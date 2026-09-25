Malaysia khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 3-0 trước Bangladesh ở bảng A. Arif Aiman sớm tạo khác biệt với bàn mở tỷ số ở phút 18, rồi hoàn tất cú đúp ở phút 37, giúp “Hổ vàng” bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2 bàn.
Sang hiệp 2, tiền đạo nhập tịch Bergson ghi bàn ở phút 52, nâng tỷ số lên 3-0. Malaysia tiếp tục tìm kiếm bàn thắng, nhưng Tierney dứt điểm trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.
Chiến thắng này mang lại 3 điểm đầu tiên cho Malaysia tại bảng đấu có chủ nhà Indonesia và Singapore.
Ghi bàn: Arif Aiman 18', 37', Bergson 52'.
Đội hình xuất phát:
Bangladesh (4-2-3-1): Srabon; Choudhury, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin; Sohel Rana, Shamit Shome; Fahamedul Islam, Shakil Topu, Ali Wahid; Rakib Hossain.
Malaysia (4-2-3-1): Haziq Nadzli; Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin-Ong; Hidalgo, Nooa Laine; Arif Aiman, Stuart Wilkin, Faisal Halim; Bergson.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Bangladesh vs Malaysia:
90'+4
Hết giờ! Bangladesh 0-3 Malaysia!
Màn khởi đầu tốt của Malaysia. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe lẽ ra có thể thắng cách biệt lớn hơn.
90'
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
83'
Malaysia điều chỉnh hàng thủ, Syahmi Safari vào sân thay Quentin Cheng.
83'
Emon nhận thẻ vàng.
82'
Xà ngang! Malaysia phản công nhanh, Fergus Tierney tung cú sút chân phải sát vòng cấm đưa bóng chạm xà ngang khung thành Bangladesh.
82'
Cơ hội! Sau pha pressing tốt, Emon có cơ hội tung cú sút ở rìa vòng cấm nhưng bóng đi nhẹ thẳng vào tay thủ môn Malaysia.
77'
Trong pha phạt góc, hậu vệ trẻ Zidane Yousuf của Bangladesh lên tham gia tấn công đánh đầu ra ngoài.
76'
Không vào! Hamza Choudhury bật tường trung lộ với đồng đội rồi băng nhanh vào vòng cấm, nhưng cú đá của anh bị thủ môn Haziq Nadzli dâng lên cản phá thành công.
71'
Cơ hội! Trong tình huống phạt góc của Malaysia, Brad Tapp dứt điểm không chính xác.
66'
Tierney sút góc hẹp ra ngoài ở cự ly gần. Dù vậy, đã có lỗi việt vị của tiền đạo 23 tuổi.
62'
HLV Tan Cheng Hoe điều chỉnh nhân sự. Fergus Tierney vào thay Arif Aiman. Như vậy, số 10 của Malaysia không có cơ hội lập hat-trick.
Paulo Josue vào thay Bergson.
59'
Bangladesh tiếp tục có hai sự thay đổi nhân sự.
Shekh Morsalin và Zidane Yousuf vào sân. Shamit Shome và Tariq Kazi rời sân.
52'
Bàn thắng! 2-0 cho Malaysia (Bergson)! Corbin-Ong tạt từ cánh trái vào vòng cấm, Bergson khống chế bóng rồi xoay người tung cú sút đánh bại Srabon như chỗ không người.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Farhaan Ali Wahid nhường chỗ cho Shahriar Emon.
Shuki Itofusa vào sân thay Fahamedul Islam.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! Bangladesh 0-2 Malaysia!
“Hổ vàng” có thế trận vượt trội và cụ thể hóa thành 2 bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân của Arif Aiman.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
44'
Không vào! Faisal Halim nỗ lực dứt điểm bị thủ môn Bangladesh cản phá.
Thống kê
Sau gần một năm, kể từ tháng 10/2025, trong trận thứ 40, Aiman mới lại ghi bàn cho Malaysia. Anh hiện có 10 pha lập công trong màu áo “Hổ vàng”.
