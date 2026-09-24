“Tôi chấn thương tính đến lúc này là hơn 3 tuần. Ở CLB tôi đã tập hồi phục với bác sĩ, với HLV thể lực. Đến nay tôi vẫn chưa tập bình thường được với cả đội. Mọi thứ đang tốt dần lên”, Hoàng Đức chia sẻ về chấn thương.

Như vậy, việc tiền vệ CLB Ninh Bình có thể cùng tuyển Việt Nam thi đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026 hay không vẫn bỏ ngỏ. Hiện tại, HLV Kim Sang Sik vẫn đang chờ báo cáo cuối cùng của đội ngũ y tế về trường hợp của Hoàng Đức.

Hoàng Đức chạy đua với thời gian trước FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Dù chưa đạt thể trạng tốt nhất, Quả bóng vàng Việt Nam vẫn thể hiện sự háo hức với FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức, anh nói: “Giải đấu rất mới với toàn đội, do FIFA tổ chức. Công tác chuẩn bị của FIFA ở Indonesia rất tốt. Tôi háo hức cho trận đầu tiên, hy vọng cả đội làm việc cùng nhau để đi đến đích cuối cùng”.

“Anh em vui, hòa đồng, chia sẻ với nhau quãng thời gian ở CLB, thi đấu hai vòng vừa rồi. Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu chung”, Hoàng Đức khẳng định.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp Philippines vào ngày 26/9 và Thái Lan vào ngày 29/9, đều trên sân Si Jalak Harupat. Sau đó, đội bóng của HLV Kim Sang Sik trở lại Jakarta thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10.