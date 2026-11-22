Barca ngược dòng lịch sử
Barcelona ghi ba bàn trong 10 phút để ngược dòng thắng Villarreal 3-2, trong ngày kỷ niệm 1 năm trở lại sân Camp Nou, vòng 13 La Liga.
Trận đấu mở màn theo cách khó tin, khi Barca nhận 2 bàn thua nhanh nhất trong lịch sử dự La Liga. Tajon Buchanan tận dụng đường chuyền hỏng của Fermin Lopez để mở tỷ số ở phút thứ 5, rồi Tani Oluwaseyi nhân đôi cách biệt sau đó 2 phút.
Đội chủ nhà có cơ hội khi Lamine Yamal kiếm được phạt đền. Tuy nhiên, sau khi gió rất mạnh thổi quả bóng lệch vị trí, anh đặt lại rồi sút hỏng, khiến Barca bước vào giờ nghỉ với bất lợi lớn.
Phút 57, Gerard Martin đánh đầu rút ngắn tỷ số từ quả tạt của Pedri. Ngay sau đó, Yamal kiến tạo cho Fermin sửa sai với bàn gỡ hòa 2-2.
Đến phút 67, Yamal phát động pha bóng khiến Pau Navarro phản lưới nhà từ đường căng ngang của Eric Garcia. Chiến thắng giúp Barca tái lập khoảng cách 3 điểm với Real Madrid ở ngôi đầu La Liga.
Thông tin trận đấu:
Ghi bàn:
Barca: Martin 57', Fermin Lopez 61', Navarro 67'/phản lưới.
Villarreal: Buchanan 5', Oluwaseyi 7'.
Phạt đền: Lamine Yamal 23' (hỏng).
Đội hình xuất phát:
Barca (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, De Jong, Martin, Cancelo; Fermin Lopez, Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi.
Dự bị: Szczesny, Livakovic, Kounde, Farinas, Cubarsi, Campos, Balde, Gavi, Olmo, Gordon, Gabriel Jesus.
Villarreal (4-4-2): Gulacsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Oluwaseyi.
Dự bị: Luiz Junior, Ruben Gomez, Mourino, Logan Costa, Bonafe, Sergi Cardona, Carlos Macia, Cheikh, Nizar El Jmili, Pepe, Ayoze.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Barca vs Villarreal:
90'+6
Hết giờ! Barca 3-2 Villarreal!
Barca bùng nổ để mang về 3 bàn, hoàn tất màn ngược dòng thành công, duy trì khoảng cách 3 điểm với Real Madrid.
90'+3
Thẻ đỏ! Pau Navarro nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ.
90'+1
Barca tăng cường tuyến giữa. Gavi thay Marc Bernal.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90'
Màn phối hợp rất hay giữa Raphinha và Dani Olmo, nhưng đường chuyền cuối cùng của Yamal bỏ qua cơ hội rất tốt để có thể dứt điểm.
86'
Villarreal thay người lần cuối. Georges Mikautadze nhường chỗ cho Santiago Mourino.
84'
Barca điều chỉnh hàng thủ. Jules Kounde vào thay Eric Garcia.
83'
Cơ hội! Sau cú chọc khe của De Jong, Olmo tiếp bóng một nhịp rồi sút nhanh ở rìa vòng cấm, Gulacsi kịp đổ người cản phá.
82'
Barca chủ động giảm nhịp độ trận đấu để tránh những sai lầm như đầu trận.
80'
Marc Bernal nhận thẻ vàng.
79'
Lamine Yamal tung cú đá nhanh từ ngoài vòng cấm khi vừa thấy có khoảng trống, nhưng bóng đi thiếu chính xác.
77'
Thẻ vàng cho Raphinha.
76'
Villarreal có thêm hai thay đổi. Nicolas Pepe và Ayoze Perez vào thay Comesana và Buchanan.
74'
Hansi Flick nhận thẻ vàng vì liên tục phản đối trọng tài.
73'
Gordon ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho rằng có phạm lỗi của Villarreal.
72'
Nguy hiểm! Gordon xử lý kỹ thuật, xâu kim đối thủ lao vào vòng cấm, nhưng cú đá của anh không qua được hậu vệ đội khách.
70'
Đón đường chuyền của Pedri, Yamal tạo khoảng trống trong vòng cấm nhưng cú sút chân trái bị hậu vệ áo vàng cản thành công.
68'
Barca điều chỉnh hàng công. Fermin Lopez và Adeyemi nhường chỗ cho Dani Olmo và Anthony Gordon.
67'
Bàn thắng! 3-2 cho Barca (Pau Navarro/phản lưới)! Yamal gây sức ép bên cánh phải, đánh gót tinh tế để Eric Garcia căng ngang hiến Navarro chạm bóng tung lưới nhà.
65'
Villarreal có liên tiếp hai thay đổi nhân sự. Macia thay Moleiro; Cardona thay Romero.
63'
Thêm một thẻ vàng cho Villarreal, thuộc về Romero.
61'
Bàn thắng! 2-2 cho Barca (Fermin Lopez)! Liên tục gây sức ép, đội chủ nhà gỡ hòa thành công. Yamal trong thế trống trải chuyền ngang, Fermin từ sau băng lên sút một chạm về góc thấp khiến Gulacsi bất lực.
59'
Cơ hội! Thêm cú sút xa khác của Joao Cancelo từ trung lộ, Gulacsi kịp phản xạ cản phá.
58'
Thẻ đỏ cho một thành viên trong khu vực kỹ thuật Villarreal.
57'
Bàn thắng! Barca rút ngắn tỷ số 1-2 (Gerard Martin)! Sau pha phối hợp phạt góc, Pedri tạt chân trái như đặt để Martin đánh đầu kỹ thuật về cột xa đánh bại Gulacsi.
57'
Cột dọc! Joao Cancelo từ cánh trái xâm nhập trung lộ sút quyết đoán, bóng khẽ chạm hậu vệ đội khách và bật thẳng vào cột dọc.
53'
Raphinha đá phạt góc, Marc Bernal bật cao đánh đầu không chính xác.
53'
Không vào! Cơ hội rõ ràng cho Barca sau khi Villarreal phòng ngự không tốt, Pedri chuyền vào vòng cấm, Fermin Lopez có cơ hội thực hiện cú cứa lòng về phía cột xa nhưng Gulacsi kịp phản xạ cứu thua.
52'
Pedri tung cú sút từ khá xa, bóng đi không chính xác. Đội chủ nhà đang bế tắc.
49'
Đến lượt Freeman của Villarreal nhận thẻ vàng.
48'
Lamine Yamal đá phạt trực tiếp, bóng đi quá cao so với khung thành.
47'
Thẻ vàng cho Pau Navarro.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thống kê hiệp 1
|
Chỉ số
|
Barcelona
|
Villarreal
|
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
|
2,08
|
0,11
|
Tỷ lệ kiểm soát bóng
|
74%
|
26%
|
Cơ hội rõ rệt
|
3
|
1
|
Cơ hội rõ rệt bị bỏ lỡ
|
3
|
0
|
Chạm bóng trong vòng cấm đối phương
|
19
|
2
|
Tổng số cú sút
|
15
|
3
|
Sút trúng đích
|
3
|
2
|
Sút ra ngoài
|
5
|
1
|
Cú sút bị chặn
|
7
|
0
|
Sút trong vòng cấm
|
10
|
1
|
Sút ngoài vòng cấm
|
5
|
2
|
Sút trúng cột dọc/xà ngang
|
1
|
0
|
Phạt góc
|
6
|
0
|
Chuyền chính xác
|
245/284 (86%)
|
66/101 (65%)
|
Chuyền chính xác ở 1/3 sân đối phương
|
66/82 (80%)
|
7/18 (39%)
|
Đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm
|
9
|
2
|
Thắng tranh chấp
|
29
|
15
|
Phá bóng giải nguy
|
3
|
14
|
Sai lầm dẫn đến bàn thua
|
1
|
0
|
Cứu thua
|
0
|
3
Thống kê
Barca thủng lưới 2 bàn chỉ trong thời gian 6 phút và 10 giây. Đây là lần đầu tiên “Blaugrana” nhận 2 bàn thua nhanh đến thế trong lịch sử La Liga.
Ở hai lần bị dẫn 0-2 sớm nhất trước đó, Barcelona đều lội ngược dòng:
- Phút 8, gặp Valencia (1932) – Barcelona thắng 3-2.
- Phút 14, gặp Real Madrid (2025) – Barcelona thắng 4-3.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Barca 0-2 Villarreal!
Bất ngờ diễn ra. Villarreal với 2 cơ hội đầu tiên tận dụng thành công để ghi 2 bàn. Barca sai lầm phòng ngự, đồng thời Lamine Yamal hỏng quả phạt đền mà chính anh kiếm được.
45'+3
Không vào! Yamal thoát đi từ cánh trái vào vòng cấm và tỉa ngang gây lộn xộn, Eric Garcia sút nhanh trong thế không người kèm đập cầu thủ áo vàng trước khi Gulacsi ôm gọn.
45'+2
Nguy hiểm! Joao Cancelo đá phạt treo bóng vào vòng cấm, Gerard Martin đánh đầu đi vọt xà ngang.
45'+1
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45'+1
Raphinha sút phạt trực tiến gần sát vòng cấm nhưng không vượt qua được hàng rào.
42'
Yamal dạt sang trái nhưng đường chuyền cuối cùng của anh không thành công.
40'
Adeyemi tung cú sút từ rất xa, bóng đi thẳng vào vị trí mà Gulacsi đã chọn sẵn.
38'
Lamine Yamal thực hiện cú trivela từ cánh phải, trung vệ Navarro kịp can thiệp không cho Raphinha dứt điểm, trước khi Gulacsi bắt gọn bóng.
36'
Yamal dứt điểm sau đường chuyền của Fermin nhưng chỉ mang về phạt góc.
35'
Sau pha phạt góc, Eric Garcia đánh đầu từ đường chuyền của Cancelo nhưng không chính xác.
33'
Moleiro bị thổi phạt. Các cầu thủ Barca gây áp lực muốn trọng tài rút thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ Villarreal.
32'
Alberto Moleiro nhận thẻ vàng.
27'
Lamine Yamal đã đá hỏng 3 trong số 7 quả phạt đền anh thực hiện tại La Liga. Hai trong số đó đã trúng cột dọc.
Ở tuổi 19 và 132 ngày, số 10 của Barca là cầu thủ trẻ nhất từng đá hỏng 3 quả phạt đền trong lịch sử La Liga.
Những cầu thủ trẻ nhất từng đá hỏng quả phạt đền thứ 3:
19 tuổi 132 ngày - Lamine Yamal (2026)
20 tuổi 64 ngày - Fernando Torres (2004)
20 tuổi 312 ngày - Lopez Ufarte (1979)
21 tuổi 174 ngày - Lafuente (1929)
25'
Không vào! Yamal có pha xử lý bóng sở trường ngoài vòng cấm, tung cú sút chân trái đi chệch khung thành trong gang tấc.
23'
Không vào! Gió mạnh thổi mạnh khiến Lamine Yamal phải đặt lại bóng vào chấm đá phạt. Sau đó, anh thực hiện cú sút chìm đánh bại thủ môn Gulacsi nhưng bóng chạm mép ngoài cột dọc đi ra ngoài.
21'
Phạt đền! Sau khi xem màn hình, trọng tài chỉ tay vào chấm 11 mét. Barca phản đối, yêu cầu có thẻ vàng thứ hai cho Pape Gueye khiến trận đấu chưa thể tiếp tục.
20'
Trọng tài nghe tư vấn từ phòng VAR và dừng trận đấu để xem màn hình.
19'
Lamine Yamal ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt. Camp Nou vang lên những tiếng la ó phản đối.
16'
Yamal thả bóng, Fermin lao vào vòng cấm căng ngang nhưng hậu vệ Villarreal kịp lao người cản phá chịu phạt góc.
11'
Pape Gueye nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận.
9'
Nguy hiểm! Villarreal tiếp tục áp sát nhanh, Pape Gueye dứt điểm mang về phạt góc. Barca đang lộ nhiều khoảng trống.
9'
Lamine Yamal dứt điểm sau đường chuyền của Eric Garcia không thành công.
7'
Bàn thắng! 2-0 cho Villarreal (Tani Oluwaseyi)! Barca gần như không kết nối, Alberto Moleiro chuyền vừa tầm để Oluwaseyi thoát khỏi Eric Garcia vào vòng cấm, sút góc hẹp không cho Joan Garcia cơ hội nào để trổ tài.
5'
Bàn thắng! 1-0 cho Villarreal (Tajon Buchanan)! Trong một tình huống bình thường, Fermin Lopez sai lầm nghiêm trọng khi chuyền ngang hỏng, các cầu thủ áo vàng dâng cao pressing, Buchanan có bóng sút căng ngoài vòng cấm đánh bại Joan Garcia.
4'
Barca chủ động cầm bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Villarreal chủ động áp sát nhanh để tranh chấp.
1'
Trận đấu bắt đầu.
20h02
Camp Nou dành một phút mặc niệm tưởng nhớ ông Antoni Poveda Zapata
Ông từng là thị trưởng Sant Joan Despí.
Cầu mong ông an nghỉ.
20h01
Lamine Yanal nhận giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất tháng 10. Trước đó, anh cần chăm sóc y tế để có thể bắt đầu trận đấu.
19h22
Hansi Flick đã thực hiện 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ FIFA Days trên sân Metropolitano. Ở hàng thủ, có hai sự thay đổi khi Eric Garcia đá hậu vệ trái, và đặc biệt là Frenkie De Jong đảm nhận vai trò trung vệ. Thay đổi còn lại trên hàng công, với Adeyemi hiện diện.
Đội hình xuất phát của Villarreal:
Đội hình xuất phát của Barca:
Dấu ấn Lamine Yamal
Lamine Yamal ghi 5 bàn trong 6 trận gặp Villarreal ở La Liga, thành tích cao nhất của anh trước một đối thủ tại giải đấu. Anh ghi bàn trong cả 3 lần đối đầu gần nhất, trong đó có cú hat-trick ở trận gần đây nhất vào tháng 2/2026.
Thống kê
Fermin Lopez góp dấu giày vào 12 bàn thắng (7 bàn, 5 kiến tạo) sau 11 lần ra sân ở La Liga 2026/27. Trong thế kỷ 21, chưa tiền vệ nào vượt qua con số này sau 11 lần ra sân đầu tiên trong một mùa La Liga. Angel Di Maria và Cesc Fabregas (cùng ở mùa 2011/12) và Jude Bellingham (2023/24) cũng góp dấu giày vào 12 bàn.
Thông tin trận đấu
- Barcelona thua 2 trong 5 trận gần nhất gặp Villarreal ở La Liga (thắng 3), gấp đôi số trận thua trong 29 lần đối đầu trước đó với “Tàu ngầm vàng” tại giải đấu (thắng 22, hòa 6, thua 1).
- Sau chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước Villarreal ở La Liga giai đoạn 2010-2020, Barca thua 3 trong 5 lần gần nhất tiếp đón đối thủ tại giải đấu (thắng 2). Kể từ mùa 2021/22, Villarreal và Real Madrid là hai đối thủ khiến Barcelona thua sân nhà nhiều nhất ở La Liga, cùng 3 trận. Riêng trước Real Madrid, Barcelona thắng 3 và thua 3.
- Barca giành 33 điểm sau 12 trận ở La Liga 2026/27 (thắng 11, thua 1). Nếu áp dụng cách tính 3 điểm cho mỗi trận thắng, đội bóng xứ Catalunya chỉ từng có nhiều điểm hơn ở cùng thời điểm vào các mùa 2012/13, 2013/14 và 2017/18 (cùng 34 điểm, thắng 11, hòa 1). Họ cũng có 33 điểm ở mùa 2024/25 (thắng 11, thua 1).
- Villarreal giành 7 trong tối đa 12 điểm ở 4 trận La Liga gần nhất (thắng 2, hòa 1, thua 1), chỉ kém 1 điểm so với 8 trận trước đó của mùa giải (8 điểm, thắng 2, hòa 2, thua 4).
- Barca có chênh lệch dương lớn nhất giữa số bàn thắng thực tế và số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở La Liga 2026/27, với 48 bàn từ 39,6 xG (+8,4). Villarreal có mức chênh lệch thấp nhất, với 17 bàn từ 24,4 xG (-7,4).
- Villarreal có 44 chuỗi phối hợp bóng sống gồm ít nhất 10 đường chuyền, kết thúc bằng một cú sút hoặc một pha chạm bóng trong vòng cấm, mà chưa ghi được bàn nào từ các tình huống này. Đây là số chuỗi phối hợp kiểu này nhiều nhất trong số các đội chưa ghi bàn từ chúng ở La Liga mùa này.
- Gerard Moreno góp dấu giày vào 5 bàn (3 bàn, 2 kiến tạo) trong 14 trận gặp Barcelona ở La Liga. Anh ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 2 lần đối đầu gần nhất.
- Real Madrid là đối thủ duy nhất mà HLV Inigo Perez có số trận không thắng ở La Liga nhiều hơn khi gặp Barca. Ông trải qua 6 trận không thắng trước “Los Blancos” (hòa 3, thua 3) và 5 trận trước “Blaugrana” (hòa 1, thua 4), bằng số trận không thắng trước Bilbao.