước đó, lượt đi vòng 1/8 Europa League được tổ chức vào ngày 7/3 (theo giờ Việt Nam), lượt về diễn ra sau đó một tuần.

