Arsenal bị Borussia Dortmund cầm hòa 1-1 tại Emirates, qua đó chấm dứt chuỗi 12 trận thắng liên tiếp trên sân nhà ở vòng bảng Champions League.

Đội bóng của Mikel Arteta gần như đã cuốn phăng mọi chướng ngại ở giai đoạn đầu Champions League, nhưng lần này Arsenal phải tiếp một Dortmund đang vào phom.

Arsenal sớm nắm thế chủ động và mở tỷ số ngay phút 10. Noni Madueke chuyền cho Viktor Gyokeres tung cú sút xa sấm sét, đưa bóng qua đầu thủ môn Gregor Kobel rồi nằm trong lưới. Đây là lần thứ 4 tiền đạo Thụy Điển góp dấu giày vào bàn thắng ở sân chơi châu Âu mùa này cùng “Pháo thủ”.

Đội chủ nhà tiếp tục dồn lên tìm bàn thứ 2. Christos Tzolis từ cánh trái ngoặt vào trong rồi dứt điểm, buộc Kobel cản phá, trước khi cú đá bồi của Madueke bị chặn.

Arsenal liên tục uy hiếp khung thành Dortmund, khiến Nico Schlotterbeck phải xoạc bóng kịp thời để chặn pha đột phá của Declan Rice. Gyokeres lại được Madueke mớm bóng và có cơ hội lập thêm một siêu phẩm, nhưng lần này anh sút vọt xà.

Dortmund suýt trừng phạt sự phung phí của đội chủ nhà ngay trước giờ nghỉ, khi Joane Gadou dứt điểm từ góc hẹp, buộc Kepa Arrizabalaga - thay Raya chấn thương - phải cứu thua ở cột gần.

Dortmund chơi quyết liệt hơn sau giờ nghỉ và lẽ ra đã gỡ hòa nếu Maximilian Beier dứt điểm chuẩn xác hơn từ quả tạt của Daniel Svensson.

Đến phút 55, Beier sửa sai. Gadou đi bóng xuất sắc rồi chọc khe cho tiền đạo người Đức tung cú sút chân trái gọn gàng, hạ Kepa. Arsenal lập tức tìm cách tái lập thế dẫn bàn, nhưng Kobel xuất sắc cản cú đánh đầu của Piero Hincapie.

Đội bóng của Niko Kovac tiếp tục gây sóng gió. Jobe Bellingham đưa bóng vào lưới sau khi Kepa đẩy cú sút của Julian Ryerson ra đúng tầm chân anh, song bàn thắng bị hủy vì lỗi việt vị.

Arsenal lại thoát hiểm khi trọng tài bỏ qua tình huống Dortmund cho rằng Gyokeres để bóng chạm tay. Ở đầu sân bên kia, tiền đạo người Thụy Điển bay người đánh đầu chệch cột trong gang tấc từ quả tạt của Martin Odegaard.

Arteta sau đó chỉ biết nhìn với vẻ khó tin khi Hincapie đón quả đá phạt của Odegaard ở cột xa rồi căng ngược vào trong, khiến Serhou Guirassy hai lần đưa bóng dội cột trong nỗ lực cản phá. Đến lượt Declan Rice sút trúng khung gỗ sau đường chuyền của Eberechi Eze.

Tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận. Dortmund kéo dài mạch bất bại trên mọi đấu trường lên 9 trận (thắng 6, hòa 3), trong khi Arsenal nâng kỷ lục của CLB lên 20 trận liên tiếp không thua trong 90 phút chính thức tại Champions League (thắng 14, hòa 6).

Chuỗi này dài hơn 1 trận so với thành tích của Ajax (1994-1996) và Bayern Munich (2001-2002, 2019-2021). Dù vậy, “Pháo thủ” có nhiều lý do để tiếc nuối khi đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn.