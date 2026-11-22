- Barcelona thua 2 trong 5 trận gần nhất gặp Villarreal ở La Liga (thắng 3), gấp đôi số trận thua trong 29 lần đối đầu trước đó với “Tàu ngầm vàng” tại giải đấu (thắng 22, hòa 6, thua 1).

- Sau chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước Villarreal ở La Liga giai đoạn 2010-2020, Barca thua 3 trong 5 lần gần nhất tiếp đón đối thủ tại giải đấu (thắng 2). Kể từ mùa 2021/22, Villarreal và Real Madrid là hai đối thủ khiến Barcelona thua sân nhà nhiều nhất ở La Liga, cùng 3 trận. Riêng trước Real Madrid, Barcelona thắng 3 và thua 3.

- Barca giành 33 điểm sau 12 trận ở La Liga 2026/27 (thắng 11, thua 1). Nếu áp dụng cách tính 3 điểm cho mỗi trận thắng, đội bóng xứ Catalunya chỉ từng có nhiều điểm hơn ở cùng thời điểm vào các mùa 2012/13, 2013/14 và 2017/18 (cùng 34 điểm, thắng 11, hòa 1). Họ cũng có 33 điểm ở mùa 2024/25 (thắng 11, thua 1).

- Villarreal giành 7 trong tối đa 12 điểm ở 4 trận La Liga gần nhất (thắng 2, hòa 1, thua 1), chỉ kém 1 điểm so với 8 trận trước đó của mùa giải (8 điểm, thắng 2, hòa 2, thua 4).

- Barca có chênh lệch dương lớn nhất giữa số bàn thắng thực tế và số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở La Liga 2026/27, với 48 bàn từ 39,6 xG (+8,4). Villarreal có mức chênh lệch thấp nhất, với 17 bàn từ 24,4 xG (-7,4).

- Villarreal có 44 chuỗi phối hợp bóng sống gồm ít nhất 10 đường chuyền, kết thúc bằng một cú sút hoặc một pha chạm bóng trong vòng cấm, mà chưa ghi được bàn nào từ các tình huống này. Đây là số chuỗi phối hợp kiểu này nhiều nhất trong số các đội chưa ghi bàn từ chúng ở La Liga mùa này.

- Gerard Moreno góp dấu giày vào 5 bàn (3 bàn, 2 kiến tạo) trong 14 trận gặp Barcelona ở La Liga. Anh ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 2 lần đối đầu gần nhất.

- Real Madrid là đối thủ duy nhất mà HLV Inigo Perez có số trận không thắng ở La Liga nhiều hơn khi gặp Barca. Ông trải qua 6 trận không thắng trước “Los Blancos” (hòa 3, thua 3) và 5 trận trước “Blaugrana” (hòa 1, thua 4), bằng số trận không thắng trước Bilbao.