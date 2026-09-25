Malaysia khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 3-0 trước Bangladesh ở bảng A. Arif Aiman sớm tạo khác biệt với bàn mở tỷ số ở phút 18, rồi hoàn tất cú đúp ở phút 37, giúp “Hổ vàng” bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2 bàn.

Sang hiệp 2, tiền đạo nhập tịch Bergson ghi bàn ở phút 52, nâng tỷ số lên 3-0. Malaysia tiếp tục tìm kiếm bàn thắng, nhưng Tierney dứt điểm trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

Chiến thắng này mang lại 3 điểm đầu tiên cho Malaysia tại bảng đấu có chủ nhà Indonesia và Singapore.

Ghi bàn: Arif Aiman 18', 37', Bergson 52'.

Đội hình xuất phát:

Bangladesh (4-2-3-1): Srabon; Choudhury, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin; Sohel Rana, Shamit Shome; Fahamedul Islam, Shakil Topu, Ali Wahid; Rakib Hossain.

Malaysia (4-2-3-1): Haziq Nadzli; Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin-Ong; Hidalgo, Nooa Laine; Arif Aiman, Stuart Wilkin, Faisal Halim; Bergson.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Bangladesh vs Malaysia: