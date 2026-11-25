Trước cuộc đối đầu này, phong độ của Man City ở Champions League trái ngược với đà sa sút tại giải quốc nội. Dù vậy, đội chủ nhà nhập cuộc chậm chạp và gặp khó trong việc xuyên phá hàng thủ Napoli. Man City tung ra vài cú sút nhưng không thực sự gây khó cho Milinkovic-Savic. Đại diện Serie A cũng có cơ hội song thiếu sắc bén, đặc biệt là Matteo Politano, người hai lần bỏ lỡ thời cơ thuận lợi để chuyền cho đồng đội dứt điểm.

Erling Haaland thường là người khiến đối thủ trả giá vì những pha bỏ lỡ như vậy. Nhưng khi được đánh đầu trong tư thế không ai kèm, tiền đạo Na Uy lại đưa bóng thẳng vào vị trí của Milinkovic-Savic. Ngay trước giờ nghỉ, Napoli suýt mở tỷ số từ cơ hội ngon ăn nhất hiệp 1. Sam Beukema thoải mái đánh đầu nhưng bóng đi đúng chỗ Donnarumma. Pha bóng này khiến HLV Max Allegri và CĐV đội khách tiếc nuối.

Man City chỉ thoát hiểm trong chốc lát. Ít phút sau giờ nghỉ, Rasmus Hojlund đón đường chuyền của Billy Gilmour, xoay trở trong vòng cấm rồi tung cú sút chân trái vào góc xa, mở tỷ số cho Napoli. Đó hẳn là bàn thắng mang lại niềm vui đặc biệt cho Hojlund - người cũ của MU. Enzo Maresca thực hiện vài thay đổi nhằm tăng sức tấn công nhưng hiệu quả chưa đến ngay. Nếu không xoay chuyển được tình thế, Man City sẽ rơi vào chuỗi trận không thắng trên sân nhà dài nhất trong 18 năm.

Ayyoub Bouaddi chọn đúng lúc để ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp ở cấp độ đội 1. Anh đệm bóng bằng chân trái từ đường căng ngang trả ngược của Jeremy Doku, gỡ hòa cho Man City. Đội chủ nhà vừa lấy lại khí thế thì Napoli lại vượt lên. Noa Lang lẻn ra sau hàng thủ, đón quả tạt của Leonardo Spinazzola rồi vô lê tung lưới Donnarumma.

Trong những phút cuối, khi Haaland hầu như không thể chạm bóng, Man City trông chờ một khoảnh khắc đột biến và Rayan Cherki đã mang đến điều đó. Tuyển thủ Pháp đột phá trong vòng cấm rồi sút chéo góc, ấn định tỷ số 2-2. Bàn gỡ mở ra hy vọng về một cái kết kịch tính, nhưng những nỗ lực cuối cùng của Man City không mang lại thêm bàn thắng. Đội chủ nhà trải qua chuỗi trận không thắng trên sân nhà dài nhất kể từ năm 2008, còn Napoli đã qua 9 trận sân khách liên tiếp không thắng ở Champions League.