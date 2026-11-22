20h ngày 22/11, sân Camp Nou:

Nhận định bóng đá Barca vs Villarreal: Kỷ niệm một năm trở lại Camp Nou, Barca chờ Lamine Yamal tỏa sáng để giành 3 điểm trước Villarreal.

Nhận định bóng đá Barca vs Villarreal

Ngày 22/11/2025, Barcelona trở lại Camp Nou sau gần hai mùa giải phải chơi trên đồi Montjuic. Các cules hân hoan trở về nhà, dù biết công trình cải tạo còn dang dở sẽ khiến sức chứa sân bị hạn chế đáng kể.

Trong giai đoạn đầu, sân chỉ được phép đón 45.401 khán giả. Sang giai đoạn hai, cũng là giai đoạn hiện tại, sức chứa tăng lên 62.657 chỗ, vẫn còn cách xa con số 102.000 dự kiến khi công trình hoàn tất.

Barca kỷ niệm một năm trở lại Camp Nou. Ảnh: FCB

Bilbao là đội khách đầu tiên có vinh dự ra sân tại Camp Nou sau ngày mở cửa trở lại. Các học trò của Hansi Flick thắng 4-0. Robert Lewandowski có vinh dự ghi bàn đầu tiên, Ferran Torres lập cú đúp và Fermin Lopez ghi bàn còn lại.

Barcelona sau đó thắng thêm 13 trận liên tiếp. Chuỗi thắng chấm dứt khi Atletico của Diego Simeone đến làm khách ở lượt đi tứ kết Champions League.

Barca thua 0-2, trong thế thiếu người từ cuối hiệp 1 do Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đây cũng là trận duy nhất “Blaugrana” không ghi bàn kể từ khi trở lại Camp Nou.

Sau cú vấp đầu tiên, đội bóng của Hansi Flick gượng dậy dù bị loại khỏi Champions League. Họ tiếp tục thắng liền 9 trận sân nhà.

Ngày 25/10, Real Madrid đến Camp Nou trong thế ngàn cân treo sợi tóc, khi kém Barcelona 6 điểm. Các học trò của Jose Mourinho chơi một trong những trận hay nhất mùa, thắng 2-1 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe.

Barca đã gượng dậy, nhưng trận tiếp Villarreal ở vòng 13 La Liga vẫn ít nhiều gây lo ngại. “Tàu ngầm vàng” đã thắng 3 trong 5 chuyến làm khách gần nhất tại Catalunya.

Để vượt khó và duy trì khoảng cách 3 điểm hơn Real Madrid, Hansi Flick lại chờ đợi học trò cưng Lamine Yamal, người có quãng nghỉ trong đợt thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha.

Villarreal là một trong những đối thủ thường chứng kiến Lamine Yamal ở phiên bản sắc bén nhất.

Yamal ghi hat-trick vào lưới Villarreal mùa trước. Ảnh: MD

Kể từ khi lên đội một, Yamal nhiều lần khiến Villarreal ôm hận. Những con số nói lên tất cả: 5 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 6 trận ở La Liga.

Trung bình mỗi trận, Lamine Yamal tham gia vào hơn 1 bàn thắng, biến Villarreal thành đối thủ ưa thích nhất của anh.

Màn trình diễn chói sáng nhất của số 10 diễn ra hôm 28/2, khi anh lập hat-trick trong chiến thắng 4-1 của Barca. Đến nay, đó vẫn là cú hat-trick duy nhất của ngôi sao 19 tuổi.

Phong độ trước Villarreal là một lý do để tin Lamine sẽ trở lại guồng quay cấp CLB với trạng thái tốt. Yamal càng quyết tâm để quên đi trận Tây Ban Nha thua Anh tại Nations League.

Những con số của Yamal mùa này rất ấn tượng. Sau 12 trận đầu tiên ở La Liga, anh ghi 10 bàn và có 8 kiến tạo. Tính cả Champions League, thành tích ấy là 13 bàn và 12 kiến tạo sau 16 trận. Đủ để đối thủ phải run.

Thông tin đội hình:

Lực lượng:

Barca: Rodri, Xavi Espart chấn thương.

Villarreal: Akhomach, Foyth, Gerard Moreno, Diatta chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Christensen, Martin, Cancelo; Fermin Lopez, Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

Villarreal (4-2-3-1): Gulacsi; Mourino, Costa, Veiga, Romero; Comesana, Gueye; Buchanan, Perez, Oluwaseyi; Mikautadze.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.