37'
Bàn thắng! 2-0 cho Malaysia (Arif Aiman)! Đón đường chuyền của Stuart Wilkin, Aiman sộc thẳng vàng vòng cấm rồi tung cú sút chân phải rất căng hoàn tất cú đúp.
33'
Rakib Hossain nỗ lực dứt điểm nhưng không chính xác. Anh hầu như không có khoảng trống.
32'
Trọng tài rút thẻ vàng với Brad Tapp của Malaysia.
29'
Pha tấn công hiếm hoi của Bangladesh nhưng Islam bị phạt việt vị. Đội bóng Nam Á rất khó khăn trong việc lên bóng.
26'
Không vào! Bergson thực hiện cú sút ngoài vòng cấm ghìm bóng thấp và đi rất căng, nhưng chệch cột dọc trong gang tấc.
24'
Malaysia thi đấu gần như nửa sân, nhưng các pha tạt bóng vào vòng cấm thiếu điểm rơi.
20'
Trọng tài rút thẻ vàng với Saad Uddin của Bangladesh.
18'
Bàn thắng! 1-0 cho Malaysia (Arif Aiman)! Từ giữa sân, Nooa Laine - tiền vệ gốc Phần Lan - thực hiện đường chuyền dài đẳng cấp vào vòng cấm, Aiman băng xuống khống chế kỹ thuật và dễ dàng đánh bại Srabon với cú sút tinh tế ở góc hẹp.
15'
Wilkin vô lê trong vòng cấm bật hậu vệ Bangladesh. Hidalgo từ tuyến hai băng lên sút quá nhẹ và đi không chính xác.
12
Arif Aiman thực hiện đường chuyền vào sát khung thành nhưng bóng đi không chính xác. Malaysia đang ép sân với tỷ lệ cầm bóng 70%.
9'
Đến lượt Rakib Hossain nhận thẻ vàng vì phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Malaysia.
7'
Sau khi hãm bóng lỗi ở giữa sân, Bergson có pha phạm lỗi nguy hiểm với đối thủ, phải nhận thẻ vàng.
5'
Không vào! Faisal Halim đón bóng ngoài vòng cấm chỉnh nhịp thực hiện cú cứa lòng chân phải rất kỹ thuật, thủ môn Srabon bay người đẩy qua xà ngang.
4'
Bergson thực hiện pha đột phá trước vòng cấm và tung cú sút xa nhưng bật hậu vệ Bangladesh.
1'
Trận đấu bắt đầu.
15h35
HLV Tan Cheng Hoe sử dụng 3 trong 4 tân binh nhập tịch trong đội hình xuất phát ở cả 3 tuyến là Brad Tapp, Hidalgo và Bergson. “Hổ vàng” có thể chọn lối đá tấn công để tìm bàn thắng sớm.
Hidalgo được xếp tiền vệ trung tâm nhưng cầu thủ gốc Argentina, từng đào tạo ở đội trẻ Benfica, có thiên hướng tấn công.
Đội hình thi đấu
Thông tin trận đấu
- Trong 3 lần gặp nhau trước đây được FIFA công nhận, Malaysia luôn thắng Bangladesh, ghi được 7 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua.
- Trong 4 trận chính thức gần nhất, Malaysia thua 3 và thắng 1. Cả 3 thất bại đều có cùng tỷ số 0-2. Hai trong số đó diễn ra trước tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.
- So với ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe bổ sung 5 gương mặt hoàn toàn mới. Trong số này, có 4 cầu thủ thuộc diện nhập tịch.
- Bergson, tiền đạo nhập tịch 35 tuổi của Malaysia, từng khoác áo U23 Brazil. Anh cũng có thời gian thi đấu tại hạng cao nhất giải vô địch Brazil.
- Bergson từng vô địch Copa Sudamericana năm 2018 với Athletico Paranaense, giải đấu tương đương với Europa League của UEFA.
- Trong 110 trận thi đấu ở Malaysia Super League, Bergson ghi đến 136 bàn thắng. Trên mọi mặt trận với Johor Darul Ta’zim, anh có 199 bàn sau 200 trận.